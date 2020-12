Új helyszínen, nem az eredeti időpontban tartotta decemberi ülését a Rimaszombati Városi Képviselő-testület. Ami viszont nem változott, az a parázs hangulat. Viharos ülés lesz, ezt megígérem maguknak – jelentette ki az ülés elején Jozef Šimko polgármester. S az ígéretét be is tartotta.

Azok tippeltek jól, akik arra fogadtak, a 16 napirendi pont mindössze töredékét tárgyalják majd meg, pedig az ülés délután két órától este kilencig tartott, s ezalatt alig egyeztek meg valamiben. Már az időpont megválasztása is heves vitát generált, ugyanis az éves tervezetben a keddi nap szerepelt, de a polgármester szerint, mivel az egykori megyeháza épületében már nem fűtenek, az ülést át kellett tenni a művelődési központ épületébe, ahol viszont a keddi nap Tóbisz Titusz koncertje miatt már foglalt volt. A képviselők nagy része ennek ellenére jelen volt az ülésen, hiszen a 2021-es költségvetés elfogadása is a napirenden szerepelt.

Tüntetés volt, edzés továbbra sem lesz

Az ülés tüntetéssel kezdődött, a helyi HKM jégkorongklub ifjú tagjai zavarták meg a tanácskozást, akik az edzéslehetőség hiánya miatt tüntettek, a város vezetése ugyanis annak ellenére sem engedélyezte a téli stadion használatát, hogy a Közegészségügyi Hivatal 5 plusz egy fő (edző) részére engedélyezte az edzések megtartását. A polgármester a magas üzemeltetési költségekkel magyarázta, hogy sem a téli stadiont, se az uszodát nem nyitották meg, Szántó István hivatalvezető hozzátette, hogy körbetelefonálta Szlovákia több városát is, s a legtöbb helyen hasonlóan jártak el. Az ülés döntő részében a koronavírus, s az azzal kapcsolatos takarékossági intézkedések rezonáltak, ennek ellenére a Merjünk Gyorsítani Klub képviselői javaslatot tettek a stadion megnyitására, ám a javaslatuk egy szavazat híján megbukott.

9 euróval emelkedik a szemétdíj

Ezt követően két órán át tartó vita következett a szemétdíj emeléséről, amely Rimaszombatban az elmúlt években alig emelkedett, de most a város a biohulladék gyűjtésének bevezetése és a poltári hulladéklerakó díjainak emelése miatt radikális lépésre kényszerült, s a polgárok az eddigi 20 € helyett jövőre már 29 eurót fognak fizetni. Bár a javaslatot egyhangúlag elfogadták, jó rimaszombati szokáshoz híven parázs vita előzte meg a döntést, melynek során több évet mentek vissza az időben. 2012-ig a Brantner szállította el a városi hulladékot, de ekkor a város (Városi Közterület-fenntartó Vállalat) úgy döntött, hogy maga oldja meg a szemét elszállítását. Tegnap ismét felmerült, hogy tárgyalásokat kezdjenek a Brantnerrel az esetleges folytatásról.

Költségvetési cirkusz megszakítva

Az esti órákban jutottak el a képviselők a költségvetés megtárgyalásáig, de a szavazásig már nem, ugyanis a személyeskedésekkel tarkított, végletekig durvuló vita végén a javaslat beterjesztője, Rigó László alpolgármester a tervezetet visszavonta. Ahogy az elmúlt években, úgy az idén sem történt egyeztetés a javaslatról, a város beterjesztette a maga javaslatát, amelyet a Merjünk Gyorsítani Klub képviselői alapjaiban kívántak módosítani. A leghevesebb vitát a városi lapok megszüntetése (kiadásának felfüggesztése), a Turisztikai Információs Központnak a Városi Galéria alá való rendelése, a városi erdők fáinak kivágása, a jövő évi jubileumi Városnapokra betervezett költségek, valamint a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet kiadásainak radikális lefaragása váltotta ki.

Ugyanezek a kifogások többnyire tavaly is felmerültek, de akkor végül a polgármester akarata érvényesült. Az ellenzéki klub képviselői szeretnék a városi lapok kiadását felfüggeszteni, ami a polgármester szerint egyenlő lenne a megszüntetésükkel, a jelenleg közvetlenül a város irányítása alá tartozó Turisztikai Információs Központot pedig a Városi Galéria hatáskörébe helyezni. Šimko szerint ez újabb munkahelyek azonnali megszüntetését jelentené, s ezért az így elfogadott költségvetést nem írhatja alá.

A vitában felszólalt Cziprusz Zoltán képviselő is, aki szerint a városi lapokról külön kellene dönteniük, ugyanis nem tudja támogatni azok megszüntetését, a Gömöri Hírlap ugyanis a régió egyetlen magyar nyelvű sajtóterméke. Cziprusz azt is nehezményezte, hogy az elmúlt másfél évben a szerkesztőbizottság – amelynek ő is tagja –, nem ült össze, holott az előző ciklusban a bizottság tette a dolgát, s hozzájárult a lap kiegyensúlyozott működéséhez. Cziprusz kérdésünkre megerősítette, hogy amennyiben ragaszkodnak a lap működésének a felfüggesztéséhez, akkor nem támogatja a költségvetésnek a klub által módosított változatát.

Roman Vaľo, az ellenzéki klub vezetője viszont azt hangsúlyozta, hogy a város ma már sokkal modernebb eszközökkel, így például a Facebookon keresztül is naprakészen tájékoztathatná a lakosságot. Az ellenzéki képviselői nem értettek egyet a városi erdők fáinak tervezett mértékű kivágásával sem, ahogy többen is hangsúlyozták, hogy a városi erdő nem fejőstehén, s ideje lenne befektetni is, hogy azok az utókor számára is megmaradjanak.

Az eldurvuló vita láttán Šimko az ülés berekesztésére tett javaslatot azzal, hogy üljenek le közös asztalhoz. Michal Demeter képviselő, a költségvetési bizottság elnöke a javaslatot elutasította, mondván, olyan diametrális eltérések vannak klubja és a polgármester nézetei között, hogy semmi értelme a tárgyalásnak. Az ellenzéki klub ragaszkodott ahhoz, hogy a költségvetésről azonnal döntsenek, de ekkor annak beterjesztője, Rigó László alpolgármester váratlanul visszavonta a javaslatot.

Az ülés folytatására december 15-én, kedden 14 órától kerül sor.