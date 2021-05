Pici korában nem zavarta Illés Fannit, hogy nincsenek lábai, később már szégyenlős lett, amikor azt tapasztalta, hogy megbámulják az emberek. A paralimpikon úszó most viszont már úgy szereti az életét, ahogy van – vallotta be a Ridikül pénteki adásában. A műsor vendégei arról meséltek, hogy bár az élet próbatétel elé állította őket, mégis sikerül példamutató módon megerősödve, magukkal kibékülve teljes életet élniük.

Van úgy, hogy az élet próbatétel elé állít minket, de bármit is veszítünk, a legfontosabb, hogy önmagunkkal jóban legyünk. Hogy ki, milyen úton békült ki sorsával, arról a Ridikül pénteki adásának vendégei, Illés Fanni és Vereczkei Zsolt paralimpikon úszók, Bajkó Barbi blogger, valamint Sárvári-Töttős Györgyi meseíró-pszichológus beszélt.

„Pici koromban igazából fel sem fogtam, hogy nincsenek lábaim. Aztán, ahogy nagyobb lettem és például elmentünk strandra, elkezdett zavarni, mert az emberek megbámultak. Pont a társadalom reakciója miatt váltam szégyenlőssé. Mikor elkezdtem úszni, még akkor is takargattam magam és gyorsan beugrottam a medencébe, gondolván: biztos nem látták, hogy nincs lábam. Aztán folyamatosan elfogadtak az úszós csoportban az emberek, megszokták, hogy én ilyen vagyok” – mesélte Fanni, akinek a sport segített, hogy könnyebben elfogadja magát, sőt, társként funkcionált mindennapjaiban az úszás. Végül társat is talált magának ennek köszönhetően, aki tovább ösztönözte önmaga teljes elfogadására és most már műlábak nélkül jár Fanni. „Sokszor éreztem magam feszélyezve, amikor műláb volt rajta, mindig alig vártam, hogy levehessem. Nélküle boldogabb és teljesebb életet tudok élni és örülök, hogy ezt meg mertem lépni, hiszen lábak nélkül mindig szabadabbnak éreztem magam” – árulta el Fanni.

Az elfogadás kapcsán Bajkó Barbi blogger is elmesélte saját tapasztalatát a Ridikülben. Barbinál 2019-ben diagnosztizáltak mellrákot, betegségéről és gyógyulása folyamatáról indította el az Élet Dió után című blogját. Tudta, hogy a kezelések hatására kihullik a haja, ezért csináltatott magának egy parókát, amelyet aztán csak az esküvőjén viselt. Megtanulta, hogy a nőiesség belülről fakad, és bátran járt kopaszon is dolgozni.

Barbi blogjával másoknak is segíteni akar, ahogy Illés Fanni is bátorítja a hozzá forduló sorstársait.

Így tesz Vereczkei Zsolt is, aki paralimpikonként Barcelonától Rióig éveken át sikeresen versenyzett. Most megpróbálja motiválni sporttársait, és keresi a fiatalokat is, hogy mozduljanak ki, kezdjenek sportolni és vállalják fel önmagukat.

Ez persze nem egyszerű és egy hosszabb folyamat végeredménye. „A krízis mindig lehetőséget ad arra, hogy fejlődjünk és tanuljunk. Az ember nem döntheti el, hogy belekerül-e egy krízisbe, de azt igen, hogy miként jön ki belőle. A folyamat mindenképpen megváltoztat minket, hatására jobb vagy rosszabb emberek leszünk” – mondta Ferenc pápa gondolatai nyomán Sárvári-Töttős Györgyi meseíró-pszichológus. A Ridikül pénteki adását IDE kattintva újra lehet nézi.

(Győrffi Réka/Felvidék.ma)