A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola most is ugyanazt a képét mutatja, mint a koronavírus-járvány előtt. Kint, a sportpályán jókedvű gyerekek rúgják a labdát, futkároznak, bent, az épületben pedig látványos faliújságok, kedves képzőművészeti alkotások, a gyerekek rajzai, no meg az iskolákra oly jellemző zsibongás fogadja a látogatót. Ez a zsibongás a napközis osztályokból hallatszik ki, az alsó tagozatosok itt is reggelente beülnek a padokba, délután a napközis terembe, a felső tagozatosok azonban otthon, a képernyők előtt várják a feladatokat.

„Iskolánk száztizenhárom tanulójából mintegy hatvanötöt érint a távoktatás. Szerencsére meg tudtuk oldani, hogy valamennyien otthon tanulhassanak. A legtöbb diáknak van számítógépe, akinek nincs vagy egy családban több testvérnek lenne rá szüksége, azoknak kölcsönöztünk gépet, hogy problémamentes legyen a tanulás. Elmondhatjuk, hogy minden gyerek lelkiismeretesen ott ül a gép előtt, nem vakációnak tekintik ezt a helyzetet, bekapcsolódnak az órákba, elvégzik a tesztfeladatokat, még csak nem is puskáznak, mert azt egy tapasztalt pedagógus rögtön észrevenné. Alkalmazkodni kellett a körülményekhez, a pedagógusok igyekeznek mindent megtenni, de a hetedikesek, nyolcadikosok, kilencedikesek közül többen panaszkodnak, hogy hiányzik nekik a közösség, a megszokott iskolai légkör. Nagyon érzik, hogy ez a tanulási mód más. Bízunk benne, hogy már nem kell sokáig bírni ezt a helyzetet, állandóan figyeljük a minisztérium utasításait, és kivárunk” – fejtette ki Czibor Angelika igazgatónő.

Lelkes Ágnes igazgatóhelyettes azzal folytatta,

hogy bizony a tanítók és a gyerekek egyaránt érzik, hogy nagyon egymásra vannak utalva. A tanítás és tanulás ugyan folytatódik, de a különféle, addig megszokott foglalkozások, szakkörök, versenyek legtöbbje elmaradt, pedig ezek színesítették napjaikat és elmaradtak a találkozások, a beszélgetések is.

„Sajnos, ugyancsak elmaradt a Koszorúcska, a tánciskolai gyakorlást még az elmúlt tanévben megkezdték, abban bízva, hogy a mostani tanévben megvalósulhat a tánciskola záróünnepsége. Elmaradt a természeti iskola, nem lesz sítanfolyam sem. Nálunk számos szakkör működött, hagyományőrző foglalkozások, programok voltak, mindez már a múlté. Nagy szívfájdalmunk, hogy az iskolánk névfelvételének huszadik évfordulójára tervezett méltóságteljes ünnepséget, illetve az évente megrendezett Tarczy Lajos napokat szintén elfelejthetjük, amelyekre pedig nagyon készültünk. Bekapcsolódtunk egy kétéves Európai Uniós projektbe is, amelynek keretében sok tanulságos akció várt volna a gyerekekre, de ez is abbamaradt. Azonban reménykedünk, hogy a járvány levonulása után viszont ezt a projektet folytatni tudjuk, annál is inkább, mert ez egy hosszú lejáratú foglalkozás sorozat” – magyarázta Lelkes Ágnes.

Azért amit lehetett, megvalósítottak, de ezeket is a technika segítségével. Bekapcsolódtak a Szentpéteri Alapiskola által rendezett Kossányi József szavalóversenybe, ahová videofelvételeket küldtek, a magyarországi Mozaik Kiadó Mozaik elnevezésű versenyébe, amelyben magyar és angol nyelvből, valamint biológiából összeállított tesztfeladatokat oldanak meg a résztvevők. Az alsó tagozatosokkal pedig a napközis foglalkozások keretében Keszeg Ildikó tanító néni szervez játékos programokat, képzőművészeti foglalkozásokat.

A tanév végén 11 kilencedikes hagyja el az iskolát, a helyi óvodából 7-8 elsős várható, de a környező falvakból, így Virtről, Marcelházáról, Dunamocsról, Dunaradványról, de még Komáromból is van tanulójuk, és bizonyára lesz a következő tanévben is.

Ezért remélik, hogy a tanulók összlétszáma nem csökken majd. Évek óta stabil a tanulók létszáma, és abban bíznak, hogy ez így marad a jövőben is. A szülők értékelik, hogy az iskola vezetősége és a pedagógusok családias, baráti légkört teremtenek az iskolában, ahol minden, a gyerekek nevelését, oktatását érintő kérdést őszintén meg lehet beszélni. Biztató a jövőre nézve az is, hogy az iskola szomszédságában épül a magyar állam támogatásával az új, korszerű óvodaépület, amelynek átadását tavaszra tervezik.