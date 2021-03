A komáromi Jókai Mór Alapiskola mellett működő Schola Pro Pueri Polgári Társulás „Együtt a gyerekeinkért” néven nyilvános pénzgyűjtést szervez azon diákjai megsegítésére, akik a koronavírus-járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A járvány miatt ugyanis egyre többen veszítik el az állásukat, néhány családban pedig tragédia is történt: elhunyt valamelyik szülő, nevelőszülő. A társulás célja, hogy könnyítsék ezen családok iskolai kiadásokkal kapcsolatos terheit, illetve, ahol szükséges, egyszeri támogatást nyújtsanak.

„Az ötlet onnan indult – mondja Berta Tünde, a társulás egyik elnökségi tagja – hogy konkrétan megkeresett bennünket egy szülő. Elveszítette az állását, és nehéz anyagi helyzetbe került, nem tudta fizetni a gyermeke részére szükséges iskolai kiadásokat. Helyzete arra késztetett bennünket, hogy utánajárjunk, vajon hány szülő, gyermek kerülhetett még hasonló helyzetbe? Vajon másnak is szüksége lehet támogatásra? Az igazgatósággal történt egyeztetés után arra a következtetésre jutottunk, hogy minden osztályban lehet 2-3 ilyen tanuló. A támogatásból tanulóink iskolai kiadásait szeretnénk fedezni, azaz egy éven keresztül fizetnénk például a gyermek ebédjét, napközijét, vagy akár iskolán kívüli szakkörének költségeit is (zeneiskola, sportklub, nyelvóra, stb). Ha valahol tragédia is történt, azaz elhunyt valamelyik családfenntartó, ott egyszeri juttatást is szeretnénk biztosítani, ebédjegyek, utalványok formájában.

A Belügyminisztérium által bejegyzett, hivatalos gyűjtésről van szó. Elszámoltatható és transzparens, azaz a nyilvánosság számára is átlátható. 2021. március 10-től indul, és 2021. december 31-ig tart. Várják mind a magánszemélyek, mind a vállalkozók, cégek adományait is.

Adományozással a cégeknek lehetőségük van adóalapjuk csökkentésére is. Mivel ez egy minisztérium által, hivatalosan bejegyzett gyűjtés, jogi szempontból csak szlovákiai számláról érkezhet rá adomány. „Határvidék vagyunk, sokan Magyarországon dolgoznak, magyar bankszámlával rendelkeznek – hívja fel a figyelmet Berta. – Ha szívesen adakoznának, arra kérjük őket, vegyék fel az iskolával a kapcsolatot (+421 (0)35 77 20 119 telefonszámon, vagy a zsulmierukn@gmail.com e-mail címen). Segítünk abban, hogy az ő adományuk is a megfelelő számlára kerüljön. És még egy dolog. Nem mindenki tud nagy összegeket felajánlani, különösen a jelenlegi helyzetben. 5-10 eurós adományokat is szívesen fogadunk – sok kicsi sokra megy. Mivel a gyűjtés december végéig folyamatos, ha valaki havonta csak 5 eurót átutal, azzal egy gyermek féléves iskolai étkeztetését fedezheti.”

Amennyiben szeretné megsegíteni ezeket a gyermekeket, adományát a következő számlaszámra küldheti: SK95 5200 0000 0000 1901 6651.

(dráfi/Felvidék.ma)