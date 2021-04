Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter mai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy április 19-től (hétfő) az általános iskolák nyolcadik és kilencedik osztályos tanulói visszatérhetnek az iskolákba az összes járásban, kivéve a fekete színnel jelöltekben. A javuló járáványügyi helyzetnek köszönhetően fokozatosan nyithatnak az iskolák: előbb az általános iskolák, majd a középiskolák, végül az egyetemek is – hangzott el.

Április 26-tól a Covid-automata szerint a legjobb járványügyi helyzetben lévő járásokban kinyithatnak az általános iskolák összes évfolyama. A fekete járásokban csak az általános iskolák alsó tagozatai nyílnak meg. A bordó színű járásokban az alsó tagozatos osztályok mellett nyithatnak a végzős osztályok, azaz a 8. és 9. évfolyamok is.

A piros színű járásokban az általános iskola alsó és felső tagozata is kinyithat. A rózsaszín járásokban kinyithatnak a középiskolák is, a nyelviskolák és a zeneiskolák is a csoportok számára is.

Cikkünket frissítjük.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)