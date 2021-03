Folyamatosan frissítve! „1848. március 15-e hatalmas pillanat volt, a nemzet nagy pillanata. Minden szív egyszerre dobbant, minden lélek egybefonódott egy csodálatos másodperce.” A Felvidéken így emlékezünk a márciusi ifjakra.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc 173. évfordulóján, 2021. március 15-én a világjárvány idején is közösen emlékeztünk 1848. március 15-ére, a forradalom napjára és a szabadságharcra. Ünnepségeink nagyobb részt a virtuális térbe szorultak, de emlékhelyeinket is megkoszorúztuk.

Az alábbiakban a Szövetség a Közös Célokért társulás irodáinkat, tagszervezeteinek és együttműködő partnereinek a megemlékezéseit gyűjtöttük csokorba.

A SZAKC-irodák munkatársainak a megemlékezései

Pozsony

A SZAKC nevében Szőke Éva, a pozsonyi területi iroda vezetője gyújtott mécsest a pozsonyi Petőfi-szobornál.

***

Dunaszerdahely

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója Dunaszerdahelyen az 1848-49-es szabadságharc emlékművénél rótta le tiszteletét a magyar szabadságharc hősei előtt.

***

Komárom

Szalai Erika a Szövetség a Közös Célokért komáromi területi irodájának vezetője a Klapka-téren hajtott fejet a márciusi ifjak emléke előtt.

***

Ipolyság

A nemzeti ünnepünk alkalmával az ipolyságiak a köztemetőbe felállított Megbékélés kapujánál róják le a tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Pásztor Péter, a Szövetség a Közös Célokért ipolysági területi irodájának vezetője a Megbékélés kapujánál gyújtotta meg és helyezte el a kegyelet mécsesét.

***

Rimaszombat

Rimaszombatban a Petőfi-háznál Pósa Homoly Erzsó, a SZAKC rimaszombati területi irodájának vezetője koszorúzott.

***

A SZAKC-tagszervezeteinek a megemlékezései

Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szervezet, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya és Országos Tanácsa, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és Kulturális Intézete, a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság a világháló segítségével szólított közös emlékezésre.

A korábbi évek pozsonyi megemlékezéseiből készített online-program kíséretében gondolatban helyezzük el jelképes csokrunkat és koszorúinkat Petőfi Sándor pozsonyi szobrának talapzatára.

***

A Magyar Közösség Pártja elnöke, Forró Krisztián Széchenyi István gondolatával kívánt áldott emlékezést. Csengjenek vissza fülünkben Széchenyi István szavai:

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”!

Forró Krisztián a megemlékezés koszorúját a pozsonyi Petőfi Sándor szobornál helyezte el, s itt osztotta meg gondolatai.

***

Március 15-én határon innen és túl, nagyvárosban, apró településen, színmagyar közösségben, szórványban, a tengeren túl, esőben, fagyban, szélben, megengedve vagy akadályozva, szabadon énekelve vagy visszafogott csendben, díszes főtéren vagy eldugott temetőben…de még járványhelyzetben is / az egészségügyi előírások betartásával / a magyarok elindulnak és emlékeznek.

„Ezt tesszük mi is” – fogalmazott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke, Fekete Irén, aki Komárom főterén megkoszorúzta a legendás várvédő Klapka György szobrát.

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tagszervezetünk képviseletében Fekete Irén elnök helyezte el Komárom főterén a legendás várvédő Klapka György szobránál a koszorút.

Fekete Irén, a Szövetség elnöke ünnepi beszédét videóban mondja el az SZMPSZ honlapján és Facebook oldalán. Itt minden kedves érdeklődő megtekintheti az alkalomra elkészített kisfilmet, melyben a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál aranysávos tehetséges fiataljai mondják el a Nemzeti dalt.

A 2021. március 15-i megemlékezés más, mint az elmúlt évtizedek során. Sajnos a járványhelyzet miatt személyes találkozásokra az idén sem kerülhet sor. Ezért a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ezzel a videófilmmel szeretne emléket állítani azoknak a márciusi ifjaknak, akik 1848-ban a magyar szabadságért harcoltak. (Szalai Erika)

***

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Csémi Szilárd képviseletében arra biztatta a helyi cserkészcsapatokat, hogy egyénileg tisztelegjenek az emlékhelyeken.

Nagymegyeren Szeghy Zsigmond és Nagy Rátz József sírját megkoszorúzták Csémi Ildikó, a Kuckó polgári társulás vezetőségi tagja és Sörös Zoltán, a nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsapat parancsnoka.

A cserkészcsapat képviselői a megemlékezés előtt részt vettek Rostás László cserkészpártoló temetésén, utána pedig elzarándokoltak Vyberál Nándor cserkésztiszt sírjához is, aki napra pontosan 20 éve hunyt el. Mindkét helyen elhelyezték a cserkészcsapat nevében a megemlékezés koszorúját is.

***

Észak-Komáromban az Egy Jobb Komáromért polgári társulás és az Endresz Csoport helyezett el koszorút március 15-e alkalmából. Petőfi Sándor szobránál az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás tagszervezetünk nevében Knirs Imre hajtott fejet.

***

Nemzeti múltunkat, sem megtagadni, sem elfeledni nem szabad.

Így gondolták, akik a tilalom ellenére, szervezés nélkül is sok helyütt kimentek az emlékművekhez, emlékhelyekhez. Nánán a LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás tagszervezetünk elnöke, Dániel Erzsébet helyezte el a megemlékezés koszorúját.

***

A lévai temetőben, a szabadságharc hőseinek emlékművénél Gubík László, a SZAKC és a Via Nova ICS elnöke helyezte el az emlékezés virágait.

***

Boráros Színház tagszervezetünk videóval készült az ünnepre.

Boráros Imre előadásában a Mert a haza c. vers hangzik el.

Horváth Sándor: Mert a haza Mert a haza nem eladó. Ezüst pénzre sem váltható. Mert a haza lelked része, Határait belédvéste Ezer éve, Ezer éve a hit. Mert a haza kereszted is. Betlehemi csillagod is. Hiába tiporták hadak él, Hiába tiporták hadak él. Mert a haza Mert a haza Te magad vagy. Mert a haza minden, Kínokkal születő mozdulat, Mit rejt és nem felejt az agy. A haza te magad vagy.

***

Rovás Polgári Társulás tagszervezetünk Szabó Ottó elnök képviseletében RovArt Hírlevelet adott ki. S ünnepi gondolatait Kiss László osztotta meg, aki március 12-én tartott előadást a társulás közösségi oldalán.

A haza minden előtt – „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökűl, ha kihúnysz: A haza minden előtt.”

***

A prágai magyarok és tagszervezetünk az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért társulás Mátis Károly képviseletében szintén megemlékeztek március idusán.

Prágában 2021. március 13-án, szombaton emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Ez alkalomból készült Szabó János fotósorozata.

A Nemzeti ünnepünk – az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit és kíván meghitt, szép ünneplést Dr. Kocsis László Attila, az Együttélés PM Esterházy János Emlékbizottságának elnöke.

2021. március 14-én, a Szent Henrik templomban a magyar szentmise keretében Balga Zoltán atya is megemlékezett a hősökről. A szentmise végén elénekelték szent imánkat, a Himnuszt.

***

A Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás elnökségének tagjai a virtuális térben találkoztak. Találkozójuk eredményeként egy felhívást fogalmaztak meg.

***

Együttműködő oktatási, egyházi, kulturális, civil szervezeteink megemlékezései

Szenc

A március 15-ei nemzeti ünnep tiszteletére néhányan megemlékeztünk Szencen a Kisfaludy síroknál az 1848-49-es hősökről. Kisfaludy István nemzetőr volt a szabadságharc idején.

Nemzeti ünnepünk alkalmából az idén sajnos nem szervezhetünk nagy megemlékezéseket, de kívánom, hogy lélekben minden emlékezzen rájuk, hiszen a magyar jövőért harcoltak.

Csallóköz

Március 15-én Dunaszerdahelyen így ébredt a város…

Szabó László Dunaszerdahely alpolgármesterének március 15. üzenete:

***

A Komáromi járásban a csemadokosok március 15-én 16.00 órakor helyezik el a koszorúikat. Ezzel azt kívánják megmutatni, hogy ebben a vírustól terhelt helyzetben is közösen tudnak mozdulni – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának az elnöke.

A Csemadok Komáromi TV képviseletében Petheő Attila elnök és Vass Laura titkár Jókai Mór szobránál koszorúznak.

A Csemadok Komáromi Területi Választmányának (TV) felkérésére Petneházy Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa videóüzenetben intézett ünnepi beszédet a Komáromi járás lakosaihoz, csemadokosaihoz.

***

Vág- és Garammente

Nánán teljesen spontánul jött idős és fiatal mint minden évben.

Igaz, kevesebben, de a közös ima a hősökért, a jelenlegi betegekért újra erősített bennünket.

***

Gömör-Nógrád

MÁRCIUS 15. | 1848/49 hősei előtt tisztelgünk – online esemény

Bódi Laci és Gömöriek és Nógrádiak online eseményt hozott létre a közösségi oldalon. A szabadságharc hőseinek tiszteletére lobogjanak a zászlók Gömör és Nógrád magyar családjainak házain, ablakain, tűzzünk kokárdát, öltözzünk piros-fehér-zöldbe szimbolikusan jelezvén: MI MÉG MINDIG MAGYAROK VAGYUNK.

***

A gömöri CoolTour is az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezett. 173 évvel ezelőtt ezen a napon vették kezükbe a pesti fiatalok a nemzet sorsát és a Pilvax kávéházból elindultak történelmi útjukra.

Tizenkét pontban fogalmazták meg a haza követeléseit, melyek fő célja az egyéni szabadságjogok kivívása és a magyar nemzet önrendelkezése volt. A történelmi utazások hamarosan a CoolTour megújuló honlapján: www.cooltour.sk indulnak.

***

Az ünnep nem maradhatott el Rimaszombatban sem

Kicsit szerényebben a megszokottnál és betartva az előírásokat, de a Tompa Mihály Alapiskola őrzi és ápolja hagyományainkat, történelmünket! Petőfi Sándor szobránál Orosz István iskolaigazgató koszorúzott.

A Tompa Mihály Alapiskola videó-összeállítással is emlékezett.

***

A rimaszombati Református Alapiskola is videókkal emlékezett:

„Ebben a nehéz időszakban iskolánk kisdiákjaival ilyen formában emlékeztünk meg március 15-ről, történelmünk legjelentősebb nemzeti ünnepéről. Kérjük tekintsék meg videónkat!” – írták facebook oldalukon.

Március 15 gyerekszemmel

„Nemzetiszínű lobogókat lenget majd a szél, az emberek pedig kokárdát tűznek a ruhájukra. Mivel a gyerekek kíváncsiak, biztosan felteszik majd a kérdést: „Miért?” Tényleg, hogyan is lehet elmagyarázni egy kisgyermeknek, hogy mit is ünneplünk ilyenkor? Szerintem: egyszerűen, az életkoruknak megfelelően, egy kis meseszerű történetbe ágyazva. Lehetőségünk van átadni néhány alapvető ismeretet a számukra, mint például a zászlónk színei, vagy hogy kik is azok a huszárok, ezen kívül a hazaszeretet apró morzsáit is észrevétlenül elültetjük bennük. És persze mindez jobban megmarad bennük akkor, ha közben játszhatnak is. Mondjuk lehet belőlük igazi kis huszár! Huszár, aki ágyúgolyót görget. Vékony pallón kell áthaladnia. Vezényszóra elindulni, s megszerezni a nemzeti színű szalagokat. Esetleg egy várat kell felépíteniük és kitűzni a magyar zászlót. Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk!” – írta Zagyi Judit osztályfőnök a facebook oldalán.

***

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete a facebook oldalán közzé adott bejegyzése szerint a március 15-i megemlékezésen a járványhelyzet miatt az idén csendes koszorúzásokat tartottak, intézményenként, szervezetenként, saját szervezésben, eltérő időpontban, az egész nap folyamán zajlott a megemlékezés.

Az alábbi képriportban Vörös Előd fényképei a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat megemlékezésén készültek.

***

Bodrogköz- és Ung-vidéke

A Kassai járásbeli magyarbődi 48-as emlékműnél/kopjafánál

A felvételeken MUDr. Varga Mária, 76 éves kassai gyermekorvos szerepel. A szűk megemlékezésen részt vett férje, Varga Levente, 82 éves nyugalmazott építészmérnök, az AED (Ady Endre Diákkör, Prága), egyik alapító tagja. Reményik Sándor soraival emlékeznek 1948 március 15-re:

Reményik Sándor – ERDÉLYI MÁRCIUS Egy tizenötös szám. És március: Az első tavasz-hónap közepe. Kimondottam így egyszerűn, Ne féljetek, ne féljen senkise. Ne féljetek: nem tüzesednek át Halk hangolás után a vers-sorok, Nem temetni és nem lázítani, Csupán figyelmeztetni akarok. Oly csendben nő a versem, mint a fű, Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán: Nem szavalok, – szavaltunk eleget, – Nagyon sokat – március idusán. Volt egy tanítóm akkor, – igazi, Nagy nevelő, – gyökérig leható. Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap, Ha munkát s imát összefoglaló. Magányos hangját zsivaj nyelte el. – Lavina dörgött. Most, – a kő alatt Számunkra csak csendes növekedés: Valóban: munka s imádság maradt. De szárny kell munkához s imához is! Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad. Tört szárny, beomlott kútfő: – mégis élet, Mégis üdvösség az a régi nap. Testvér, látod: én nem járok tilosban, De te is hidd: nem tilalmas dolog Megsimogatni otthon a fiókban Egy poros, régi, kicsi szalagot. Aztán – menni a hétköznapok útján, Császárnak megadni, mi az övé, S maga részét minden hatalomnak, – De Istennek is, ami Istené.

***

Nagykaposon a járványügyi szabályok betartásával március 15-én a Csemadok nagykaposi Alapszervezete és az Erdélyi János Vegyeskar által 2016-ban állított Petőfi szobornál egész nap folyamatosan jelentek meg az 1848-49-es szabadságharcra emlékezők.



A nap folyamán a Csemadok helyi vezetői, az Erdélyi János Vegyeskar, a Rákóczi Hálózat munkatársai a Pedagógusszövetség a városvezetése és a teljesség igénye nélkül több más szervezet és magánszemély rótta le tiszteletét a hősük emléke előtt.

A Pont.ma polgári társulás tagjai egy hatalmas kokárdát helyeztek már a reggeli órákban a Petőfi szoborra.

Gabri Rudolf a nagykaposi Magyar Közösségi Ház vezetője elmondása szerint a nehéz járványügyi helyzetben is példaértékű, hogy bár nem egyszerre, de mégis együtt tud emlékezni az ung-vidéki magyar közösség. (Lakatos Denisza)

***

Királyhelmecen a Helmeczy Mihály alapiskola szintén a facebook oldalán emlékezett. Március 13-án zártak be először az iskolák, akkor még abban a hitben, hogy csak egy kéthetes időszakról van szó. Azóta sajnos, egy év telt el, és a helyzet korántsem mondható biztatónak.

„Minden évben természetes volt, hogy március 15-én, egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünkön összegyűltünk az iskola kisszínpadánál, hogy közösen emlékezzünk e a jeles napra. A kisszínpad immár egy éve magányosan áll. Sem a tavalyi, sem a mostani március 15-én nem zeng a „Talpra magyar!”, nem állnak a színpadon fehér inges, blúzos, kokárdás fiúk, lányok. Ezért úgy gondoltuk, ha másként nem, legalább virtuálisan emlékezzünk meg az 1848/1849-es eseményekről” – írták.

Fogadják szeretettel az alsó tagozat által összeállított megemlékezést. Köszönet valamennyi gyerekeknek, pedagógusnak, napközis tanító néniknek, akik közreműködésével ez létrejöhetett. Szép ünnepet kívánunk mindenkinek!

(SZAKC/Felvidék.ma)