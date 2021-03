Mirek Tóda a Denník N tegnapi számában a szlovák–ukrán diplomáciai konfliktussal foglalkozott. Mint ismeretes, az ukránok tiltakoztak a kijevi szlovák diplomáciai képviseletnél, mivel a szlovák kormányfő Szputynik vakcinával kapcsolatos megnyilvánulásai nemcsak a koalíciós partnereket háborították fel, hanem az ukránokat is, beleértve Dmitrij Kuleba ukrán külügyminisztert.

A szlovák kormányfő ugyanis viccelődős kedvében volt, s a Rádio Expres moderátorának, Braňo Závodskýnak arra a kérdésére, hogy mit ígért Oroszországnak a Szputnyik vakcináért, azt találta válaszolni, hogy Kárpátalját.

Mint tudjuk, Oroszország 2014-ben elfoglalta az ukrán Krím-félszigetet, ami áldozatok ezreit követelő, s a mai napig tartó háborús konfliktushoz vezetett. Így aztán az ilyen kijelentések ukrán körökben nem hatnak éppen humorosnak, s bár a kormányfő hamarjában hozzátette, hogy mindezt viccnek szánta, és valójában semmit nem ígért az oroszoknak, az ukrán külügy nem hagyta szó nélkül a dolgot.

Tiltakozását fejezte ki, mondván, az ilyen kijelentések nem használnak a két ország viszonyának, s felszólította Matovičot, hogy hivatalosan kérjen elnézést. Ezt a miniszterelnök helyett Ivan Korčok külügyminiszter tette meg.

A Szlovák Külpolitikai Társaság vezetője és egyben Ukrajna-szakértő Alexander Duleba Igor Matovič viccelődését érthetetlennek és megengedhetetlennek tartja. Mint mondta, „mi már hozzászoktunk a kormányfő megnyilvánulásaihoz, külföldön azonban nem vevők az ilyen viccekre, ő pedig az országot képviseli”. Kijelentette, ez egy újabb bizonyíték arra, hogy nem nőtt fel a funkciójához, megmaradt „nagyszombati srácnak”.

„Ukrajnát az is mélyen érintette, hogy Szlovákia megvásárolta az orosz vakcinát, melyet ők amiatt utasítottak el, amit Oroszország az utóbbi időben velük művelt” – vázolta.

Tomáš Valášek volt NATO-nagykövet szerint, aki a Szputnyik vakcina vásárlásának körülményei miatt távozott a kormánykoalícióból és a Za ľudí pártból, nem véletlen, hogy a diplomácia afféle „merev” műfaj, ahol az ilyen viccek következményekkel járnak. Ugyanakkor ő is felhívta a figyelmet, hogy az ukránok számára ez érzékeny pont. Nem maradhatott el részéről Magyarország bírálata sem, véleménye szerint „Magyarország ott sötét szerepet játszik, növeli a feszültséget a magyar és ukrán nemzetiségű lakosság között”. S szerinte az ukránok most megdöbbenve tapasztalják, hogy „nem elég, hogy Magyarország után Szlovákia is megvásárolta a Szputnyikot, hanem még határproblémákat is szít”. Szavait azzal zárta, „teljesen mindegy, hogy Matovič viccnek szánta-e a mondandóját, mert az ukránok abból indulnak ki, hogy egy kormányfőnek tudnia kell, mit beszél, s így is értelmezik a szavait”.

Kritikusan fogadta a kormányfő megnyilvánulását Vladimír Bilčík (Spolu) EP-képviselő is, aki egyebek mellett úgy vélekedett, hogy a Szputnyik politikai ára jóval nagyobb lesz a kassai sajtótájékoztatón közölteknél. Szerinte Matovič „ismét szégyent hozott az országra”, s mint Facebook-bejegyzésében írta: „Az iróniával nincs bajom, lehet, hogy ez egy nagyszombati kocsmában vicces lenne, csakhogy Ukrajna Oroszországgal lényegében háborús konfliktusban áll, amióta Oroszország elfoglalta a Krímet és megszállta az ország egyes keleti területeit. Ebben a konfliktusban ukrán katonák és civilek ezrei vesztették életüket. Nem csodálom, hogy az ottani kormánynak nincsenek ínyére a kormányfő szavai az ukrán területek vakcinára való cseréléséről és egyáltalán nem találják azokat viccesnek”.

