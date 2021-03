A Szegedi Tudományegyetem a QS összegyetemi világrangsorában Magyarország legjobb egyeteme, mely a most megjelent, 2021-es tudomány- és szakterületi listákon is kiválóan szerepelt. A március 3-án nyilvánosságra hozott eredmények alapján, magyarországi viszonylatban, az SZTE több szakterületen is dobogós helyen végzett a brit Quacquarelli Symonds listáján. Összességében a világ felsőoktatási intézményeinek top 2 százalékában szerepel.

A felmérés összeállítói 5 tudományterületet és 51 szakterületet vizsgáltak meg, melyben 1453 felsőoktatási intézményt rangsoroltak. A listák összeállításakor figyelembe vették – szakterületenként eltérő súlyozással – az akadémiai szféra és a munkáltatók értékeléseit, valamint a tudományos munkák idézettségét jellemző két mutatót: az egy műre eső idézetek számát és a Hirsch-indexet.

A Szegedi Tudományegyetem a QS World University Rankings by Subject legfrissebb kiadásában az élet- és orvostudományok tudományterületén, tavalyhoz hasonlóan, a 451-500. helyezést érte el, mellyel dobogós helyet szerzett magának. A szegedi universitas a tudományterületek közül itt teljesített a legerősebben, melyhez hozzájárult az is, hogy az ide tartozó orvostudományi szakterületen a prominens 351-400. helyen végzett az intézmény. Emellett – az említett tudományterületen belül – idén ismét bekerült a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás szakterületet vizsgáló tematikus listára a 351-400. helyen. A biológiai tudományokban pedig az 501-550. helyet tudhatja magáénak, mely szintén dobogós helyet jelent. Az említetteken túl – a természettudományok tágabb kategóriáján belül – a kémia szakterületet vizsgáló listán is szerepel az SZTE: dobogóra állhatott az 551-600. hellyel.

Idén először pedig a fizika és csillagászat szakterületére is felkerült a Szegedi Tudományegyetem, melyen szintén az 551-600. helyet tudhatja magáénak.

Az eredményeket tekintve elmondható, hogy a Szegedi Tudományegyetem, Magyarország egyik legjobb egyeteme, évről évre rangos pozíciókat foglal el a QS globális felsőoktatási rangsoraiban. Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, kiválóan szerepelt az intézmény a QS összegyetemi világrangsorában is: itt az 501-510. helyen végzett, amely pozíció magyarországi viszonylatban a legjobb.

(SZTE Sajtó)