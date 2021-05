Emlékeznek Regedei Csabára? Ő volt az az „első magyar fecske” a DAC-ban 2008 környékén. Akkoriban még messzemenően nem lehetett arról álmodni, hogy 10 év múlva ilyen fantasztikus körülmények fogják övezni a DAC-ot, de a szlovák élvonalba visszakerülve Regedei volt az első, aki magyarországi magyarként érkezett a Felvidék emblematikus csapatához. Azóta persze sok minden történt, tapasztalhattunk tulajdonos-, menedzser-, játékos- és edzőmozgást, mindenfélét, a lényeg mára viszont az, hogy bajnoki és kupaesélyes csapattá vált a DAC, melynek körülményeit mindenki irigyli Szlovákiában.

Hasonló elképzelések foglalkoztatják az érsekújvári jégkorongklub vezetőségét is. A csapat egyre tudatosabban figyel oda a magyar nyelvű kommunikációra, pár évvel ezelőtt több szezont játszott a magyar élvonalban, és szimbiotikus kapcsolatot épített ki a Ferencváros jégkorongszakosztályával. Ez egyébként egyáltalán nem ismeretlen dolog a hoki világában. Tekintettel arra, hogy a legtöbb ország jégkorongbeli élvonala más színvonalat képvisel, ezért nem ritka, hogy egy-egy nagyobb szintre vágyó klub átigazol egy másik ország bajnokságába.

Így szerepel az Alba Fehérvár az osztrák mezőnyben, ekképpen volt tagja a Slovan évekig az orosz KHL-nek; illetve így szerepel a szlovák kiírásban két magyarországi csapat is a Diósgyőri Jegesmedvék és a MAC Újbuda személyében, de említhetnénk akár a székely vagy román csapatokat is, akik a magyar élbolyban bizonyíthatnak.

Az érsekújvári bikákat ráadásul jelenleg az a Majoross Gergely irányítja, aki a magyar hoki egyik legemblematikusabb alakja. A vezéregyénisége volt például annak a magyar válogatottnak, mely 2008-ban 70 év után jutott fel az elit csoportba. Profi pályafutása során csak magyar csapatokban szerepelt (Ferencváros, Alba Volán, Miskolc), edzőként aztán a válogatott mellett a MAC és a Miskolc kispadján láthattuk, míg idén leszerződtették az érsekújvári zöld-fehérek, akiknek magyar vonalát ugyancsak erősíti, hogy bika kabalafigurájuk az Attila névre hallgat. A szurkolókkal való anyanyelvi kommunikáció természetesen a közösségi médiában is fontos szempontot jelent számukra. A stadion több pontján, de például a jégen és a játékosok sisakjain is több helyen szerepel a város magyar neve, amire láthatóan büszkék a klubnál.

Ahogy a hangosbemondóban sem felejtik el két nyelven tájékoztatni a szurkolókat. Már amikor lehetnek szurkolók a meccseken, a koronavírus-járvány ugyanis a jégkorongmérkőzéseket is zártkapussá tette.

Így csak közvetítéseken keresztül láthatták a drukkerek, amint a Majoross-legénység a playoff elődöntőjéig menetelt, ahol Zólyom csapata búcsúztatta őket. A klub ugyanakkor elégedett a szakvezetővel és meghosszabbította kontraktusát a következő idényre is.

A sportszakember ezzel kapcsolatban volt klubjának, a MAC Újbudának nyilatkozott:

„Az elsődleges cél az volt, amikor a jövőmről gondolkoztunk, hogy olyan megoldást találjunk, ami szakmailag is érdekes – tehát a lehető legmagasabb szinten folytathassam –, és a család szempontjából is megvalósítható legyen. Ehhez jött az, hogy én nagyon jól éreztem magam Érsekújváron ebben a néhány hónapban, ahol elsősorban a vezetés és a játékosok hozzáállása volt az, ami számomra nagyon pozitív volt.

Ennek megfelelően szerettem volna itt maradni. A fent említett kritériumoknak tökéletesen megfelel, egy kiváló ligában dolgozhatok, egy kiváló csapatnál, úgy, hogy közben tulajdonképpen itthonról tudom megoldani a mindennapokat. Boldog vagyok, hogy a részleteket is sikerült hamar egyeztetnünk és folytatódhat a közös munka. A terv idén is az, hogy a család itthon marad, én ingázom. Reméljük, hogy a határátlépés egyszerűbb lesz, és a nézők is látogathatják a meccseket. Mindenképpen gyakrabban fog a család is kijárni, több időt fognak Érsekújváron tölteni, ilyen szempontból talán egy kicsit könnyebb lesz, mint az előző szezon, de ők továbbra is itthon maradnak, így mindenki tud óvodába, iskolába járni ugyanúgy, mintha Budapesten dolgoznék.

Annyiban lesz más a következő szezon, hogy sokkal több időm lesz arra, hogy egy olyan Érsekújvár lépjen majd jégre kezdéskor, amilyet a leghatékonyabbnak gondolok. Kezdődik ez a csapat összeállításával és majd folytatódik a csapat identitásával, a játékrendszerrel, az egyéni képességek fejlesztésével. Galasek Imre menedzserrel fogjuk összerakni a csapatot, de teljesen tiszta a lap, a főbb vonalakban teljes mértékben egyetértünk, sok munkát fogunk abba fektetni, hogy megtaláljuk a megfelelő játékosokat és ezek a tervek, víziók megvalósuljanak. Biztos vagyok benne, hogy a sok nyári erőfeszítés meghozza a gyümölcsét és még erősebb csapatot tudunk összerakni, mint a tavalyi volt.

Amikor kiigazoltam, annyian mondták, hogy szeretnének meccset nézni, hogy a 2021/2022-es idényben remélem ennek nem lesz már semmiféle akadálya, és a család, a barátok, a budapesti hokikedvelők, bárki, aki érdeklődik az érsekújvári szereplés iránt, megtekintheti a meccseket.”

Az érsekújvári csapat döntő többségét egyébként szlovák és idegenlégiós jégkorongozók alkotják, de oszlopos tagja az együttesnek Varga Tibor is, aki felvidéki magyarként bizonyítja helyét a legjobbak között.

Érdemes továbbá kiemelni Tóth Mihály főmenedzsert, aki korábban évekig volt városi képviselő az MKP színeiben. A szakvezető szívügyének tekinti, hogy az Érsekújvári HC magyarul, szlovákul és a sport nyelvén is belopja magát a közönség szívébe.

„Bár inkább a foci iránt vonzódom, városom jégkorongcsapatának tevékenységét azért elég intenzíven követem. Amikor lehet, a mérkőzésekre is kilátogatok. Nagy örömmel tölt el, hogy a klubnál ilyen példásan odafigyelnek a magyar nyelv használatára is, Tóth Mihály kollégámmal gyakran folytatunk erről eszmecserét. Az pedig különösen melengeti a szívemet, hogy magyar szakvezetője van, ráadásul éppen Majoross Gergely a vezetőedzője az érsekújváriaknak. Az újvári hokin kívül ugyanis szinte kizárólag csak a magyar válogatott szereplését követem, így a szapporói hősök diadala valóban meghatározó élmény volt számomra, sőt az mindmáig” – mondta el lapunknak Nagy Dávid, az MKP érsekújvári alapszervezetének elnöke.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)