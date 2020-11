Zuzana Čaputová köztársasági elnök mindenkit arra kért a bársonyos forradalom előestéjén, méltósággal emlékezzen az 1989. november 17-i eseményekre, a szabadság és a demokrácia kivívására. Az elnök asszony beszédét hétfőn este sugározta a köztelevízió.

A politikusokat visszafogott és józan viselkedésre kérte. Rámutatott, a jelenlegi helyzetben meg kell érteni,

hogy a szabadságnak a demokráciában is megvannak a korlátai, és az emberéletek, mások egészségének védelme céljából szükség van az egyéni szabadságjogaink korlátozására.

1989 novembere egybeforrt a szabadság iránti vággyal. Ma azonban azt látjuk, hogy a szabadság lehet korlátozott egy demokráciában is. Szlovákiában, mint ahogyan más országokban is, ma azt tapasztaljuk, hogy a jogokat és a szabadságot ideiglenesen korlátozni kell egy másik fontos érték, nevezetesen az élet és az egészség védelme céljából” – mondta.

Mint hozzátette, ez egy új tapasztalat, meg kell békélni vele. Jelezte,

jelenleg ugyanolyan próbatételen megyünk keresztül, mint akkor, és ez megköveteli, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból, és ugyanúgy viselkedjünk, mint 31 évvel ezelőtt.

A köztársasági elnök visszafogott és józan viselkedésre szólította fel a politikusokat.

Szerinte az embereknek nem azt kell érezniük, hogy engedelmességgel tartoznak, hanem azt, hogy egy magasabb cél érdekében egy időre és a szükséges mértékig le kell mondaniuk szabadságjogaik egy részéről.

„Ellenkező esetben nem fogják látni a különbséget a szabadság hiánya, amely időszak végére holnap emlékezünk, és a demokrácia között, amelynek visszatérését ezen a napon ünnepeljük” – mondta az államfő.

Kritizálta a romló politikai kultúrát, amely szerinte nem mentes a személyes támadásoktól és a vulgarizmusoktól sem.

Az államfő kitért az óvintézkedések bevezetése körüli kavarodásra és a gyakori módosításukra is. Leszögezte, neki is vannak kételyei, amikor nem indokolják meg alaposan az intézkedéseket és nem támasztják alá azokat tudományos érvekkel. Ugyanakkor a demokrácia szabályainak betartására figyelmeztetett: „Akkor is, sőt főleg akkor, amikor kritikus a helyzet, egy világjárvány kezelése pedig kétségtelenül ilyen helyzet. Vagyis akkor is, amikor nem értünk egyet azzal, ahogyan a dolgok mennek.”

Rámutatott, hogy a szabályok tiszteletben tartása tartja össze a társadalom szövetét. „Talán túl gyengédnek tűnhet az önök számára az ilyen magatartás, de az 1989-es forradalmunkat is bársonyosnak hívják, amikor békés úton értük el a rendszerváltozást. A gyengédség és a tisztesség nem gyengeséget jelent” – hangsúlyozta.

Az államfő egyúttal összefogásra szólította fel az embereket, hiszen 1989-ben is a társadalmi összefogás segített a célok elérésében.

„Most is nehéz próba vár ránk, a legnehezebb a novemberi forradalom óta. Éppen ezért fogjunk össze, ne hagyjuk, hogy a jelenlegi helyzetben megosszanak bennünket.”

’89 novemberének további üzenete az államfő szerint, hogy teljes értékű állampolgárok lettünk, ezért viselkedjünk is ennek megfelelően. Az embereket kritikus gondolkodásra, párbeszédre, az ismereteken alapuló nézetek kialakítására kérte.