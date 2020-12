A felszólalók kétségbe vonták a kormány koronavírus-járvány elleni intézkedéseinek helyességét, a szűrések szükségességét, a szájmaszk viselését, a vakcinát és az oltásokat.

Pozsonyban az utóbbi időben jelentősen rosszabbodott a vírushelyzet, ennek ellenére emberek egy csoportja összegyűlt a Hodža téren, az elnöki palota előtt, és tüntetett Igor Matovič kormányfő intézkedései ellen. A tüntetésre néhány száz ember gyűlt össze, többségük még szájmaszkot sem viselt.

De nem viseltek maszkot a Kotleba-féle párt, az ĽSNS jelenlevő képviselői sem, így Marian Kotleba és Milan Mazurek, ahogy Milan Uhrík, a párt európai parlamenti képviselője és Peter Marček a párt volt parlamenti képviselője sem, akik kiálltak a tüntetők elé.

A szónokok kétségbe vonták a kormánynak a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit, a lakosság tesztelését, a szájmaszk viselését, a vakcina hatékonyságát és az oltás szükségességét.

Azt hiszik rabszolgák vagyunk vagy kísérleti nyulak, akiken majd kikísérletezhetik az új vakcinát – jelentette ki Mazurek.

A COVID-19 vírust olyan betegségnek nevezte, amely a legtöbb emberre nem veszélyes.

„Ha valamilyen lockdown-nal fenyegetőznek, azt mi nem fogjuk figyelembe venni, mert szabad emberek vagyunk” – folytatta a párt képviselője, majd még hozzátette, hogy ha az emberek nem állnak ki a szabadságukért, betartják a kormány intézkedéseit, szerinte elvesztik a maradék jogaikat is.

A tüntetők kormányellenes jelszavakat kiabáltak. Kotleba pedig kijelentette, hogy Igor Matovič intézkedéseivel szétveri az országot. Szerinte a kormánykoalíció a Szlovák Köztársaság alkotmányát széttéphető naptárként használja, és a szükséghelyzetet úgy akarják bevezetni, ahogy nekik megfelel.

Juraj Šeliga, a szlovák parlament alelnöke, a Za ľudí képviselője a legnagyobb felelőtlenségnek minősítette ebben az időben tüntetést szervezni, amikor a kórházak befogadóképessége már a végénél tart. Szerinte az ĽSNS párt képviselői, akik a téren szónokoltak, az emberek egészségével hazardíroztak. A parlament alelnöke elmagyarázta, hogy az ilyen tüntetések csak azt eredményezik, hogy a kórházak még inkább megtelnek fertőzöttekkel.

„Nem tetszik nekik ez a kormány, ez a kormányfő, egyetlen politikus sem, aki nem az ő pártjuk tagja. Rendben van, ez az ő politikai álláspontjuk. De teljesen figyelmen kívül hagyják az orvosokat, nővéreket, mentősöket és mindenkit, aki a kórházakban dolgozik” – fogalmazott Juraj Šeliga. Ezért a Kotleba-párt rendezvényét egy felelőtlen, értelmetlen és gyáva dolognak véli.

A tüntetést a rendőrség is felügyelte. A helyszínre nehézfegyverzettel is kivonultak és egyes médiák szerint be is avatkoztak, néhány személyt pedig őrizetbe vettek. A rendőrség még a tüntetés előtt azt közölte, hogy minden biztonsági intézkedést megtettek, amellyel az emberek életét, egészségét, vagyontárgyait és a közrendet biztosíthatják.

„A biztonsági intézkedések értelmében a tüntetés helyszínére megfelelő számú rendőrt küldtünk. A rendőrség egész idő alatt figyelemmel kíséri a helyszínt, értékeli a helyzetet és szükség esetén a törvények szerint fog beavatkozni” – tájékoztatott Veronika Martiniaková, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-Főkapitányság szóvivője.

