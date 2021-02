A zselízi alapiskola igazgatósága a fenntartóval egyetértésben úgy döntött, hogy hétfőn az alsó tagozatos tanulók visszaülhettek az iskolapadokba, a hosszas távoktatás után átállnak a megszokott iskolai oktatásra, a délutáni napközi otthon is a hagyományos módon működik.

Máté Anikó, az iskola igazgatónője nem leplezte lelkesedését, nagyon örült, hogy ez megtörtént, bár hangsúlyozta, hogy ez még nem a megszokott kerékvágás.

Az elmúlt hónapokban azt tapasztalta kollégáival együtt, hogy hatalmas erőfeszítéseket követelt tőlük a távoktatás, az eredmény azonban messze elmaradt a kifejtett munka mögött. És tudják, hogy még most is komoly munka vár a pedagógusokra, mert a tanulóknak megint át kell állni egy más tanulási formára.

„A rendes iskolai oktatást nem pótolja a távoktatás, ez egy kényszerű megoldás volt rendkívüli helyzetben. Ideiglenesen segített valamit, de ilyen hosszú időn keresztül nagy visszaesést jelent.

Legalább az alsó tagozatosok már az iskolában vannak. A felső tagozatosok számára, akiknek nem volt számítógépük illetve internetes hozzáférhetőségük, biztosítottunk asszisztens, aki hetente egyszer az iskolában átvette velük a tananyagot. Most egy tanuló élt ezzel a lehetőséggel, ő bejár majd az iskolába.

Szombaton a város a nagy tornatermünkben megszervezte a város valamennyi intézménye, így a mi iskolánk alkalmazottjai számára is a szűrést, egy kolléganőnknél mutattak ki pozitív eredményt, a többiekkel megkezdhettük a munkát.

Bár online tanácskozásokat eddig is tartottunk, nem is lehetett volna másként, de a személyes találkozások már nagyon hiányoztak” – mondta az igazgatónő.

A tanév első félévét kiértékelték, elkészültek a kivonatok, valamennyi diák az iskolalátogatáskor megkapja, de addig is a szülők az interneten nyomon követhetik gyermekük tanulmányi eredményeit. Jelenleg 274 tanulója van az iskolának. Az előző években ilyenkor már javában készültek a beiratkozásokra.

Tavaly rendkívül nagy volt az érdeklődés iskolájuk iránt, 42 elsőst üdvözölhettek szeptemberben. Idén az előzetes tájékozódások alapján nem számítanak ennyi gyerekre, de az iskola jó hírnevének köszönhetően azért bíznak a legjobbakban.

„Az iskolabezárás illetve távoktatás alatt sajnos a megszokott programok, műsorok, szórakoztató alkalmak kimaradtak a gyerekek életéből. Nem tudták megélni mindazt, ami színesíti, élményszerűvé és emlékezetessé teszi a diákéletet.

Az alsó tagozatosok számára azért a tanító nénik igyekeztek olyan otthon is elvégezhető feladatokat kitalálni, amelyek úgy láttuk, jól lefoglalták őket, és sikerélményt is adtak. Ilyen volt például néhány nagyszerű tudományos kísérlet, amelyet a természetismeret óra keretében elvégeztek, készítettek hőmérőt, és hogy mennyire örültek az ilyen tevékenységnek bizonyítja, hogy volt, aki még videofelvételen is közzé tette munkáját. A farsangot is sajátos módon ünnepelték, legalább otthon mókás maszkokat, jelmezeket készítettek.

A Barsi Csillagvizsgáló és a helyi könyvtár közösen meghirdetett Ember az űrben képzőművészeti versenyébe is többen beneveztek, hét tanuló alkotását díjazták is. A jutalmakat ugyan most nem a megszokott ünnepélyes körülmények között adták át, ám a siker így is jólesett” – folytatta Máté Anikó.

Nem kellemes a járványhelyzet, de azért akadnak apró örömök és ez a zselízi iskola esetében még jelentősebb. A város 200 000 eurós beruházása nyomán az iskolaépület olyan bővítésére kerülhetett sor, amelyre már régebben vártak.

Az ősszel megkezdett munkálatok kisebb megszakítással állandóan zajlottak, így már szépen alakul a mosókonyha, a mellékhelyiségek, a raktár, a zuhanyozók, az öltözők építése, jelenleg éppen a csempézést, a vízvezeték- és villanyszerelést végzik. Az építők szerint márciusban be is fejeződhet az építkezés.

„Most persze annak örülünk, hogy legalább az alsó tagozatosok számára befejeződött ez a kellemetlen időszak, és a felső tagozatosokkal is tartva a kapcsolatot reménykedünk, hogy ők is hamarosan már az iskolaépületben folytathatják tanulmányaikat. És akkor majd a betervezett, nagyon közkedvelt egyéb programjainkat is megvalósíthatjuk. Bár már ott tartanánk” – jegyezte meg reménykedve az igazgatónő.

Vele együtt valamennyien bízunk a járványhelyzet jobbra fordulásában.

