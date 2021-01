A Felsőoktatási Tájékoztató Körút (FTK) minden év elején kerül megrendezésre, hogy a Diákhálózat tagjai bejárják Szlovákia magyar tannyelvű középiskoláit, és eligazítsák a továbbtanulni kívánó diákokat. A gólyáknak sokszor kihívás tájékozódni az egyetemi rendszerben, felvételi szabályzatokban vagy a kollégiumi jelentkezésben. A Diákhálózat már évek óta ebben szeretné segíteni az érettségi előtt álló diákokat, hogy megkönnyítse számukra a főiskola első évét.

A tájékoztató során a középiskolás diákok megismerkedhetnek Szlovákia, Csehország és

Magyarország felsőoktatási és felvételi rendszerével, egyetemeivel, lakhatási

lehetőségeivel és egyéb hasznos információkkal, ismeretekkel.

Idén a járvány okozta válsághelyzet miatt sajnos – mint oly sok más program – az FTK is az online térbe kényszerül. Január 9-én, azaz szombaton 14 órától Facebook live-ban lesz megtekinthető egy általános tájékoztató az egyetemek működéséről, hogy a még

döntés előtt álló diákok is egy átfogó képet kapjanak a különböző országok felsőoktatási

rendszeréről. Majd 15 órától félóránként jelentkeznek be a különböző egyetemi városok

diákklubjai, hogy részletesebb képet adjanak az adott városról és az ott található

egyetemekről, illetve hogy megválaszolják a résztvevők kérdéseit. Végül 18:30-tól a

Diákhálózat partnerei mutatják be szervezeteiket a diákoknak.