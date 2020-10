A Novohrad-Nógrád Geopark újabb sikeres projekttel dicsekedhet, melynek célja a területén található idegenforgalmi infrastruktúra javítása.

A támogatást a geopark az Interreg határon átnyúló együttműködési program által szerezte, amely az új, határon átnyúló szolgáltatások fejlesztésére irányul. A projekt vezető partnere a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, szlovák oldalról pedig Fülek város a projektpartner. A nógrádi geopark irodavezetője, Balázs György tájékoztatása szerint a jóváhagyott támogatás összege kis híján 160 ezer euró. „Abból a szlovák fél több mint 20 ezer euróban részesül, melyhez Fülek öt, az állam pedig tíz százalék társfinanszírozással járul hozzá.” Agócs Attila polgármester szerint Fülek ezzel a projekttel a mikrorégiót akarja segíteni. „Az idegenforgalom fejlesztése fontos a város és a környező falvak számára. Bízunk benne, hogy az infrastruktúra és a turistáknak nyújtott szolgáltatások javítása nemcsak Füleknek, hanem az egész környéknek a hasznára lesz“ – fogalmazott a polgármester.

A GEOTOP rövidítést viselő projekt célja olyan új szolgáltatások kialakítása a geoparkok területén, melyek vonzóbbá teszik azokat a turisták részére.

„A legfontosabb egy olyan geoturisztikai hálózat létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy napi szintű kapcsolat alakulhasson ki a turisták és a szolgáltatók között. Nekik képeseknek kellene lenniük arra, hogy szakképzett vezetőkkel szervezett túrákat kínáljanak a látogatóknak“ ‒ ismertette. A geopark a projekt keretén belül ehhez túravezetőket akar képezni.

A geoturisztikai hálózat mindkét területet érintő kiépítésén belül a támogatásnak köszönhetően egy határon átnyúló turistaútnak kell létrejönnie, amely összeköti a Novohrad-Nógrád Geoparkot a Bükk-vidék Geoparkkal. A kilenc kilométer hosszú útvonal Péterfala és Domaháza (HU) községeken át köti össze a határ két oldalát.

„A környék érdekességeit, például az egyes falvak leírását, természeti és geológiai látványosságait ismertető háromnyelvű táblákkal lesz ellátva“ – olvasható a közleményben.

Elkészül mindkét geopark összes turistaútvonalának a leírása, és előkészületek folynak a turistautak térképeinek elkészítésére is, melyek mobil applikációkon keresztül is elérhetőek lesznek. A projekt számol egy közel 7 kilométeres turistaút kijelölésével, hét információs tábla elhelyezésével és egy pihenőhely kialakításával is. „Egyidejűleg feltérképezzük a geopark tizenöt turistaútvonalának és négy tanösvényének állapotát. Tudjuk, hogy többnek nem megfelelő az állapota, gyakran hiányoznak a túrajelzések, és közülük sok nincs kijelölve a Szlovák Turisták Klubja által. Így pontosan tudni fogjuk, hogy miként állunk, és a jövőben szisztematikusabban tudunk eljárni“ ‒ magyarázta, hozzátéve, hogy tervezik a turistautak vagyonjogi viszonyainak feltérképezését is. Azt követően közülük háromra tervdokumentációt dolgoznak ki, amely további jövőbeli projektekhez szolgál majd alapul.

Amint folytatta, a projekt további „szoft aktivitásokat“ is tartalmazni fog, mint a pedagógusok és szakemberek tanulmányutakon belüli tapasztalatcseréje, módszertani kézikönyv kiadása, valamint vállalkozói és szakmai szemináriumok szervezése a határ mindkét oldalán. „Kiadványok és közös térképek is készülnek, melyek bemutatják az érdeklődőknek mindkét geoparkot“‒ fejezte be.

Pillanatnyilag a szerződés aláírására várnak, melytől számítva a projekt futamideje 16 hónap lesz.