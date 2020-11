A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskolában a mezőgazdasági minisztérium által meghirdetett Integrált regionális operatív program (IROP) keretein belül elnyert 1,4 millió eurós támogatás felhasználásával befejeződött a tervezett felújítás első fázisa.

A pályázaton elnyert összeg az iskola szakoktatásának korszerűsítésére volt fordítható, így megújult a lakatos-, az asztalos-, a kovács-, az esztergályos- és a marósműhely is.

A teljes villanyvezeték- és talajcsere mellett a tető felújítása is megtörtént, amely magába foglalta a műhelyek ablakainak cseréjét is. A legkorszerűbb felülvilágító ablakok nemcsak sokkal több fényt engednek be a termekbe, hanem a hő- és füstelvezetést, valamint a műhelyek szellőzését is ellátják. A megmunkálógépek körüli új rácsok biztonságosabbá teszik a diákok gyakorlati képzését.

A támogatásból megvalósult felújításokkal párhuzamosan, ugyanakkor már forrásból – az iskola saját bevételeiből – a műhelyek folyosóján elhelyezkedő aula is megújult. A 150 fő befogadására alkalmas nagyterem parkettájának és mennyezetének cseréje után a festést is elvégezték, így most már csak arra vár, hogy vajon mikor használhatják ismét rendeltetésszerűen az iskola diákjai és dolgozói.