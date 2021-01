Kétyen, a Lévai járás 601 lakost számláló községében Farkas Attila polgármester ezekben a napokban a hétvégi szűrés lebonyolítását intézi. A múlt héten 286 tesztből 5 lett pozitív. A jó eredmény ellenére vasárnap ismét tesztelnek, hiszen a Lévai járás a fertőzöttek magas száma miatt a vörös zónába tartozik.

A járvány idején is, betartva a szigorú higiéniai előírásokat a község életét próbálják úgy irányítani, hogy az a lakosság elvárásainak megfeleljen. Tavaly, amikor felütötte fejét a járvány, sem állt meg az élet. Erről a polgármester így számolt be:

„Bennünket is váratlanul értek a szabályozások, de igyekeztünk a lehetőségek és a képességeink szerint a megkezdett munkákat folytatni. Sikerült is befejeznünk és átadni az annyira várt multifunkcionális sportpályánkat, ahol röplabda-, kézilabda-, kosárlabda-, futballmérkőzésekre és teniszcsatákra is sor kerülhet. Ez mindannyiunk nagy örömére szolgált, főleg a gyerekek és fiatalok lelkendeztek, hiszen a tanulók számára például, amíg iskolai oktatás folyt, rendszeresen ott tartották a tornaórákat. Mellette létrehoztunk egy játszóteret, amely azóta is nagy közkedveltségnek örvend. Kialakítottuk az egész község területén az ingyenes wi-fi-szolgáltatást, amely 15 ezer euróba került, 7 ezer euró értékben pedig felújítottuk a gyűjtőudvar tetőszerkezetét. Folytattuk az új községi hivatal építési munkálatait, sor került az ablakcserére, a tető szigetelésére, és a munkákat az idén is folytatjuk úgy, hogy a küldetésének méltó hivatalba a nyár folyamán átköltözhessünk” – sorolta a polgármester.

Figyelemmel követik a kormány járvánnyal összefüggő intézkedéseit és a falu életét az önkormányzattal együtt ahhoz igazítják.

Az óvodát sajnos nem látogathatják a legkisebbek, a református egyházi iskola ugyancsak zárva tart. A tanulók távoktatása azonban megoldott, valamennyien számítógépeken keresztül bekapcsolódnak az oktatásba.

A rendelkezések értelmében a héten, szerdán kinyitott a könyvtár, amely náluk úgynevezett védett munkahelyként működik. Tankó Gábor teljes odaadással rendezi a könyvállományt, vezeti a nyilvántartást és nagy örömére a kölcsönzések sem maradnak el. Ez azt bizonyítja, hogy a zárva tartás után az emberek kifejezetten örültek, hogy olvasnivalóhoz jutnak. Miután a kikölcsönzött könyvek visszakerülnek a könyvtárba, itt is két napig szellőztetett helyiségben tartják, majd utána teszik vissza a polcokra. Készülnek a népszámlálásra is, kíváncsian várva az eredményeket.

Legutóbb a lakosság 88 százaléka vallotta magát magyarnak, most, a lakosság nyilvántartási adataiból ítélve egy-két százalékkal kevesebbre számítanak, de még minden lehetséges.

Persze, a lakosságot kellően tájékoztatják, a legközelebbi Községi Hírmondóban pontos információkat adnak a népszámlálás részleteiről.

„A tervezéssel sem álltunk le, ahogy a lehetőségek engedik, folytatjuk a község fejlesztését. Idén a kultúrház konyháját akarjuk korszerűsíteni, hogy ott a nagyobb rendezvények, lakodalmak alkalmával gond nélkül mehessen a sütés-főzés. Az épület előtti terepet ugyancsak rendezzük, térköveket rakunk le, parkot alakítottunk ki. A multifunkcionális sportpálya mellett egy fedett terasz megépítését tervezzük, ahová ki lehet ülni, esetleg alkalomadtán egy gulyásfőzésre is sor kerülhet. Mindenképpen szeretnénk kamerarendszerrel ellátni a falu utcáit a lakosság biztonsága érdekében. Az emberek egyre inkább tudatosítják, hogy a háztartási hulladék szétválasztása, csökkentése a környezetvédelem szempontjából mennyire fontos. Az évek során ennek köszönhetően nálunk jelentősen csökkent a szemét mennyisége, míg 2018-ban 150 tonna volt éves szinten, 2019-ben 140 tonna, 2020-ban pedig csak 110 tonna. A konyhai hulladék komposztálására már az idén szeretnénk komposztálási edényeket szétosztani, ezek beszerzésére 5 ezer eurót szánunk. A gyűjtőudvarunk korszerűsítése is várat magára, ezt az idén szintén megoldjuk. A lakosság ide hordja az építési törmeléket, a nagyobb kiselejtezésre szánt bútordarabokat és elektronikai hulladékot is. A településünk tisztasága, rendezettsége mindannyiunk számára fontos, ezért az önkormányzat, és a lakosok is mindent megtesznek” – hangsúlyozta Farkas Attila.

A polgármester és a képviselő-testület együtt bíznak benne, hogy a hétvégi tesztelés rendben lezajlik, ismét csak elvétve lesz fertőzött a lakosok között. És bíznak az országos szigorítások enyhítésében is, hiszen akkor az idén már nemcsak a nagyszabású terveiket sikerül megvalósítani, hanem a náluk mindig magas színvonalon megtartott évfordulós ünnepségeket, megemlékezéseket, nemzetközi hírű sportrendezvényeiket is. Mert a közösségi élet szempontjából ezeket is elengedhetetlenül fontosnak tartják.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)