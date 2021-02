A Szlovák Kereskedelmi Szövetség (ZO) az összes üzlet kinyitását szorgalmazza, a szigorú intézkedések betartása mellett, ilyen például, hogy 15 négyzetméternyi vásárlóterületre egy vevő juthat – jelentette ki szövetség hétfői sajtótájékoztatóján Martin Katriak, a ZO elnöke, és Pavol Konštiak, a szövetség első alelnöke.

Az idősek bevásárlási idősávját szerintük el kellene törölni, mert nincs megfelelően kihasználva.

„Azt kérjük, hogy az összes üzlet kinyithasson, olyan feltételekkel, mint amilyenekkel a jelenleg is nyitva tartók működnek – szigorú előírások, 15 négyzetméternyi terület egy vásárlóra. Ezek olyan dolgok, amiket tudunk teljesíteni” – hangsúlyozta Katriak.

Azt is bejelentette, hogy szövetségük már két hónapja kezdeményezte a Főügyészségen a Közegészségügyi Hivatal rendeletének felülvizsgálását, mely szerint azok is járhatnak bevásárolni, akiknek pozitív lett a koronavírus-tesztjük. „A Főügyészség tiltakozott emiatt a rendelet miatt, vagyis nekünk adott igazat” – tette hozzá Katriak. Konštiak szerint a (kis)kereskedelmet is a létfontosságú ágazatok közé kell sorolni, úgy, ahogy néhány hete oda sorolta a mezőgazdasági dolgozókat a parlament. „Nem érdemlik meg ezt az eladónők, akik már 2020 márciusa óta folyamatosan fertőzésveszélynek vannak kitéve a boltokban?” – tette fel a kérdést Konštiak.

A szövetség vezetése szerint az idősek idősávjában, 9 és 11 óra között üresek az üzletek.

„Már rég el kellett volna törölni ezt a teljesen értelmetlen rendeletet, mert a nyugdíjasok bármikor mehetnek vásárolni, a többi vásárlót viszont a kijelölt idősávban büntetés fenyegeti” – mutatott rá Konštiak.

A szövetség alelnöke is kitért arra, hogy a Covid-fertőzöttek is járhatnak üzletbe. „Mi is az első vonalba tartozunk, úgy, mint az orvosok, hiszen rengeteg emberrel kerülünk kapcsolatba naponta. Az elárusítók szeretnék, ha minél hamarabb beoltanák őket, rögtön az egészségügyi dolgozók után. Mivel a boltok nyitva vannak, minket is megilletne, hogy soron kívül oltsanak be minket” – szögezte le Konštiak.

(TASR/Felvidék.ma)