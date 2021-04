Szlovák és magyar együttműködésnek köszönhetően létesült őstermelői piac Szepsiben. A hivatalos megnyitón részt vett Rastislav Trnka Kassa megye önkormányzatának elnöke is.

A piactér az Interreg V-A Szlovák Köztársaság-Magyarország határon átnyúló programnak köszönhetően valósult meg együttműködve a Via Carpatia európai egyesülettel, amelynek egyik alapítója Kassa megye önkormányzata.

Anna Terezková, Kassa megye önkormányzatának szóvivője a TASR hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a piacteret 2019 márciusában kezdték építeni főleg Európai Uniós alapok finanszírozásával, a teljes munkálatok 168 000 eurós összeget tettek ki.

A piacot a helyi és környékbeli lakosok, valamint árusok, termelők, kézművesek is már nagyon várták, hiszen ott alkalmuk lesz helyben termelt, készült termékeket, áruféleségeket beszerezni és árusítani.

A piaccal az egész Cserehát lakosságának, a határ mindkét oldalán lehetőséget kívánnak adni egészséges, helyben termelt áruféleségek vásárlására.

Rastislav Trnka ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy a térség lakóit sokrétűen szolgálja majd ez a létesítmény.

„Egy olyan térségben, ahol kevés a munkalehetőség, ez is segítheti a lakosságot, új munkahelyek létesülhetnek, az eladott terményekből pénzhez juthatnak, és nem utolsósorban az egészséges, helyben termett zöldség, gyümölcskínálattal, fogyasztással életminőségük is javulhat. A jövőben új feldolgozóüzemek beindítását is tervezzük, ahol több munkahely létesül, és az ott feldolgozott terményekkel pedig egészséges élelmiszerek kerülhetnek a fogyasztók asztalára” – jelezte a megyei önkormányzat elnöke.

A 313 négyzetméteres területen az árusításra alkalmas standok kaptak helyet. A piacteret környezetvédelmi szempontból is korszerű úgynevezett zöldtetővel fedték be, amely a nyári hónapokban sem forrósodik fel.

„A vásárlók egészséges, helyi termékekhez jutnak itt az őstermelőktől, helyi kézművesektől és olyan újdonságokat is vásárolhatnak, mint a pörkölt magvak, a tökmagolaj, valamint zöldség és gyümölcslevek” – sorolta Anna Terezková.

A Meet the Local Needs elv keretében megvalósult szepsi piactér mellett a térségben továbbiak is épülnek, így Buzitán és a határ magyar oldalán három településen.

