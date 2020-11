Az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórház arról tájékoztatta portálunkat, hogy az elmúlt napokban kritikus helyzetbe került az intézmény a koronavírus-járvány következtében. A legtöbb osztály mára már a szokásos üzemmódban működik újra, a belgyógyászat viszont továbbra is kritikus állapotban van.

Tekintettel a magas számú COVID pozitív egészségügyi dolgozóra és betegre több, a működést érintő átszervezésre volt szükség. Jó hír azonban, hogy a helyzet folyamatosan javul, több osztály újra a régi kerékvágás szerint működik, és csökkent a koronavírus-fertőzött alkalmazottak száma is – áll közleményükben.

„Jelenleg 27 COVID-19 pozitív betegünk van, és hat pácienst koronavírus-gyanújával kezelnek a kórházban. 44 egészségügyi dolgozó fertőzött, további 9 alkalmazott karanténban van“

– számolt be a kórház igazgatója, Miroslav Jaška.

Megnyugtató hír a betegek számára az is, hogy mind a neurológiai, mind az onkológiai osztály visszatért a megszokott működési rendjéhez, valamint a sebészeti osztály intenzív ellátása is újra működik. „Hétfőtől a sebészet is a megszokott módon működik majd, heti két műtéti napot is beiktatunk az egynapos sebészeten a tervezett műtétek számára“ – tette hozzá az igazgató. A járóbetegellátás továbbra is zavartalanul működik, ám még mindig tilos a látogatás a kórházban – hívták fel a figyelmet. A COVID pozitív betegek ellátását biztosító belgyógyászati osztályon azonban jelenleg is nagyon súlyos a helyzet, az osztály teherbíró képességének kritikus határán van – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott tájékoztatóban.

A komáromi kórház értesíti a lakosságot, hogy a széles nyilvánosság számára elérhető antigénes koronavírus teszt elérhető náluk is, a kijelölt mobil mintavételi helyen közvetlenül a kórházban, minden hétköznap reggel nyolctól délután négyig, félórás ebédszünettel. Ennél a típusú tesztnél nem kell időpontra bejelentkezni, elég beállni a sorba – hívták fel a figyelmet. Az antigénes tesztelés eredményei 15 percen belül már az érdeklődők rendelkezésére is állnak. Megjegyezték, önköltséges PCR teszteket is készít a kórház szerdán és pénteken reggel fél nyolctól kilenc óráig, de arra már előre egyeztetett időpontban kell érkezni. Időpontot egyeztetni a 035/7909 333-as telefonszámon, vagy a kórház weboldalán lehet.