Hajdan nem volt rendszeres orvosi ellátás és nem voltak elérhető gyógyszerek, az egyszerű ember mégis egészségesen élt, és ha beteg volt, meggyógyította magát. Környezetében megtalálható volt a mindennapi étkezéshez szükséges növény, gyümölcs, melyet étkül és egyben gyógymódként is használt. Eleink nem siettek, nem türelmetlenkedtek, kitartóan, rendszeresen és a természet erejében bízva fogyasztották a gyógyteákat, a növényeket, a zöldségeket, s mindazt, amit a Gondviselés adott az asztalukra. Tudták s mondogatták: a betegség gyorsfutó, a gyógyulás távfutó.

Őseink étkezési szokásai egyszerűek voltak és ismerték a táplálékok hasznos tulajdonságait. Fő táplálékuk volt telente a bab, a krumpli, a káposztafélék, savanyítva is. Sok helyen a bab mellé savanyú káposzta került tészta helyett. A savanyú (hordós) káposzta jelentette a savanyúságot, ami a vastagbél normális működését támogatta. A háziasszonyok bőven használtak rászórva piros paprikát és vékony csíkokra vágott lilahagymát. Ez sok C-vitamint vitt a szervezetbe.

Immunerősítőnek ott volt a tök, a sütőtök, a tökmag (a prosztata legjobb védelmezője). Az asztalra mindig került kukorica, diós, mákos metélt. Reggelire mangalica szalonnát ettek, melyről ma már ismert, hogy tápláló, és tisztítja a vért. A szegény embernek nem telt cukros ételekre, a gyerekeket sem tömték édességgel. Így, ha a fertőző betegségeket nem kapták el gyerekként, magas kort értek meg.

A csontritkulás elleni védekezésben az élelmiszerek közül a mák kerül az első helyre. Szerencsére a mák központi helyet foglal el a magyar étkezési szokásokban, jóllehet kevesen tudnak annak gyógyhatásáról. Tele van csontépítő magnéziummal, Omega4 növényi zsírsavval, enzimekkel és még foszfort, kalciumot, káliumot és vasat is tartalmaz. Lassítja az öregedési folyamatot, fékezi a csontok leépülését és elkezdi újra építeni a ritkult csontszöveteket. A magas vérnyomást normalizálja. A telítetlen zsírsav összetétele miatt, megelőzi a trombózist és az embólia kialakulását. Normalizálja a vér koleszterinszintjét, miközben fokozza a szervezet védekező mechanizmusát, szinte teljesen megszünteti a lábban keletkező görcsöt. Továbbá, növeli a szellemi teljesítőképességet, jótékonyan hat a sebek gyógyulására.

Sokkal olcsóbb, mint az ételkiegészítők, aminek hatásfokát túlhaladja. A hatás eléréséhez türelem és kitartás szükséges, hosszabb távon (2-3 hónap) fejti ki gyógyító hatását.

A burgonya gyógyító hatása az emésztést segíti elő

Gyógyító hatása miatt a burgonya megérdemli a második helyet, már azért is, mert táplálékunk sorrendjében is a második helyen áll. Ráadásul nem hizlal, legalábbis, ha nem zsírban sütjük. Fontos tudni, a zsírban sült krumpli nehezen emészthető, ezért káros a szervezetre. Ezzel szemben (testépítéshez elengedhetetlen) az összes növényi fehérjét tartalmazza. Sőt, tartalmaz káliumot, kalciumot, foszfort és vasat.

A burgonyát, még a cukorbetegek is bátran fogyaszthatják, mert a benne lévő szénhidrát lassan szívódik fel, így nem emeli a cukorszintet. A gyakori burgonyafogyasztás (nem a zsírban sült) egyensúlyban tartja a szerveket, például csökken a gyomor és a bélpanasz. Leghatásosabb, ha sós lében (népi nyelven sóban főtt krumpli), vagy héjában főzve, sütve fogyasztjuk. Valamikor a szegény emberek a burgonya levéből készítették az előételt, a levest. Használjuk ki a burgonyában rejlő, egészségünkre hasznos lehetőségeket, így kevesebb gyógyszert kell fogyasztanunk.

A cékla gyógyító hatása és élettani fontossága

Ez a növény rák megelőző hatású, beírta magát a csodaszerek osztályába. Ferenczi Sándor 1970-ben Heidelbergben megjelent könyvében ad számot tizennyolc év tapasztalatáról, a nyers céklalé daganatellenes hatásáról. Munkatársa Paul Seeger megállapította, hogy a cékla hatékonyan lép fel a rákos daganatok ellen. Az eddigi tumorgátló gyógyszerekkel szemben nem sejtosztódást gátló méreg, hanem élettani hatóanyag: a ráksejtek csökkent oxidációját növeli oly módon, hogy a tönkrement légzőfermentet pótolja, és így a rák tulajdonképpeni okát szünteti meg. A cékla hatóanyaga a sejtlégzés aktivátora. “Ebben kiváló eszközt találunk – írja Seeger – a daganatsejt sejtlélegzésének befolyásolására és normalizálására.”

A hagymán kívül a céklának van a legnagyobb szilícium (nyomelem) tartalma. A szilícium révén a szervezet védekezőképessége nagymértékben fokozható. Nyers cékla hatására a szervezet védekezésében vezető szerepet játszó sejtek, a nyiroksejtek (limfociták), plazmasejtek és faló-sejtek felszaporodnak, és az elhalt, kóros sejtek száma is növekszik.

A kóros sejtek elhalnak és kiválasztódnak. A cékla számos más ásványi anyagot és nyomelemet is tartalmaz: káliumot, foszfort, ként, jódot, vasat, rezet, mangánt, céziumot. B1-, B2-, C- és P-vitamin is található benne. A vérképzést segíti és vérzéscsillapító. Ezeken kívül a cékla javítja az idegműködést és az emésztést is. Ha a felsoroltaknak csak a fele részét hasznosítja a szervezet, már érdemes beiktatni az étrendbe.

A bab fontosságáról se feledkezzünk meg. Szerencsés, aki szereti a babot, mert a gyógyító hatása figyelemreméltó. Serkenti a sejtek fehérje anyagcseréjét, regenerálódnak a sejtek, sőt szabályozza az anyagcserét. Elősegíti a víz kiürülését, segíti a máj, vese működését, ezért van nagy szerepe a betegségek megelőzésében. Segíti a zavartalan vérkeringést, ez által segíti a szív működését is. A bab alakjában is jelzi, hogy segíti a vese működését.

A lencse gyógyító hatása is figyelmet igényel

A nem gyakran fogyasztott, indokolatlanul mellőzött étel a lencse, pedig kevés ilyen könnyen emészthető, mégis tápláló zöldségünk van. Igen magas a fehérjetartalma (25-28%), és tartalmazza valamennyi, a szervezetünk számára fontos és nélkülözhetetlen esszenciális aminosavat, amelyet szervezetünk nem tud önállóan előállítani. Mindemellett nem allergén, viszont jól emészthető, legkevésbé, vagy egyáltalán nem puffasztó, mint a bab.

Tartalmaz még vitaminokat, ásványokat, és az anyagcseréhez fontos nyomelemeket. A cukorbetegeknél sem okoz gondot, mert a benne lévő szénhidrát lassan szívódik fel. A gyomrot és beleket megterhelő ebéd után, ha a következő napi ebéd a lencse, megkönnyebbül a bélrendszer.

Jól ismert a vöröshagyma és a fokhagyma tisztító hatása. A mai korunk szennyezett levegője káros hatással van a tüdőre, a legfontosabb légzőszervünkre. A mindennapi hagyma fogyasztásával nagy részben ki lehet védeni a szennyező anyagok kártevését. Amikor könnyeket csal a szemünkbe, tisztítja a szemet. A vörös- és a fokhagyma olyan, mint az emberi sejt. A tudomány mai állása szerint segítik eltávolítani a veszélyes mérgező és salakanyagokat a sejtekből, egyben ellenállóvá teszi, és erősíti az immunrendszert.

A sárgarépa egészségmegőrző szerepe

Ma már tudjuk, hogy a sárgarépa fogyasztása gyógyító hatással van a szem és a bőrproblémákra, javítja a szem vérkeringését és működését. Továbbá csökkenti a koleszterinszintet, savtalanítja a vért, ezzel elősegíti a máj működését.

Figyelemre méltó a búzacsíra, mely jelentős élettani funkciót tölt be. Gyógyító ereje a magas vitamin és ásványi anyagoknak köszönhető. A daganatos, a szív, az érrendszeri betegségek megelőzésében játszik nagy szerepet. Az sem elhanyagolható szempont, hogy károsítja a koleszterin molekulákat, az érfalat rugalmassá teszi. Ezen felül, megkönnyíti az emésztést. Nagy szerepe van a csontok védelmében.

A paradicsom és a paprika fogyasztása

A paradicsomnak négy kamrája van és piros, miként a szívnek is négy kamrája van és piros. A kutatások azt mutatják, hogy a paradicsom tele van lycopine-okkal, mely igazi tápláléka a vérnek és a szívnek. (Lycopine: antioxidáns, hatása erősebb a C-vitaminnál, lassítja a sejtek öregedését.)

A paprikának magas a C-vitamin tartalma, ezen kívül flavonoidokat és karotinokat tartalmaz. A flavonoidok antioxidáns hatással rendelkeznek, és így nagy hatással vannak az ember egészségére. Gyökfogóként működnek a szervezetben, és csökkentik bizonyos betegségek rizikóját. Fokozott flavonoidbevitel csökkenti a szív- és érrendszeri betegséget.

A szőlő gyógyhatása

A szőlőfürtök formája a szív alakjára emlékeztet. A szőlőszem olyan, mint egy vérsejt, a mai kutatások szerint a szőlő élénkíti a szívet és a vért. Az is köztudott hogy a vértisztító és az idegerősítő hatása is kiemelkedően jó. A szőlő magjának is gyógyító hatása van. A hidegen sajtolt szőlőmagolaj megvédi az érrendszert a meszesedéstől, erősíti a vérereket és a hajszálerek falait, ezáltal is csökkentve a trombózisveszélyt. Hatékonyan befolyásolja a vér koleszterin tartalmát, növeli a HDL és csökkenti az LDL szintet, megelőzve a szívbetegségek kialakulását és a szívinfarktus előfordulási esélyét. Javítja a látást, megelőzheti a szürkehályog kialakulását.

Népszerű étel a dió, melynek alakja olyan mint az agy, jobb és bal félteke, a kisagy és a nagyagy. A gyűrődések és a behajtások olyanok, mint az agykéreg. Tudjuk, hogy a dió jelentősen segíti az agy működését, féregölő és vértisztító hatása is ismert és segíti az emésztő szervek működését.

A zellerről, kelkáposztáról és a kínai kelről tudni lehet, hogy kalciumot tartalmaznak és erősítik a csontokat. Ha nincs elég kalcium az étrendedben, a szervezet kivonja a csontokból és emiatt a csontok meggyengülnek. Az említett növények fogyasztása megerősíti a csontozatot. De nem csak ásványi anyagokat nyerhetünk belőle, hanem fontos vitaminokat is. Tudni kell, hogy a vitaminok, az ásványok katalizátora. Vagyis a vitaminok feladata, hogy a szervezetbe bevitt ásványok beépüljenek a sejtekbe.

A spenót, (mely sajnos a gyermekek körében nagyon népszerűtlen), K vitaminban gazdag étkezési zöldségféle, elősegíti a bélmozgást, a gyomor működését és elősegíti a vastagbél tisztítását. A fekvő betegek számára különösen javasolt.

Funkcionális probiotikumnak számítanak az erjesztett vagyis a fermentált ételek, amelyek nagy számban tartalmaznak az erjedés során felszaporodó, élő mikroorganizmusokat. Legfontosabbak közülük az egészséges humán bélcsatornát benépesítő tejsavbaktériumok, a Lactobacillus és a Bifidobaktérium-fajok. Ilyen tejsavas érleléssel tartósított élelmiszer a savanyúkáposzta vagy a kovászos uborka, de bármilyen zöldség fermentálható.

„Az vagy, amit megeszel” – tartja a mondás, így egészségünk szempontjából döntő jelentőséggel bír, amikor a számunkra megfelelő, egészséges táplálékot fogyasztjuk.

