Húsvétkor nemcsak fogyasztjuk, de ajándékozzuk is a tojást. A hímes tojást különböző módon készíthetjük, s a legény akár a következő húsvétig is megőrzi. A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum pedig több mint 200 díszített tojást őriz az utókornak, melyből párat most az ünnep alkalmából közszemlére bocsátott a Facebook-oldalán. Sőt versenyt is hirdettek, keresik a legelragadóbb tojást a közzétettek közül, amelyekre a múzeum közösségi oldalán (PÔVABNÁ KRASLICA március 29-i bejegyzés alatt) lehet szavazni április 5-ig /A hozzászólásba kell beírni a tojás számát/.

A díszített tojás az ókor magas kultúráitól (beleértve az Európán kívülieket), Európa barbár népeitől a középkoron át napjainkig sokoldalú kultikus, társadalmi és esztétikai funkciókat töltött be társadalmak különböző rétegeinél.

A batikolás a húsvéti tojás díszítésének egyik jellemző módja: tollcsévét mártogatnak forró méhviaszba, ezzel írják rá a mintát a nyers vagy főtt tojás felületére, majd festéklében áztatják vagy főzik, végül a viaszt ecetes oldattal lemossák. A levélrátétes forma a batik primitívebb megoldásának fogható fel, ekkor a tojásra érdekes rajzolatú levelet rögzítettek, beletették festékes oldatba (például vöröshagymahéj-főzetbe), s mikor kihűlt, megszáradt, s eltávolították a levélkét, annak helye világos maradt. S kész is lett a minta. Ismert a karcolással való díszítés, amikor is az egyszínűre festett tojásra savval írtak a barokk és az azt követő stílusoknak megfelelő virágbokrokat, -indákat, -koszorúkat és hosszabb szövegeket. Az ilyen szövegekkel ellátott tojások már szerelmi ajándéknak számítottak. Igen különleges a textilrátétes, ragasztott bevonatú: szalmával, ecsetes festésű, politúros-lakkos, matricás (lehúzóképes), sodronybevonatos megoldásokkal készült vagy a fából faragott tojás. Kiemelkedő a kovácsoltvas vagy más, lágyabb fémdíszekkel ellátott patkolt tojás. Mára a húsvéti tojás ajándékozása gyermekszokássá vált, a régi hímes tojásokat felváltották a csokitojások vagy -nyulak. (Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)

(HE, Felvidék.ma)