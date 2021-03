Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap márciusi száma. Az alábbiakban a lap tartalmából válogattunk.

A homoki városrészben építkezési telkeket alakítottak ki, megkezdődött a kertvárosi övezetben a telkek árusítása – olvasható a lapban.

A márciusi lapszám több közérdekű eseménnyel is foglalkozik. A most folyó népszámlálás mellett az alapiskolai beiratkozásról is hasznos információkat közöl. Beszámol a február 25-ei képviselő-testületi ülésről is.

Ugyan a járványügyi helyzet alaposan megváltoztatta az oktatási intézmények életét, a helyi iskolák jól vették az akadályokat. A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola valamint a Pongrácz Lajos Alapiskola életébe is bepillanthatunk a havilap hasábjain. Sikereket értek el a Szondy György Gimnázium diákjai is.

Pálinkás Tibor régész, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője összefoglalja az őrhegyi ásatások legújabb fejleményeit. A város külterületén az előző évtizedben szinte minden nyáron folytattak ásatást. A terület feltérképezése a mai napig folyamatban van.

Kapuszta Krisztina folytatta helytörténeti cikksorozatát egy régmúlt levelezés nyomán. Dr. Kiss László helytörténész, orvostörténész Bárdos Reming 125 éve megjelent könyvét mutatja be állandó rovatában.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)