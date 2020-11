A Borsiban álló Rákóczi-várkastély teljes körű felújítása a határon túli magyar műemlékvédelem kiemelt projektje. A kastély teljes rekonstrukcióját megvalósítani hivatott, 2018. szeptember 26-án elkezdődött projekt a harmadik, utolsó üteménél tart.

A munkálatokat felügyelő Teleki László Alapítvány és a lebonyolítást végző II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet szerint is tartható a projekt befejezésének végső határideje. Ez azt jelenti, hogy jövő év márciusában, a vezérlő fejedelem születésnapján átadható lesz rendeltetésének a főként a magyar kormány által finanszírozott teljesen megújult kastély, II. Rákóczi Ferenc szülőháza.

Az építészeti munkálatok szinte befejeződtek, végső finomítások zajlanak csupán. Jelenleg már a belső tér kialakításán, a kiállítások felépítésén, és azoknak az attrakcióknak az előkészítésén és megvalósításán dolgoznak, amelyek turisztikai szempontból vonzóvá teszik majd a helyszínt. Mivel a cél az, amit dr. Diószegi László, a felújítást koordináló Teleki László Alapítvány igazgatója többször is magfogalmazott, hogy Borsit, és vele együtt a felújított műemléképületet fel kell tenni a turisztikai térképre, így a feladat az, hogy a turisták számára vonzóvá tegyék a létesítményt és környékét.

Gazdag élménykínálattal készülnek a közönség számára, amelynek része lesz egy virtuálisvalóság-játék is, amely VR-szemüveggel olyan átélhető élményt jelent majd, hogy várhatóan mind a felnőttek, mind a gyerekek körében népszerű lesz. A játék négy felvonása közül a látogatók először 1676-ba csöppennek majd vissza, ahol átélhetik, milyen lehetett a kastély, a környezet a későbbi fejedelem születésekor. A második jelenet II. Rákóczi Ferenc születése után néhány hónappal játszódik, és Zrínyi Ilona, illetve a kis Rákóczi költözéséhez kalauzolja a játékosokat. A történeti hátteret – az első felvonáshoz hasonlóan – itt is egy narrátor mutatja majd be. A látogatók lovat patkolhatnak, felpakolhatják a hintóra az utazóbőröndöket, így segédkezve a nemes hölgy és fia indulását. A harmadik felvonásban várostrom részesei lehetnek majd a résztvevők: a játékosok feladata itt az égő tető oltása, és a lovak megmentése lesz. A negyedik felvonás egy későbbi időpontban játszódik, amikor Rákóczi felnőttként tér vissza a kastélyba, ahol hatalmas lakomával és díszlövéssel fogadják. A játékosok apródként vehetnek részt a fejedelem köszöntésében.

Igazán izgalmasnak ígérkezik a nem mindennapi időutazás, amely nem az egyetlen látványosság lesz a várkastélyban. A II. Rákóczi Ferenc életét és korát bemutató kiállítás koncepciótervét a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kreatív csapata szakértők bevonásával készítette el. A tárlat a tervek szerint a kastély történetét, egy 17. századi birtok működésének lényegét fogja bemutatni, de áttekintést nyújt Rákóczi ifjú- és felnőttkoráról, a szabadságharc utáni reményeiről, rodostói napjairól is. Rákóczi emlékezetére is kitér majd a kiállítás filmen, festészetben, zenében, irodalomban egyaránt. Működik majd a kastélyban tematikus szabadulószoba, és panorámavetítés keretében a Rákóczi-emlékhelyekről is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az épület kül- és beltéri rekonstrukcióján kívül megújul az épületegyüttes közvetlen környezete és környéke is. Mindezt Varga Anna Tünde, Borsi község polgármestere is megerősítette. Legutóbbi híradásunk óta a kastély szűkebb környezetére vonatkozó tájépítészeti, rendezési, engedélyezési és kivitelezési tervein kívül már a megvalósítás is elkezdődött. Forrás is van hozzá, hiszen a 2019-ben a II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet és a sátoraljaújhelyi önkormányzat közös pályázata sikeres lett. Az SKHU/1902 referenciaszámú Interreg pályázati program a Természet és kultúra – A határ menti terület vonzerejének növelését célozza. Jelenleg is zajlik a kastélyhoz vezető híd átépítése, a kastély előtt az út és a parkolók szegélyezése, valamint a feltárt kőfalak koronáinak védelme.

Az említett forrásoknak köszönhetően a kastély környezetében kreatív játszóteret hoznak létre, ahol a gyerekek a Rákóczi-tematika jegyében készült játékokkal tölthetik majd az időt.

A turisztikai attrakciók esetében az odajutás és a fenntarthatóság is fontos kérdés. Szintén az említett forrásoknak köszönhetően kerékpárút épül Sátoraljaújhely és Borsi között. Sárospatak és Borsi között a Bodrogon kishajó ingázik majd, kikötőt hoznak létre a nyaralóhajó-program keretében, tanösvény kerül kialakításra, és kajak-kenu-bázis is lesz Borsiban, amellyel a vízi turisztika kedvelőit szeretnék szolgálni. A turistákat 45 férőhelyes szálláshely, konferenciaterem, és hatvanfős étterem várja majd a kastélyban. Mindezek mára már nem tervek, hanem a megvalósítás fázisában lévő beruházások.

A munkálatokról a Teleki Alapítvány honlapja folyamatosan tájékoztat, és a helyszín bejárása is rendszeresen zajlik. Remélhetőleg a koronavírus-járvány nem okoz olyan váratlan nehézségeket, amelyek a projekt befejezésének várható időpontját befolyásolnák.

A nemzeti emlékezet szempontjából is kiemelkedő jelentőségű Rákóczi-várkastély a magyar kormány jelentős anyagi támogatásának köszönhetően a régió és a Kárpát-medence fontos turisztikai központja lehet a jövőben.