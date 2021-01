A fenti jelszóval indították útjára a Kárpát-medencei közösségi startup online platformot. A tavaly ősz óta működő platform fő célja, hogy a külhoni magyar betegek a lehető legkönnyebben és leggyorsabban találjanak anyanyelvű egészségügyi és mentálhigiénés ellátást.

A felületre csak a határon túl és a diaszpórában élő magyar lakosság és szakemberek regisztrációját várják. A felületre ingyenesen biztosított a regisztráció mind a szakemberek, mind a páciensek számára.

„Az ötlet egy kárpátaljai egészségügyi szűrőprogram során jött. A kárpátaljai magyar lakosság panaszkodott, hogy nem találnak magyar nyelven értő szakembereket. E tapasztalatból kiindulva kezdtük el a Kárpát-medencei adatbázis kialakítását, amely összegyűjti a külhoni területeken tevékenykedő magyar szakembereket”

– kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Veres Márton, a Segítség.ma online platform egyik ötletgazdája, projektvezető. Mint hozzátette: az adatbázis összegzi a különféle szakorvosok jegyzékét.

Az adatbázis és a platform kialakítását megelőzően már felvették a külhoni területeken az egészségügyben tevékenykedő szakemberekkel a kapcsolatot. A Felvidékről Szapu Zsófia pszichológussal, Melecski Júlia gyógypedagógussal és Barthalos Réka konduktor-pszichológussal, valamint Kása Ildikó gyógypedagógussal, akik jelenleg már a kezdeményezés felvidéki partnerei.

A kezdeményezés még 2019-ben indult, majd a magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium anyagi támogatásával jött létre a startup honlap 2020 novemberében. A közösség startup a Magyar Ifjúsági Konferencia kizárólagos tulajdona.

Az online platformunkon a három fontos funkció található – magyarázta a projektmenedzser.

Első, s egyik legfontosabb funkciója a szakorvos keresés. Itt a beteg a saját adatainak a megadásával keresheti meg a legközelebbi anyanyelven beszélő szakembert. A startup online platform az orvosok elérhetőségét is tartalmazza. Így a beteg akár fel is veheti a kapcsolatot a szakemberrel.

A Segítség.ma a szakmai utánpótlást is támogatja. Az adatbázisban szereplő orvosoknál feltüntették azt is, hogy az adott orvos fogad-e szakmai gyakorlatra orvostan-hallgatót. „Ezzel a lehetőséggel is szeretnénk támogatni azt, hogy a magyarországi egyetemeken tanuló orvostan-hallgatók szülőföldjükön találják meg boldogulásukat” – emelte ki Veres Márton. Az adatbázisban szereplő orvosok kapcsolatfelvételét is erősítheti a szakmai hálózat kialakításával.

A honlap harmadik alappillérje az online webináriumok és tanácsadás rendszerének a kialakítása. Az online platform alig két hónapja érhető el, ám ennek ellenére már számos ingyenes online előadást, webináriumot bonyolított le. A tematikus online előadásokat szakemberek és laikusok számára állítják össze. Az egyes online alkalmakkor közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki az érdeklődők az előadókkal.

„Hasznosnak bizonyul a kezdeményezésünk, népszerűek az online alkalmaink is, ugyanakkor folyamatosan bővítjük a szolgáltatásainkat” – fogalmazott a projektmenedzser.

A honlap bővítés mellett különféle alkalmakat is szerveznek a külhoni magyar közösségben. Februártól indítanak egy pilotprojektet Kárpátalján terhesgondozás témakörben. Tíz tematikus alkalmon keresztül kísérik a kismamákat. Szakemberek tanácsadásával és segítségével próbálják majd támogatni az áldott állapotban lévő személyeket. Fogódzókat nyújtunk a terhesség időszakára – jelezte. A későbbiekben állandó projektté szeretnék fejleszteni, melybe bekapcsolódna majd a teljes Kárpát-medence is.

Folyamatosan csatlakoznak a szakemberek a platformhoz. A regisztráció rendkívül egyszerű. Mind a szakembereknek, mind a pácienseknek regisztrálniuk kell az oldalon. A regisztráció ingyenes és semmilyen kötelezettséggel nem jár. Alapvető adatok megadása szükséges csupán.

„Várjuk azon magán- és szakemberek jelentkezését, akik támogatnák a kezdeményezésünket. Akik megosztanák a honlapunkról szóló tapasztalataikat, örömmel várjuk a visszajelzéseket, javaslatokat, hiszen a felhasználó igényei mentén szeretnénk működtetni az online platformunkat” – jegyezte meg végezetül Veres Márton.

A startup online platformhoz szakemberként ITT tudnak csatlakozni. Betegként ITT lehet regisztrálni az oldalon. További részletek, napi információk olvashatóak a közösségi felületükön ITT.

A partnerek közt találjuk a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot, a Szövetség a Közös Cékokért civil szervezetet valamint a Felvidék.ma-t és a Carissimi Nonprofit Alapot, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét illetve az Artis Centrumot.