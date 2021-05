Az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórház továbbra is stabil járványügyi helyzetről tájékoztatta portálunkat. Bár a múlt héten új koronavírus-fertőzött betegfelvételeket is regisztráltak, összlétszámukat tekintve folyamatosan csökken a betegek száma. A kórházban működő oltóközpontnak és a megyében működő, három nagy kapacitású oltóközpontnak köszönhetően a múlt héten közel 8700 személyt oltottak be koronavírus elleni vakcinával.

„Jelenleg 11 beteget kezelünk koronavírussal, 3 beteg esetében pedig fennáll a fertőzés gyanúja. Jó hír, hogy jelenleg nincs olyan súlyos állapotban lévő betegünk, akinek mesterséges lélegeztetésre lenne szüksége” – mondta Miroslav Jaška, a kórház igazgatója.

Bár az elmúlt napokban 5 új beteget vettek fel a kórházba, a koronavírussal kórházba került betegek száma egy hét alatt tizenegy fővel csökkent.

A kórházi személyzetből mindössze két személy pozitív, és a koronavírus miatt már senki sincs karanténban – tudtuk meg. Négy hónap alatt összesen 648 koronavírusos beteget kezeltek, akik közül 314 volt férfi és 334 volt nő. A legfiatalabb beteg 25 éves, a legidősebb női beteg 101 éves volt, emellett a kórházban született egy koronavírussal fertőzött csecsemő is – számolt be az egészségügyi intézmény.

„Továbbra is intenzíven oltunk, a kórházban egy hét alatt közel 1750 embert oltottunk be, a nagy kapacitású központokban Nyitrán, Vágsellyén és Párkányban összesen közel 7000 személyt oltottak be, a komáromi kórház segítségével” – mondta a kórházigazgató. Hozzátette, az elmúlt héten a kórházban közel 80 műtétet hajtottak végre, és a tervezett műtétek is megkezdődtek.

A betegek látogatása a kórházban továbbra is tilos, és szigorú óvintézkedések vannak érvényben.

(SzE/Felvidék.ma)