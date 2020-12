A címben leírtak meglehetősen óvodás módra hangzanak, de igazán megszokhattuk már, hogy kormányfőnk napirenden tesz olyasmit, ami arra utal, hogy még mindig a Méhecske csoport tagjának képzeli magát.

Igaz ugyan, hogy a gyermeki lélek nagy ismerője, Walt Disney arra biztatott bennünket, hogy felnőtté válva is őrizzük meg lelkünkben a mindannyiunkban ott lakozó gyermeket, Matovičnak ez azonban a jelek szerint a kelleténél jobban sikerült.

Szlovákiában is kezdetét vette a lakosság koronavírus elleni oltása, mire kormányfőnk is ötletelni kezdett, hogy arra ösztönözze az embereket, minél nagyobb számban oltassák be magukat. Ez teljesen érthető is, hiszen a járvány első hullámának sikeres kezelése után a második hullám már maga volt a csőd.

Elhibázott, fejetlen járványügyi intézkedések, romokban heverő gazdaság, beígért és beváltatlan segítségnyújtás a legsérülékenyebbeknek, kaotikus, hisztérikus kormánykommunikáció, tönkrement vállalkozások, teljesen reménytelen helyzetbe jutott, végsőkig elkeseredett emberek, a kormánytagok közötti szópárbajok és üzengetések a kormány népszerűségének rohamos csökkenéséhez vezettek.

Ebből a helyzetből kiutat jelent, s a gazdaság mielőbbi újraindítását teszi lehetővé, ha minél rövidebb idő alatt minél több embert oltanak be, hiszen ezzel emberek százainak életét és a gazdaságot egyaránt menthetik. Matovič tehát úgy döntött, beveti magát, hogy maga is propagálja az oltást, megfeledkezve arról, hogy reklámozni valamit csak népszerű emberrel érdemes, ő pedig pillanatnyilag nem számít éppen annak, ezért talán egyszer az életben meg kellett volna próbálnia visszafognia magát.

Nem így történt, s mivel jómaga már átesett a fertőzésen, így a legnagyobb bánatára nem oltathatja be az elsők között magát, ezért úgy döntött, hogy bizonyítandó az oltóanyag biztonságos voltát, családja hölgytagjait küldi szurira. De nem amolyan „egyszerű ember“ módjára, hanem úgy, hogy mintegy ösztönzésképpen szívecskéket és lájkokat gyűjt a közösségi oldalon.

Amennyiben tehát ehhez megfelelő számú, nem kevesebb, mint minimum 10 ezer támogató lájkot és szívecskét sikerül gyűjtenie Facebook-oldalán, beoltatja „élete asszonyait”, az édesanyját és a feleségét.

Ellenkező esetben, már ha ne adja Facebook, nem jönne össze ennyi lájk és szívecske, ezt úgy tekinti, hogy elegendő, ha 90 nap elteltével csak ő adatja be magának a szérumot, mintegy La Mancha lovagjaként szállva szembe a szélmalommal, akarom mondani a fecskendővel, ha már az idősebb és ifjabb Dulcinea del Toboso úrhölgy nem kapott elég szívecskét a hálátlan pórnéptől.

Egyébiránt az oltási terv szerint, melynek alapján elsőként az első vonalban lévő egészségügyi dolgozók, a szociális otthonok alkalmazottai és a fontos infrastruktúrák működését biztosító személyek jogosultak az oltásra, a kormányfő élete asszonyai semmilyen elsőbbséget nem élveznek.

Tény, hogy az oltás nagyon fontos, ahogyan a felvilágosítás, a népszerűsítés is. Matovičnak azonban, ahogyan az már lenni szokott, ezzel a gyermeteg, szívecskevadász akcióval ismét sikerült mellélőnie.