Az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórházban már túl vannak a nehezén – áll az intézmény sajtóközleményében, amelyben már második hete javuló járványügyi helyzetről számolnak be. Eddig több száz tervezett műtétet kellett elhalasztaniuk, de a helyzet pozitív alakulása változást hozhat – tájékoztattak. Emellett a kórház egészségügyi dolgozói továbbra is segítik a nagykapacitású oltóközpontok munkáját, legújabban Vágsellyén és Párkányban nyílnak ilyenek.

Továbbra is csökken a koronavírussal kezelt betegek száma, súlyos esetek már nem jelentkeznek, minimálisra csökkent a fertőzött egészségügyi dolgozók száma is.

A kórházban már csak egy emelet van úgynevezett vörös zónában. A kórház prioritása továbbra is az oltás, ezért a nyitrai nagykapacitású oltóközpontban is segítenek, valamint a vágsellyei és párkányi oltóközpont kialakításában is, amelyek a hétvégén kezdik meg működésüket.

„Őszinte örömmel tölt el, hogy már második hete javuló járványhelyzetről számolhatunk be kórházunkban. Jelenleg 15 koronavírus-beteget kezelünk a hagyományos módon, hárman szorulnak gépi lélegeztetésre, illetve 3 beteg esetében légzéstámogatásra van szükség”-

számolt be Miroslav Jaška kórházigazgató. „Az egészségügyi intézmény dolgozói közül már csak négy fertőzött van, ez is azt mutatja, hogy pozitív irányban mozdult el a trend. Ha továbbra is így folytatódik, az egészségügyi minisztérium rendelete értelmében fokozatosan visszaállíthatjuk a tervezett műtéteket” – vélekedett. „Fokozatosan, előbb a könnyebb operációkat végezzük el, amelyeknél feltételezhető, hogy nem lépnek fel műtét utáni komplikációk. A járvány alatt több száz tervezett operációt kellett elhalasztanunk, továbbra is kérjük a betegeink türelmét“ – magyarázta az igazgató.

A múlt hétvégén a komáromi kórház dolgozói a nyitrai nagykapacitású oltóközpontban 3690 regisztrált személyt oltottak be, és a továbbiakban segítik az újonnan nyíló nagy oltóközpontokat is.

Szombaton Vágsellyén nyílik, vasárnap pedig Párkányban egy nagykapacitású oltóközpont. „Jelenleg az elektronikus váróterem szerint 2700-an várnak az első adag oltásra, további 2200 személy pedig a második oltóanyag beadására. A komáromi kórházban is növelni tudnánk a teljesítőképességünket, de ez tulajdonképpen attól függ, mennyi oltóanyag áll a rendelkezésünkre“ – tette hozzá. A komáromi kórházban a Pfizer/BionTech vakcináival oltanak, a nagykapacitású oltóközpontokban pedig az AstraZeneca vakcináival.

