2020 őszén megszületett Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző korszakalkotó, szakrális műve, a Missa Missio, melynek CD-eladásából származó nyereségét az üldözött keresztények megsegítésére ajánlotta fel a Kossuth-díjas művész.

A pénzadomány a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkársága segítségével jut el a rászorultakhoz. Az adománylevelet Azbej Tristán államtitkárnak 2021. január 21-én nyújtotta át Szarka Tamás. Ebből az alkalomból Szarka Tamás elmondta, hogy

ez még csak a kezdet és a jótékonysági akciót folytatja,

ugyanúgy, ahogy a Missa Missio koncertet is szeretné még számos helyen bemutatni zenekarával. Külföldről is érkeztek megkeresések. A tervek szerint Pozsonyban és Prágában is felcsendül a grandiózus szakrális mű. Szarka Tamás köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a Missa Missio lemezt megvásárolták.

A Missa Missio mű budapesti bemutatójára a Szent István-bazilikában került sor. Ezen a csodálatos helyen Szarka Tamás és zenekara, Miklósa Erika világhírű koloratúrszoprán énekesnő és a Magyar Állami Operaház gyerekkórusa mutatta be a Missa Missiót. A budapesti koncertről felvételt is készült, mely Szarka Tamás közösségi oldalain elérhető. „Pár nap alatt több mint 100 ezren tekinteték meg a koncertet” – tájékoztat honlapján a szerző, aki a zenéjén keresztül a katolikus hit erejével szeretné növelni a magyar emberek, családok értékrendjét és a mű bemutatásával hozzájárulni a katolikus keresztény kultúra népszerűsítéséhez. Ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, ezért a mise megírásának, bemutatásának a célja, hogy erre a tényre is felhívjuk az emberek figyelmét. Ezért mindenképpen hiánypótló szerepe is van. (szarkatamas.hu)