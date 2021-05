Hegedűjével a kezében nyílik ki és nyitja meg a világ lelkét – mondta Őze Áron színművész az Ez itt a kérdés portré legutóbbi vendégéről, Csík Jánosról, a Csík Zenekar alapítójáról a műsorban. A Kossuth-díjas népzenész Sipos Szilvia műsorvezetőnek elárulta, milyen tanítást adott át gyerekeinek és mit tart a zenekar legfőbb értékének.

„Leültünk a Kecskeméti Művelődési Központ előtt egy padra és eldöntöttük, hogy három fővel megalakítjuk a Csík Zenekart. Akkoriban senki sem adott volna értünk egy fabatkát sem” – mesélte Kunos Tamás, a zenekar brácsása az M5 vasárnapi esti portréműsorában.

Mindez 1988-ban történt és mondani sem kell a népzene és a könnyűzenei műfajok ötvözésével új műfajt teremtve a mai napig óriási népszerűség övezi tevékenységüket. Bár a Csík Zenekar alapvetően mindig népzenei együttes volt, többször kalandoztak el a könnyedebb műfajok irányába. Ilyen volt például a Quimby „Most múlik pontosan” dalának feldolgozása. „Olyan nagy sikere lett a dalnak, hogy többen azt hitték később, hogy mi dolgoztuk fel ezt a dalt a Csíktól” – mesélte Balanyi Szilárd, a Quimby zongoristája a műsorban.

A zenekar számára nagy elismerés volt, hogy 2000-ben az olimpiai játékokat kísérő kulturális programhoz őket választották ki, hogy képviseljék Magyarország népi kultúráját Sydneyben.

A múlt ismerete, értékeinek megőrzése mindig is fontos volt Csík János számára. „Ha elfelejtjük múltunkat, azzal nemcsak a jelenünk, hanem a jövőnk is eltűnik. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk és arra is, hogy a magyar nemzetnek milyen népzenéje van. Legyünk büszkék az értékeinkre és próbáljuk igényesebben élni az életünket” – fogalmazta meg gondolatait Csík János az Ez itt a kérdés portréban az M5 műsorán vasárnap este.

Édesapjának fontos volt, hogy gyerekei rendszeresen olvassák a Bibliát, szeressék a zenét és szerezzék meg a jogosítványt. Ezt a tanítást Csík János is átadta gyerekeinek, kiegészítve saját hármasával. „Kitartás, megbízhatóság, tisztesség – ezek végtelenül fontosak a mai rohanó, morálisan elsekélyesedett világunkban. Jó, ha az embernek van becsülete, tisztessége, jó, ha számíthatnak rá, ha tudják, kitartó és a nehézségek során is képes másokért is tenni. Ezek fontos tulajdonságok ahhoz, hogy valaki jó tagja legyen a társadalomnak” – fogalmazott a népzenész.

Csík János az Ez itt a kérdés portréban embereket és történeteket is felidézett az elmúlt 30 évéből, sőt a műsorban visszaemlékezett saját újraszületésére is, hiszen 2002-ben elszenvedett balesete után nemcsak ismét meg kellett tanulnia járni, de még a dalokat is újra kellett tanulnia.

Az addig, és főként az azóta elért sikerek kapcsán elmondta: „a Csík Zenekar az elmúlt három évtized alatt megtette a dolgát, nemcsak az autentikus népzene megőrzésében, hanem az értékének szélesebb körben való népszerűvé tételében is”.

Az M5 Ez itt a kérdés portré című műsorában Csík János azt is elárulta, hogy milyen új műsoron dolgozik.

