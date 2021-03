Bár Szlovákiában a járványhelyzet enyhe javulást mutat, az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórházban továbbra is súlyos a helyzet. Jelenleg közel 40 koronavírus-fertőzöttet kezelnek, és az intenzív osztály is megtelt a mesterséges lélegeztetésre szoruló betegekkel. Jó hír azonban, hogy a Covid-pozitív alkalmazottak száma csökkent. A kórház január óta oltóközpontként is működik, mára több mint 11 500 személyt oltottak be, emellett szombattól aktívan besegítenek a nyitrai nagy kapacitású oltóközpontban is – tájékoztatott a kórház sajtóosztálya.

„Sajnos a pozitív betegek számának csökkenéséről nem tudunk beszámolni, jelenleg 39 koronavírus-fertőzöttet kezelünk, közülük hárman súlyos állapotban vannak, mesterséges lélegeztetésre szorulnak“ – fogalmazott Gabriela Filkoová, a kórház gyógy- és megelőző ellátásért felelős helyettese. Az egészségügyi alkalmazottak közül nyolcan vannak betegszabadságon a járvány miatt, karanténban egy alkalmazott sincs. „Összességében 24 kollégánk tartózkodik betegállományban, de a betegeink ellátása ettől függetlenül zavartalan“ – mondta, hozzátéve, hogy remélhetőleg a járványhelyzet nemcsak a kórházban, de az egész régióban javulni fog.

A kórházban működő oltóközpontban a precíz oltási rendnek köszönhetően naponta körülbelül 210 embert oltanak a Pfizer/Biontech vakcinájával.

„Januártól a mai napig több mint 11 500 személyt oltottunk be, és senkinél nem regisztráltunk súlyosabb oltási reakciót. Az oltással kapcsolatos szakmai és logisztikai tapasztalatainkat megosztottuk a hétvégén nyílt nyitrai nagy kapacitású oltóközponttal is, ahol a hétvégén kétezer személyt oltottak be“ – tájékoztatott Miroslav Jaška kórházigazgató.

Felhívta a figyelmet, hogy a kórházban továbbra is működik a mobil mintavételi pont, ahol a múlt héten 175 PCR-tesztet végeztek, ebből 17 lett pozitív, míg az antigénalapú tesztelés során a 979 tesztből 17 lett pozitív. Hangsúlyozta, a kórházban továbbra is érvényben vannak a szigorú járványügyi óvintézkedések, ezért a látogatás tilos.

(SzE/Felvidék.ma/AGEL.sk)