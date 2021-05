Agresszív tinédzserek csoportja zaklat és bántalmaz fiatalokat, időseket, hajléktalanokat egyaránt a komáromi állomáson. A városi rendőrség lépett az ügyben, ennek kapcsán sajtótájékoztatón mutatták be ma délelőtt azt a videót, amelyen fiatal lányok térdre kényszerített áldozatukat többször fejbe rúgják.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere sajtótájékoztatón számolt be a felháborító jelenségről. „Nagy a feszültség, megnövekedett az agresszió, eldurvult a közbeszéd az elmúlt egy évben a járvány alatt” – kezdte, bár hozzátette, korábban is akadtak gondok, de mióta a gyerekek nem jártak iskolába, ezek a problémák még inkább elszaporodtak.

Keszegh szerint országos jelenségről van szó, amelyet a járványhelyzet idézett elő – ezt a Városok Uniójának találkozóján részt vevő polgármesterek beszámolóinak tapasztalata alapján is mondta.

Nem egyedülálló eset, több videó is készült a bántalmazásokról, amelyeket büszkén osztanak meg

Komáromban 14-15 éves lányok csapatba verődve rendszeresen zaklatják és fizikailag bántalmazzák, elsősorban az állomás és a buszmegálló környékén várakozó fiatalokat, de több esetben idős felnőtteket és hajléktalanokat is bántalmaztak – számolt be a polgármester. A sajtó munkatársainak bemutatott egy videót, amelyen az látszott, hogy egy térdeplő fiatal lányt körbevesznek és többször fejbe rúgják. A videót feltöltötték az Instagramra.

Keszegh kiemelte: nem egyedülálló esetről van szó. „Ezek a csoportok néha kiegészülnek nagyobb, testesebb fiúkkal, és csoportosan, erőt demonstrálva zaklatják a járókelőket, jellemzően a buszpályaudvar és a vasútállomás környékén. Általában nehéz családi körülmények között élő, egyedülálló szülő nevelte kiskorú fiatalokról van szó, nem romákról” – nyomatékosította.

Áldozataikat véletlenszerűen választják ki a tömegből, lányokat, fiúkat is bántanak, ezekről felvételeket készítenek és a videókat dicsekvésképpen teszik fel a közösségi oldalra.

„A városi rendőrség intenzív munkájának köszönhetően több ilyen videót is sikerült begyűjteni, mielőtt eltávolították volna a felületekről” – mondta. A polgármester szerint az általánosan rossz közhangulat, az agresszivitás ezeken a gyerekeken így csapódik le. „A szülő láthatóan elvesztette a kontrollt a gyerek nevelése fölött és nem tud rá elég időt szánni” – vélekedett.

Mit tesz a város és hogyan védekezhetünk?

„Mindent megteszünk azért, hogy senki ne érezze magát veszélyben az állomáson, vagy bárhol másutt a városban” – húzta alá Keszegh. Az ügy felgöngyölítése során beazonosították és felkeresték a szülőket és az érintetteket is. A rendőrség megelőző szándékkal rövidesen előadássorozatot indít az iskolákban, nemcsak a gyerekeket, de a szülőket is tájékoztatva. „Kérjük, hogy aki ehhez hasonlót tapasztal, azonnal jelezze a rendőrségnek vagy az önkormányzatnak” – mondta, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen esetekben rendkívül fontos a szoros együttműködés.

„Kamerarendszer már kiépítésre került ezeken a helyszíneken is, de szeretnénk bővíteni. Arra biztatjuk a gyerekeket, lehetőleg ne egyedül járjanak, jó látható helyen várakozzanak, ne húzódjanak félre” – fogalmazott. A város szociális osztályán már alkalmazott, egyedül élő idős emberek számára biztosított segélyhívó karkötőt szeretnének olyan családoknak, gyerekeknek juttatni, akik veszélyben érzik magukat.

„GPS-jelzővel ellátott karkötőről van szó: egy diszkrét gombnyomással segítséget tudnak hívni, ha kell” – jegyezte meg. Ezzel az intézkedéscsomaggal, a megfelelő szervek bevonásával (rendőrség, gyámügy, szociális terepmunkások), a helyzet állandó monitorozásával, és azzal, hogy a hangadókat kiemelik ezekből a csoportokból, ellenőrzés alatt tudják tartani a helyzetet – vélekedett. Hangsúlyozta, kiskorúakról van szó, a cél nem a büntetésük, hanem a megfelelő pedagógiai és szociális segítségnyújtás mellett visszatéríteni őket a helyes útra.

Bejelentés érkezett a városi rendőrséghez, ennek nyomán került elő a videó

Ujj Ernő, a városi rendőrség parancsnok-helyettese a konkrét esettel kapcsolatban elmondta, jelenleg vizsgálat van folyamatban. „Két hete érkezett egy lakossági jelzés, mely alapján eljárást kezdeményeztünk ismeretlen tettesek ellen kihágás alapos gyanújával. A cselekmény jelentését követően, a nyomozás során került elő a videó” – fogalmazott.

Sokrétű nyomozás vette kezdetét egy csoport ellen, akik nemcsak az osztálytársaikat, de idősebb, felnőtt embereket is zaklattak, hajléktalanokat bántalmaztak.

„Ezek a fiatalok alkoholos italokat is fogyasztanak ilyen alkalmakkal. Mivel kiskorúakról van szó, ezt is vizsgálni kell, hiszen a törvény szigorúan meghatározza, ki fogyaszthat, és kinek lehet eladni, vagy adni alkoholt. Egyelőre a konkrét ügyben kihágás alapos gyanúja áll fenn, de amint olyan információk jutnak birtokunkba, melyek arra engednek következtetni, hogy itt bűncselekmény gyanúja is fennáll, az ügyet azonnal továbbadjuk az állami rendőrségnek” – magyarázta.

Kijárási tilalom alatt akár 40 fős bandává verődve is garázdálkodtak

Ujj elmondta, a rendőrség feladata, hogy a videó valódiságát bizonyítsa, ennek során jelenleg is gyűjtik a vallomásokat. „Eddig sértettként senki sem tett tanúvallomást: sem a hajléktalanok, sem a fiatalok” – mondta, hozzátéve, többnyire a társaiktól való félelem miatt, vagy mert maguk is a csoport tagjaivá szerettek volna válni.

„Kiváltságnak tekintik, vonzza őket ez a közeg, és mindenképp kerülik a rendőrség bevonását” – magyarázta. A csoport változó létszámú, van mikor nyolc, húsz, de volt olyan időszak, a saját bevallásuk szerint, amikor negyvenen is alkották ezt a csapatot, köztük már idősebbek is – tudtuk meg.

Egyértelműen azokat a területeket keresik ezekre a cselekményekre, amelyek nincsenek bekamerázva, vagy kiesnek a kamera látószögéből. Többnyire komáromi fiatalokról van szó, vagy a közvetlen környékről származó tinédzserekről, akik kifejezetten a járvány alatt verődtek csapatokba.

A fiatalok vonzónak találják ezeket a csapatokat – ez egyértelműen az iskolai szocializáció hiánya

A városi rendőrség tagjai a büntetőjogi feltárás mellett fontosnak tartják azt is, hogy párhuzamosan felkeressék az általános iskolákat és prevenciós program keretében felhívják a figyelmet arra, hogy milyen veszélyeket rejt magában, ha ilyen csoport tagjaivá vagy áldozataivá válnak a kiskorúak. „Koruknál fogva nem biztos, hogy fel tudják mérni annak a veszélyét, mit jelent, ha ilyen csapatba keverednek” – tette hozzá. Nyomozásuk során azt tapasztalták, sok fiatal keresi a lehetőséget, hogy ilyen csoportba bekerüljön. „Ennek látom a legnagyobb veszélyét. Képlékeny, irányítható korcsoportról van szó, fontos, hogy tudatosítsák, mit jelent ez” – jegyezte meg Ujj.

„A járvány alatt az iskolai szocializáció megszakadt, a diákok keresik egymás társaságát, kijárási tilalom idején csoportokba verődve kószáltak az utcán. Ez a szülők felelőssége is, akik a legtöbb esetben nem is tudják, hogy a gyerekeik hol járnak és mit csinálnak, amíg ők dolgoznak. Úgy gondolom, ezekben az esetekben, ha csak konzultáció szintjén is, de be kell vonni a gyámügyet. Ők azok, akik a legjobban felkészültek az ilyen helyzetek kezelésére” – nyilatkozta a parancsnokhelyettes, aki úgy vélekedett, szükség esetén – a kiskorú védelmében – kiemelik a gyereket abból a közegből, amely nem tudja megfelelően biztosítani a kiskorúak nevelését.

Ujj megjegyezte: kihágás esetén 15 év alatt nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni a személyt, ezért inkább a szülőkkel és az iskolával való kapcsolattartásban látják a probléma megoldását.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)