Talán soha nem vártuk még ennyire a karácsonyt, mint idén. Az idei, stresszel teli év minden emberre rányomta a bélyegét, mind szellemileg, mind fizikálisan. A karácsony hangulata, a család és az ünnepi lakoma ez alól a teher alól adhat feloldozást az év végén. Ilyenkor azonban nagyon könnyű elveszíteni a kontrollt, és napokon keresztül túlenni magunkat, mely nagy megterhelés a szervezetnek.

Mudra Ágnes többszörös magyar és német bajnok, világbajnoki ezüstérmes bodyfitness versenyző ad tanácsot arról, hogyan vigyázzunk az egészségünkre az ünnepek alatt, és milyen módon kerülhetjük el a túlevés általi rosszullétet.

A karácsonyi túlevés nagyon gyakori jelenség, szinte mindenki belefutott már az édesanyák, nagymamák gyakori kérdései után, hogy „Miért csak ennyit eszel?”, „A másikat meg sem kóstolod?”, vagy „Ezt mind nektek csináltam, nem eszel!?”…

A túlevés első velejárója az úgynevezett „kajakóma”, amikor meg sem tudunk mozdulni az elfogyasztott ételmennyiségtől, és szinte majd elalszunk a telítettség érzésétől. Ennek hátterében az áll, hogy a rengeteg glükóz, ami termelődik a szervezetünkben, elnyomja az ébrenlétért felelős orexint.

A másik dolog, ami ilyenkor történik, hogy a sok ételtől kitágul a gyomrunk, akár a kétszeresére is. Ezzel a körülötte lévő szerveket összenyomja, amely szintén kellemetlen érzést okozhat.

A rengeteg elfogyasztott étel okozhat gyomorégést, puffadást, de legrosszabb esetben akár hányást is – részletezte a szakember, aki azt is elárulta, hogy a rövid távú hatások után érdemes szót ejteni a hosszú távú hatásokról is, ugyanis a több napon át tartó mértéktelen étkezés természetesen kihathat a testtömegünkre is. Sokan vannak, akik az ünnepi időszak végére, akár 4-5 kilóval is többet nyomnak. A rengeteg kalória ugyanis elraktározódhat.

Elég csak egy pár egyszerű dologra odafigyelni a mértéktelen habzsolás helyett. Így is végig tudjuk enni a teljes karácsonyi menüt, és mégsem leszünk rosszul – fogalmaz a szakember.

Ne fogyasszunk nagy adagokat. Kóstoljunk meg nyugodtan mindent, de mindenből csak kis adagokat együnk, főleg, ha a kínálat inkább nehéz, zsíros, cukros ételekből áll.

Ha viszont van módunk a választásra, akkor inkább részesítsük előnyben a könnyebb ételeket! Mindent alaposan rágjunk meg, ez megint főleg a nehezebb ételek esetében igaz, ezzel is sokat segítünk a gyomrunknak az emésztésben. Illetve ennek megfelelően együnk lassan. Ez nemcsak annyit jelent, hogy mindent alaposan megrágunk, hanem hagyunk időt a gyomrunknak is a fogások között. Élvezzük ki az ízeket, és ne siessünk!

Ha viszont végeztünk az étkezéssel, ne essünk abba a hibába, hogy félóra múlva újra bekapunk valamit az asztalról. Hagyjuk emészteni a szervezetünket, és ne keverjük a már félig megemésztett ételeket újabb adag emésztetlenekkel. Igyunk sokat, lehetőleg vizet. Ezzel meggyorsítjuk az emésztést, és csökkentjük a bevitt kalóriákat is.

Ha végeztünk az étkezéssel, akkor is inkább egy pohár vízzel zárjuk, mint kávéval vagy alkohollal, amivel csak tovább irritálnánk a gyomor nyálkahártyáját. Végezetül pedig ebéd utáni szunyókálás helyett inkább sétáljunk egy kicsit a friss levegőn, ezzel szintén meggyorsíthatjuk az emésztést, és még jó pár kalóriát is ledolgozhatunk vele.