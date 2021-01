Igor Matovič kormányfő a csütörtöki EU-csúcson méltányolta az Európai Bizottságnak a védőoltások beszerzésére irányuló eddigi erőfeszítéseit. A videokonferencia formájában megvalósuló tárgyaláson a vezetők az oltási akció első heteinek tapasztalatait osztották meg egymással.

Matovič kiemelte azoknak a szlovák tudósoknak a munkáját is, akik kifejlesztettek egy speciális PCR-tesztet. A TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatta pénteken.

„Az EU polgárai végre a saját bőrükön is megtapasztalhatják, miért jó, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Enélkül Szlovákiának nem lenne esélye ilyen rekordidő alatt ilyen mennyiségű, aktuálisan hozzáférhető oltóanyaghoz jutni, amely pillanatnyilag a lehető leghatékonyabb” – állapította meg a kormányfő.

A konferencián szóba kerültek az új koronavírus-mutációk is. A résztvevők megegyeztek abban, hogy a belső határok „nyitva tartása” prioritást élvez. Abban is egyetértettek, hogy nagyobb mértékben kell szekvenálni a vírust a mutációk kimutatása végett.

Matovič ezzel kapcsolatban kiemelte azoknak a szlovák tudósoknak a munkáját, akik kifejlesztettek egy speciális PCR-tesztet, amely képes kimutatni a vírus legelterjedtebb változatát. Az oltási igazolványokkal és az utazásokkal kapcsolatban a résztvevők leszögezték: erre a témára akkor térnek vissza, ha már lesz elég adat arról, miként hat a védőoltás a vírus terjedésére, illetve ha a vakcina már széles körben hozzáférhető lesz.

A vezetők az oltási akció legnagyobb problémájaként a szállítás ütemét jelölték meg, ami azzal magyarázható, hogy az EU-ban eddig csak kétféle védőoltást, a Pfizer/BioNTech és a Moderna által előállítottat hagyták jóvá.

Az Európai Gyógyszerügynökség ugyanakkor a napokban várhatóan jóváhagyja a brit AstraZeneca társaság vakcinájának forgalmazását is. „A vezetők egybehangzóan megállapították: jelenleg az a legfontosabb, hogy az egyes gyártók leszállítsák a megállapodásoknak megfelelő mennyiséget. Ezzel összefüggésben jó hírnek tartják, hogy a Pfizer/BioNTech erősíteni készül a gyártási kapacitását az EU-ban” – olvasható a kormányhivatal sajtóközleményében.

A csütörtöki videokonferencia volt a témája az európai ügyekért felelős parlamenti bizottság pénteki ülésének is, melyen a kormányfő is részt vett. „Az, amit megélünk itt Szlovákiában, tehát hogy nincs elegendő vakcina és lassú az oltás üteme, olyan dolog, ami mind a 27 EU-tagállamban frusztrációt okoz. Tegnap négy órán keresztül tárgyaltak erről” – mondta a pénteki ülés után Tomáš Valášek (Za ľudí) bizottsági elnök. Bízik benne, hogy ha zöld utat kap az AstraZeneca védőoltása is, és megérkezik Szlovákiába, minden elő lesz készítve a vakcinázás azonnali megkezdéséhez. Valášek szerint az is fontos, hogy a kormány nem késlekedik, és idejében megvásárolta a vakcinákat.