A Föld napja – az idén kicsit más megvilágításba került – az online térbe szorult üzenete, de a feledi Szombathy Viktor Alapiskola egészhetes programsorozattal készült, mely bővelkedett érdekes előadásokban, foglalkozásokban.

„Iskolánkon április 19-22-e között egy előadássorozat valósult meg a Zoom felületen, melynek célja, hogy a tanulók gondolkodása, figyelme középpontjába tereljük a Föld megóvását. Az előadásokra minden nap 13:00 órakor került sor. A csatlakozáshoz a linket az edupagen, üzenet formájában kapták meg a tanulók” – írta közösségi oldalukon Pesty-Mag Zsuzsanna iskolaigazgató.

Hétfőn Kozmetikumok a konyhából, kedden Kezünkben a jövő, szerdán Egy az otthonunk címmel hallhattak előadásokat.

„Elsőként konyhai kozmetikumok készítését tanulhatták meg az érdeklődő szemek. A bemutatóval arra szerettünk volna rámutatni, hogyan lehet elkerülni a drága kozmetikumok használatát, csökkentve ezzel a csomagolásból, előállításból származó hulladékot. „Ezek vagyunk mi…” – a résztvevők ámultak, rácsodálkoztak – Valóban ilyen gyarlóak vagyunk Földünkkel szemben? Szmog, savas eső, olajfoltok, hulladékszigetek a tengerben… Miért? – kérdezték. Valamit ki kell találni, hogy ezt megakadályozzuk! – hangzott el kedden.

„Egy az otthonuk” – hangzott el Fejes Bíborka, 7.A osztályos természetvédő, természetjáró tanuló szavaiban, aki bemutatta saját menhelyét – a sünit, a fecskét, a cicákat, az ál ganéjtúró bogarat, a zöld küllőt. A süni viccesen rágta a ficánkoló kukacot, a fecske csipeszanyja szájából éhesen kérte a frissen lecsapott legyet… Pascal, a tarajos kaméleon, Lola és Caspian, az emu házaspár, a kiscsibék, pulykák és Paca, a ….póni – a Mini Zoo lakóival ismerkedhettünk meg a harmadik napon. Életvitel, elkötelezettség, felelősségtudat és szerelem ez 13 éves korban” – számoltak be az iskola honlapján.

Csütörtökön online kézműves foglalkozás valósult meg. A foglalkozáshoz különböző színű flakonokat, ollót, temperát, ecsetet, papír tojástartót, grafitceruzát, tűt, cérnát, 3 db kisujjnyi vastagságú ágacskát használtak fel.

“Kedves Föld nevű golyóbis! Hálás vagyok azért, hogy otthont adsz nekem, élelmet, pihenésre teret… mindent. Most rajtam a sor. Ígérem, jobban fogok Rád figyelni. Megszabadítalak a terhedtől…..”

Pénteken kiértékelték a Fotó és rajzpályázatot, melyet szintén a Föld napja alkalmából hirdettek meg Csodás tavasz címmel. A pályázatra beküldött valamennyi fénykép megtalálható az iskola facebook oldalán az albumok között.

„A Csodálatos tavasz címmel meghirdetett fotópályázatunkra közel 80 felvétel érkezett. Az ébredő természet közelgését, eljövetelét megörökítő fotók sokaságát küldték be diákjaink. Ezúton is köszönjük minden pályázónak a munkáját! A díjazott fotókat a zsűri tagjai bírálták el. Viszont a nagy érdeklődésre való tekintettel közönségdíjat is osztunk mindkét kategóriában. Ehhez nem kellett mást tenni, csupán lájkolni azokat a fotókat, melyeket a legszebbnek tartottak. A legtöbb lájkot elért fotók mindkét kategóriában közönségdíjban részesültek” – vázolta Rabec László az iskola pedagógusa, a pályázat koordinátora.

„Meglátni az egyszerűben a csodát – ez volt a mottónk. Lencsevégre kerültek a tavasz mozzanatai. Közös munka, alkotószellem, ötletesség – ez jellemzi a pályázatot, melyet látni kell! A kiállítás tárlata az alsó tagozat épületében lesz megtekinthető a tanulók számára” – fűzte hozzá Rabec.

Az I. kategóriában az 1-4. évfolyam, a II. kategóriában pedig a felső tagozat vett részt. A beküldött képek között megcsodálhatjuk a nyiladozó tavaszi virágokat, a párt kereső madarakat, lepkéket, az előbújt békákat.

A nap és a felhő játéka vagy éppen az alkonyat sejlik fel egy-egy fotón. De volt diák, aki az állatokat helyezte előtérbe, sőt meg is koronázta gyermekláncfűből font koszorúval. S volt olyan is, akinek sikerült a reggeli fagyokat is lencsevégre kapni.

Az 1. kategória győztes fotója:

Pelle Stefánia 1. évf., és Vincze Mátyás 2. évf

A 2. kategória győztes fotója:

1. Bobál Letícia 8. évf.; 2. Fejes Bíborka 7. évf; 3. Bobál Letícia 8. évf

Közönségdíj: Feledy Anna 8. évf.

Szemet gyönyörködtető, léleksimogató látvány, melyből ízelítőt már Galéria rovatunkban is kínáltunk.

(HE, Felvidék.ma)