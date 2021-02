A napokban hozta nyilvánosságra pályázatának eredményeit a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ). A meghirdetett pályázatokkal egyrészt a művészi vénával megáldott pedagógusokat, valamint az iskolai pedagógiai közösségeket célozták meg.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: a pedagógusok részére meghirdetett alkotópályázatra 45 oktatási intézmény 54 pedagógusának 174 alkotása érkezett be.

Ahogy a felhívásban hangsúlyozták: az SZMPSZ pályázatával azon tehetséges felvidéki magyar pedagógusokat szólították meg, akik hivatásuk gyakorlása mellett ecsettel, tollal vagy egyéb eszközzel valamely más területen is kiemelkedőt alkotnak.

A képzőművészeti kategóriába 23 pályázó közel hetven pályaművet küldött be. Ezek jelentős része festmény, grafika, szobor volt. Népszerű volt az iparművészeti kategória is, ahová 19 alkotó 28 művel nevezett be. A fotó, modellezés, számítógépes grafika, montázs kategóriába 5 alkotó közel harminc művel jelentkezett. Pedagógusaink közül többen irodalmi téren is alkotnak.

Az irodalmi (vers- és prózaírás) kategóriába 14 pedagógus jelentkezett műveivel. A beérkezett pályaművek között találunk 2 könyvet, 1 verseskötetet, 2 prózai művet, valamint 23 költeményt. Zeneszerzés kategóriában is várták az alkotó pedagógusokat. Itt 5 alkotó 25 alkotással jelentkezett.

Mint kifejtették: az alkotások rendszerezése után kezdetét veszi a szakmai zsűri által történő elbírálás, melynek eredményéről értesítik az alkotókat.

Továbbá a SZMPSZ kéri a pedagógusokat, hogy alkotásaikat – ha még nem tették meg – juttassák el 2021. április végéi g a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házába /Komárom, Fürdő utca 6 – Komárno, Kúpeľná 6/.

A beérkezett és elbírált pályaművekből kiállítást rendeznek. A tervek szerint a kiállításra május végén, Rozsnyón kerül sor a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján.

Ugyancsak kiértékelték a Kínálat szakmai előadások és műhelyek megtartására elnevezésű pályázatot is.

Az SZMPSZ szeretne segítséget nyújtani a szlovákiai magyar pedagógusok és oktatási intézmények közötti hatékonyabb tudásmegosztásban, hogy ezzel is hozzájáruljon a tanári közösségek szakmai fejlesztéséhez. Ezért tette közzé a pedagógusoknak szóló felhívást előadás, műhelymunka, szakmai tréning megtartására – szögezik le a közleményben.

A pályázatra 14 előadó 19 előadással, szakmai műhellyel jelentkezett.

Mint írják: a jelentkezők listájából készült egy kínálat az előadók nevével, elérhetőségével, az előadások témájával, típusával és tartalmával. Az oktatási intézmények vezetői az aktualizációs belső képzések szervezésekor meríthetnek belőle.

Az iskoláknak szóló kínálat ITT érhető el.

(PP/Felvidék.ma)