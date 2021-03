A jelenlegi járványhelyzet miatt a komáromi Selye János Gimnázium is módosította az általános iskolák diákjai és a szülők számára szervezett nyílt napjait. A felvételivel és a tanulmányokkal kapcsolatos információkról immár digitális platformon, az iskola honlapján az „Online nyílt nap 2021” menüpont alatt tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Nagy hangsúlyt fektetünk iskolánk bemutatására a nyolc évfolyamos tagozat jövendő elsőseinek, ezért számukra a jövő tanévvel kapcsolatos legtöbb információt egy külön videóban gyűjtöttük össze.

Ezen felül a ránk kényszerített változás lehetőséget kínált arra is, hogy az iskola egykori diákjainak véleményét, emlékeit is feldolgozzuk rövid videók keretében, így az egyes szakmai (tantárgyi) munkaközösségek bemutatkozása mellett több korosztály személyes véleménye, ajánlása is bekerült a hivatalos információk közé. Az anyagok egy speciális Youtube-csatorna keretében együtt is megtekinthetőek az alábbi hivatkozásra kattintva.

Bár az órarend szerinti napi oktatás néhány elektronikus platform segítségével jelenleg is biztosított, ennek ellenére az elmúlt hónapokban, sőt az elmúlt évben már több olyan rendezvény maradt el, amelyek a korábbiakban a pezsgő diákélet szerves részét képezték. Sajnos nem kerülhetett sor a diáknapi vigasságokra, valamint jó néhány egyéb történelmi, társadalmi vagy éppen természettudományi jellegű előadásra, rendezvényre, tanulmányi vagy sportversenyre.

Az áldatlan állapotok ellenére az iskolára jellemző tehetséggondozás a jelen helyzetben is folyik tovább az online formában megvalósuló szakkörök segítségével. Ebben a folyamatban a rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül a reál tantárgyak mellett azonos súllyal szerepelnek a humán jellegű tantárgyak is.

Az egyes regionális, illetve országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezői is megpróbáltak alkalmazkodni a jelenlegi minimalista lehetőségekhez, és az elmúlt hónapok során több versenyt online formában bonyolítottak le, melyekbe a Selye János Gimnázium diákjai közül szép számmal kapcsolódtak be, és igyekezetük eredményeképpen szép helyezéseket értek el a virtuális térben zajló megmérettetéseken (Infoprog, Dürer-verseny, Gloria Victis, Estöri, matematikai olimpia, fizikaolimpia, idegen nyelvi olimpiák, e-Hód informatikai verseny, földrajzolimpia, kémiaversenyek, Pitagoriász, magyar és szlovák nyelvű helyesírási és irodalmi versenyek stb.).

Reméljük, hogy az alagút végén felcsillanó fény már azt jelzi: legalább a következő tanév normális keretek között zajlik majd. Persze ehhez az is mindenképpen szükséges lenne, hogy az iskola 2021 szeptemberében ismét megteljen régi és új diákokkal, akik jelentkezését áprilisi határidővel várjuk. A nyolc- és négyéves képzésre jelentkező jövendő elsőseink is április 8-ig adják le a jelentkezési lapjukat az általános iskola igazgatójának, aki április 16-ig továbbítja iskolánkba.

Az iskolánkba jelentkező diákok és szüleik számára az alábbi hivatkozásokon tekinthetők meg a pedagógiai programunk alapját képező tantervek: 8 évfolyamos gimnázium ITT, a 4 évfolyamos gimnázium pedig ITT érhető el.

Szeretettel várjuk jövendő elsőseinket! Rajtuk is múlik, hogy miként folytatódik az a 372 éves hagyomány, mely nemcsak a történelmi vetületével, de a jelen eredményeivel is fontos részét képezi Komárom és a környező régió életének.

