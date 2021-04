Tavaly április óta most tapasztalható a legnagyobb oltási hajlandóság Szlovákiában. A „Hogy van, Szlovákia?” felmérés legfrissebb eredményei szerint jelenleg a megkérdezettek csaknem 42%-a kívánja magát beoltatni, további 7% pedig már megkapta a vakcinát.

Azok között, akik be szeretnék oltatni magukat, a legnépszerűbbnek a Pfizer/BioNTech vakcinája számít, mellyel a válaszadók 71%-a oltatná be magát. A Moderna oltóanyagát a megkérdezettek 55,5%-a választaná, a Szputnyikot 55%, az AstraZeneca vakcináját pedig 31% tartja elfogadhatónak.

Azok száma, akik elutasítják az oltást, december óta tartósan csökken, jelenleg a megkérdezettek 29%-át teszik ki. Azon válaszadók közül, akik jelenleg nem tervezik beoltatni magukat, 30% elfogadhatónak tartaná a Szputnyik V vakcinát, amennyiben rendelkezésre állna.

A felmérés immár nyolcadik fordulóját március 24-től 27-ig végezték, melynek során rákérdeztek a Szputnyik vakcinával kapcsolatos véleményekre is. Ezek alapján kiderült, hogy a válaszadók kétharmada elfogadhatónak tartja az orosz vakcinát, de csak abban az esetben, ha az illetékes szervek jóváhagyják az alkalmazását. A válaszadók egyharmada szükségesnek véli az európai szervek általi jóváhagyását is, ugyancsak egyharmaduk megelégedne a szlovákiai illetékes szervek jóváhagyásával. Mindössze 11% százalékuk oltatná be magát az orosz vakcinával az engedélyezés híján is.

A válaszadók 9%-as mindenfajta vakcinát elutasított, 4 százalékuk pedig kizárólag a Szputnyikot.

„Az oltási hajlandóság növekedése a tömeges oltással, s ebből adódóan az oltás viszonylagos biztonságosságáról és hatékonyságáról való meggyőződéssel magyarázható, de a vélemények alakulásában közrejátszik a kedvezőtlen járványhelyzet és az ebből adódó félelem, valamint az AstraZeneca oltóanyagával kapcsolatos aggályok is, mivel a válaszadók kevesebb mint harmada oltatná be magát ezzel a vakcinával.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)