A magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága közel 420 millió forinttal támogatja a komáromi alapiskolát, melynek köszönhetően a hatvanéves épület teljesen megújul. A nyílászárók cseréje és a hőszigetelés mellett aulával, atlétikai pályával és többfunkciós sportpályával is bővül a harmadik legnagyobb magyar tannyelvű alapiskola Komáromban. A felújított épület átadására várhatóan 2021 októberében kerül majd sor.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere Majer Péter iskolaigazgatóval közösen tartott sajtótájékoztatóján ismertette a pályázat részleteit ma délelőtt. Mint mondta,

a sikeres pályázatot hosszú tárgyalássorozat előzte meg, melyet rövid időre megakasztott a járványhelyzet, ám – ahogy fogalmazott – „a jó szándék és a segítőkészség nem hagyott alább, a napokban megérkezett a hivatalos levél Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkártól, hogy 420 millió forinttal támogatják az Eötvös Utcai Alapiskola felújítását“.

Keszegh hangsúlyozta, a komáromi iskolák tanulmányi színvonala magas, akár Kárpát-medencei, akár országos, vagy megyei megmérettetésről van szó. „A körülmények azonban sok esetben nem megfelelőek, ezen tudunk most változtatni”. Mint mondta, a felújítás sarkalatos pontjai közé a tető és a külső szigetelés tartozik, valamint a nyílászárók cseréje. Ezen felül az iskola aulával bővül: a jelenlegi előadóterem felújítása 200 ezer eurós beruházás lesz – emelte ki. Emellett 140 ezer euró értékben kialakításra kerül egy új atlétikai pálya és egy többfunkciós focipálya is megépül közel 50 ezer euró értékben.

A polgármester elmondta, tavaly a járási atlétikai versenyt Érsekújvárban kellett megtartani, mert a Komáromi járásban nem volt erre megfelelő hely. „Az atlétika, mint klasszikus olimpiai játék, kiszorult a járásból, az iskolák területéről. Ezért is rendkívül fontos ez a beruházás, ezzel ugyanis bővülnek a sportolási lehetőségek a városban“ – jegyezte meg. „Komoly lehetőséget kaptunk a magyar államnak köszönhetően, hogy az első alapiskolánkat teljes mértékben felújíthassuk, amelynek a megfelelő körülményeken túl – kinézet, állag, energetikai hatékonyság – olyan hozadéka is van, ami a tehetséggondozásban kulcsfontosságú.

Keszegh megemlítette, az Eötvös utcai iskola jelenleg a harmadik legnépesebb iskola Komáromban. „Az elmúlt öt évben folyamatosan növekedett az iskola létszáma. Most szeptemberben 473 diák kezdte meg itt a tanulmányait. A növekvő létszám a jó pedagógiai munka visszaigazolása. A legnagyobb elismerés, hogy az érdeklődés bővül“ – vélekedett. Kiemelte, a pályázat sikerében fontos szerepe volt az iskola igazgatójának, Majer Péternek, aki „aprólékosan, rendkívül felkészülten készítette el a pályázathoz szükséges szakmai anyagokat“ – nyilatkozta. A polgármester végül hozzátette, az oktatási intézmények meghatározóak egy város életében, Komáromban az óvodától az egyetemig minden megtalálható, ezen intézmények fejlesztésére jelentős támogatást kapott a város a nemzetpolitikai államtitkárságtól. „Az elmúlt években a magyar állam a Víz utcai Tulipán Óvodára adott támogatást, és bízunk benne, lesznek még további beruházások is“ – tette hozzá.

Óriási lehetőség, egyben óriási felelősség

Majer Péter iskolaigazgató szerint óriási lehetőség, egyben óriási felelősség ez a támogatás az iskolának és a tanároknak egyaránt. „Úgy gondolom, a legdinamikusabban fejlődő iskola a miénk, már második éve nyithatunk három osztályt az első évfolyamon. Az állandóan emelkedő létszám köszönhető annak is, hogy mindig újítunk. Három fronton is: a szlovák nyelvet az alsó és felső tagozaton is teljesen más módszerrel tanítjuk. Ettől a tanulmányi évtől öt asszisztens és egy speciális pedagógus is segíti a diákok tanulását. És ebben a tanévben sportirányzatú osztályt is nyitottunk az első évfolyamban 10 kisfiúval és 10 kislánnyal“. Megemlítette, két teljesen felújított tornaterem várja a gyerekeket, a fitnesz parkjuk mellett most már épül atlétikai, műfüves, strandröplabda és kosárlabda pálya is. „Minden lehetőség adott, hogy évente meghirdessük a kilenc évfolyamos sportirányzatú osztályt“ – fogalmazott.

A felelősségről szólva úgy fogalmazott, a kívül-belül megújult iskolát a pedagógusoknak kell megtölteniük tudással, tartalommal.

„Folyamatosan fejlődnünk kell. Ez egy végtelen történet, mindig új ötletekkel kell előállni. Egy iskola akkor jó, ha folyamatosan fejlődik“ – mondta hozzátéve, a gyerekek szülei ezt el is várják tőlük.

Az iskolaigazgató elmondta, épp hatvan éve, az 1960/1961-es tanulmányi évben indult az első évfolyam az Eötvös utcai iskolában. A felújítási munkálatok már idén decemberben megkezdődnek, és 2021 októberében kerül sor az átadásra. „Akkor szeretnénk megünnepelni az iskola évfordulóját. Terveink között szerepel, hogy az alapító okiratban is nevesítjük az intézményt: iskolánk Eötvös József, Magyarország első oktatásügyi miniszterének nevét venné fel“ – árulta el terveit Majer Péter.

Végezetül Keszegh Béla polgármester elmondta, szeretnék, ha minden iskola megkapná a lehetőséget, hogy a legjobb körülmények között oktathassák a gyerekeket. „Harminc éves lemaradást kell behoznunk, szinte az összes szlovákiai városban felújították az oktatási intézményeket, csak Komáromban nem. Ez a mostani egy olyan példa, amely motiválhatja a többi iskolát és bennünket is“ – fogalmazott.