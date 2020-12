A napokban már az ünnepvárás jegyében jelent meg nyolc oldalon 3 700 példányban a Füleki Hírlap idei utolsó száma, amely minden füleki háztartásba ingyenesen jut el, de megtalálható az alábbi linken is.

A koronavírusnak köszönhetően az elmúlt évekkel ellentétben lelassult az élet Füleken is, gyakorlatilag nincsenek rendezvények, csak az óvodák és az alapiskolák alsó tagozatai tartanak nyitva, a többiek távoktatásban részesülnek. November a városban is a tesztelés jegyében telt el, a tesztelés két fordulója során valamivel több mint két tucat fertőzöttet találtak.

A Városi Hivatal történelmi épületében a szociális helyiségek felújításának harmadik szakasza zajlik. Teljesen felújítják a földszinti mellékhelyiségeket, valamint a folyosót. Megtudjuk a lapból azt is, hogy a következő évtől új kötelessége lesz a szlovákiai önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodás területén. Az eddigi papír-, üveg-, műanyag- és fémhulladékot most kiegészíti a konyhai hulladék szelektív gyűjtése. A konyhai hulladék gyűjtésére szolgáló rendszert az önkormányzat 2021 elején kezdi el kiépíteni. A lakosok valószínűleg ősszel érzékelhetik a változásokat, amikor a családi házak megkapják az első komposztálókat. A rendszer véglegesítését 2022-re tervezik.

Mint köztudott, Fülek a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet északi peremén helyezkedik el. A TK területén számos természeti látnivaló található, amelyek turistautak és tanösvények hálózata révén közelíthetők meg. A füleki Nógrádi Turisztikai Információs Központ (NTIK) látogatói a vár megtekintését követően gyakran az egyéb helyi érdekességek, legközelebbi természeti értékek iránt is érdeklődnek. Az elmúlt hetekben egy új túraútvonalat jelöltek ki, amely a Remete-hegy peremén található, a Füleki-sziklák elnevezésű bazaltformációhoz vezet.

A turizmus a hobbija Mesiarik Marosnak is, akit nagyon sokan ismernek a városban, hisz évekig a helyi múzeumban dolgozott, de aktív cserkész és tűzoltó is. Az elmúlt hónapokban Palóc Kalauz néven vlogot indított, amellyel a közelebbi és távolabbi vidék szépségeit szeretné megmutatni a természet iránt érdeklődőknek. 15 rész már elkészült, a vlogról s egyéb terveiről is mesél a lap olvasóinak.

Varga Norbert a palócföldi karácsonyi szokásokat mutatja be, de fotók segítségével egykorvolt karácsonyok hangulatát is megidézik. Más lesz ez a karácsony, mint az elmúlt években, s ha az élő rendezvények el is maradnak, az ünnep napjaiban a LocAll TV jóvoltából meghallgathatják Fazekas Bence hegedűművész és Vladimír Plachetka zongorista közös koncertjét. Fungáč Gabriella és Bodó Iveta óvodapedagógusok elárulják az olvasóknak, mit is takar a „technikai óvoda” szakkifejezés, míg Gyetvai Zsuzsanna a Mesés egészség meseprogram részleteibe avat be. Olvashatunk a Művészeti Alapiskola idei eredményeiről, valamint Szvorák Zsuzsa tollából a Csemadok Helyi Alapszervezetének 2020-as csonka évéről is.

A lap Szabó T. Anna Az ünnep azé, aki várja c. versével kíván minden olvasójának áldott és meghitt ünnepeket. A Füleki Hírlap következő (összevont) száma 2021 január végén jelenik meg.