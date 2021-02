Miroslav Kollár parlamenti képviselő kilép a Za ľudí frakciójából és távozik a kormánykoalícióból is. Ezt Rastislav Hauliš, az asszisztense jelentette be szerdán.

Kollár az állásfoglalásában a rossz járványhelyzetre és a halálesetek magas számára hivatkozott.

Szerinte a kormány által bevezetett óvintézkedések nem működnek, ezért a politikai konzekvencia levonására és a világjárványt kezelő menedzsment lecserélésére szólított fel.

Hozzátette: minden demokratikus európai országban lemondana az egészségügy-miniszter. Úgy véli, Szlovákia esetében Igor Matovič kormányfőnek is vállalnia kellene a felelősséget. „Képviselőként már nem legitimálhatom tovább Igor Matovič kaotikus és inkompetens kormányzását. A határozott és kompetens politikai vezetés helyett most is csak kifogásokat kínál, szabotázsról beszél és a jóvá nem hagyott Szputnyikról indít ankétot. Ezért mától nem vagyok az Igor Matovič által vezetett kormánykoalíció képviselője” – olvasható Kollár állásfoglalásában.

Hozzátette: a Za ľudí frakciójából azért lép ki, mert nem akarja, hogy a személyes véleménye nehéz helyzetbe hozza a pártot a koalíción belül.

Továbbra is kész támogatni minden olyan „jó törvényjavaslatot”, amely összhangban van az általa is megszavazott kormányprogrammal. Kollár szerint az óvintézkedések nem működnek. Hiányolja a fertőzöttekkel kapcsolatba került személyek hatékony felkutatását és az intézkedések betartásának ellenőrzését is. A tömeges tesztelést nem tartja hatékony megoldásnak. Hozzátette: a városok és községek csak azért tesztelnek rendszeresen, mert a kormány a teszteredmény felmutatására kötelezi az állampolgárokat, ugyanakkor nem biztosítja a tesztelési kapacitást, ami miatt az önkormányzatok a végkimerülés szélére kerültek.

„Ebben a helyzetben minden demokratikus európai országban le kellene mondania legalább az egészségügy-miniszternek. A mi konkrét esetünkben Igor Matovič kormányfőnek is le kellene vonnia a személyi konzekvenciát” – fűzte hozzá.

Kollár szerint elsősorban a miniszterelnök felelős azért, hogy az óvintézkedések esetében hiányzik a koncepció, a következetesség, hogy rosszul időzítették a bevezetésüket, ami káoszhoz vezetett, illetve ahhoz, hogy az emberek nem bíznak az intézkedésekben. Azt is Matovič szemére vetette, hogy „abszurd módon szerelmes az országos tesztelésbe.”

Kollár úgy véli, a Hlas- vagy a Smer-kormány visszatérésétől való félelemre hivatkozva elutasítani a politikai felelősségre vonást hamis érv. Hangsúlyozta, hogy nem tartja ezeket a pártokat jó alternatívának vagy jó megoldásnak, de a jelenlegi formájában nem tartja annak Matovič kormányzását sem. A politikus távozásával a kormánykoalíció nem veszíti el sem a parlamenti, sem az alkotmányos többségét, hiszen 94 képviselője marad. Kollár eddig a Za ľudí elnökségi tagja volt, nyáron indult a pártelnöki posztért is.

