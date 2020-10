Ez a beruházás lett a gimnázium elmúlt száz évének legnagyobb beruházása. Évek óta vártunk a felújításra, már 2008-ban és 2009-ben is pályáztunk egy uniós projektre, végül Nyitra megye közgyűlése 2017 őszén fogadta el a felújításra vonatkozó tervezetet és sorolta be a tőkejellegű kiadások közé. Az új megyei testület 2018-ban is támogatta ezt a tervezetet, így ezúton is szeretnénk megköszönni a megye volt és jelenlegi képviselőinek és elnökének, a megyei hivatal munkatársainak, a régió volt parlamenti képviselőjének, hogy pártállástól függetlenül támogatták a Selye János Gimnázium felújítását.

A közbeszerzést Nyitra megye hirdette meg, a Graphite Kft., Bartal Zoltán tervei alapján. A területet 2019. május 29-én adtuk át a Darton Kft.-nek, Šimon Péter ügyvezető igazgatónak, a közbeszerzés nyertesének. A műszaki felügyelő Szegi Dénes mérnök, iskolánk egykori diákja volt, aki egész évben felügyelte a helyszínen elvégzett munkát.

A tervek szerint a munkálatokat 2020. október végére fejezik be. Megújult a világítás, korszerűsödött a fűtésrendszer, kicserélték az ablakokat, restaurálták a stukkókat, illetve hőszigetelték a tornatermet. Az épület hőszigetelésére nem volt lehetőség, mert ugyan nem műemléképület, de műemléki zónában helyezkedik el. Ugyanis iskolánk épülete az 1907/1908-as tanévben épült Komárom város támogatásával. A bencés rend kapta meg a bencés gimnázium működtetésére, de az épület városi tulajdon maradt. 1851-től 1907-ig csak algimnáziumként működött, tehát a nyolcéves gimnázium első négy évfolyamával, majd 1907-ben kapták vissza a főgimnáziumi rangot. Az első érettségizők 1911-ben kapták kézhez érettségi bizonyítványukat. A bécsi döntés után 1942/1943-ban építették fel a tornatermet az udvaron. Majdnem 100 év múlva, 2005-ben került sor a padlástér átépítésére, s 2016-ban iskolánk egy modern multifunkcionális sportpályával bővült.

Az építkezést, annak munkálatait teljes egészében Nyitra megye finanszírozta, az összköltség 1 717 519,85 euró lett. A felújítás a tanítás menetét nem befolyásolta a 2019/2020-as tanévben.

Az, hogy kiérdemeltük Nyitra megye támogatását, annak köszönhető, hogy gimnáziumunk az elmúlt három évben mindig az első helyen végzett a tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, míg a sporteredmények alapján a második-harmadik helyen állunk a 96 iskola közül. Idén 136 diákunk „érettségizett”, a szeptemberben érkező diákok száma 100 – Nyitra megye döntése értelmében –, tehát a fejlődés fenntartható. Sajnos a 2019/2020-as tanévet a járvány miatt nem értékelték, hiszen a versenyek jelentős része is elmaradt. Remélhetőleg ez a karanténhelyzet is elmúlik, és újból megmérettetik majd magukat gimnáziumunk diákjai.

A Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre a gimnázium tanári kara és diáksága nevében köszönetét fejezi ki az építkezésen végzett munkáért a Darton Kft. és a FAGUS Kft. munkatársainak, illetve Csütörtöki András restaurátornak és csapatának.