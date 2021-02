Az ország középiskolái február 22. és 26. között rendezik meg nyílt napjaikat. A koronavírus-járvány miatt csak az online térben felkereshető intézmények bemutatkozó kisfilmjeit az Országos Karrierközpont (Národné kariérne centrum) szervezésében egy központi weboldalra gyűjtötték össze, ahol hétfőtől megtekinthetőek, sőt, több szempontból össze is hasonlíthatók.

A szlovákiai középiskolák maguk által készített mozgóképes prezentációkon mutatják be az intézményeikben zajló munkát az érdeklődő diákoknak és szüleiknek. A programba már több mint 330 oktatási intézmény kapcsolódott be. A megtekinthető tartalmak mellett interaktív is az oldal: az érdeklődőknek lehetőségük nyílik kérdéseket is feltenni a középiskoláknak, melyek e-mailben válaszolnak majd.

A weboldalon az egyszerűség kedvéért több kritérium alapján is kikereshetők az iskolák: helyszín, iskolatípus, az iskola fenntartója és szakirányultsága szerint is.

Konkrét szakmák is kereshetők, ha a keresőablakban megadjuk a kívánt szakma nevét, amellyel a tanuló a jövőben foglalkozni szeretne (kőműves, programozó). Ezt követően megjelennek azok az iskolák, amelyek felkészítik a tanulókat erre a szakmára. A projektnek köszönhetően a diákok megismerhetik a kiválasztott tanintézményt, az ott tanító tanárokat, az iskola helyiségeit. Megtudhatják, milyen sport- és kulturális lehetőségeket kínál az iskola, ahogy azt is, milyen lehetőségeik nyílnak az érettségit követően.

Az alapiskola befejezése után a jövőbeli foglalkozás kiválasztása a legfontosabb döntések közé tartozik egy ember életében.

Az, hogy milyen középiskolában folytatja tanulmányait a végzős általános iskolás, jelentősen befolyásolja a jövőjét, szakmai és személyes karrierjét. Az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium előrejelzése szerint a 2021/2022-es tanévben várhatóan 43 111 diák kezdheti meg középiskolai tanulmányait.