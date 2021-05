2021-es útfelújítási munkálatok, új kerékpárút, Ózd–Susa–Jéne határátkelő, paszportizáció és Martin Klus videós bejelentkezése a legutóbbi besztercebányai megyei ülésen. Utóbbi pontnál az MKP képviselői kivonultak az ülésről.

„Közel 30 pontot vettünk át, ahol megerősítettük a 2021-es útfelújítási munkálatokat, a Rimaszombat–Poltár kerékpárút építésének ütemtervét, valamint 100 ezer eurót jóváhagytunk az Ózd–Susa–Jéne határátkelő- és közútprojekt dokumentációjára” – tájékoztatta portálunkat Cziprusz Zoltán megyei képviselő.

Már tervezik a Ózd–Susa–Jéne határátkelőt

„Külön öröm számunkra, hogy át tudtuk ültetni az Ózd–Susa–Jéne határátkelő tervezését. Ebben az évben ennek köszönhetően elkészül a tervdokumentáció. A magyarországi Külügyminisztériummal abban állapodtunk meg, hogy megyénk vállalja a szlovák oldali tervezést. Ezt követően pedig, amikor zöld utat adnak a magyarországi építésnek, mi is be tudunk kapcsolódni” – közölte Csúsz Péter megyei képviselő.

Mint ismert, a határátkelő lakossági kezdeményezésre épül, s a megyei képviselők ezért is karolták fel. Szeretnének idővel a többi ilyen igénynek is eleget tenni. De a többi szakaszon egyelőre a magyarországi álláspont is az, hogy az európai uniós forrás nélkül kivitelezhetetlen.

Folytatódnak a 2021-es útfelújítási munkálatok

A Cakó–Iványi–Zádor szakaszon, a Ráhó–Poltár, Runya–Füge szakaszon és Poprocsnál kerül sor a következő útfelújításokra, s befejezik a Lenke főút részt is.

„A Rimaszombati járás a legnagyobb összeget kapta a csomagból. Itt van ugyanis a legtöbb rossz út” – tette hozzá Juhász Péter, az MKP frakcióvezetője.

Mint megtudtuk, megkezdődött a Rimaszombat és Poltár közötti bicikliút építése is.

Paszportizáció a megyében

„Sok döntés volt még, de a legnagyobb súlya a megyei ingatlanok paszportizációjának, felmérésének volt, hogy milyen célokat találjunk azoknak, amelyek jelenleg kihasználatlanok” – mondta Juhász.

Igyekeztek a dokumentációba belefoglalni minden olyan ingatlant, amely megyei hatáskörben van, s nincs kihasználva. Ezeket külön kategóriákba sorolták, annak alapján, hogy felújítják, bérbe adják, illetve eladják.

„Világos szabályokat fektettünk le, a dokumentum több mint két évig készült, mert nem akarjuk, hogy gyanú érje az önkormányzatot, hogy a ránk bízott vagyont nem célszerűen és nem szakszerűen kezeljük” – tette hozzá Csúsz Péter. Kifejtette, ezt a dokumentumot minden politikai klub pozitívan értékelte, így különböző lehetőségek mutatkoznak arra, hogyan lehetne a kihasználatlan épületeket hasznosítani.

Továbbá felújításokra is sor kerül, így a rimaszombati szakközépiskolában is lesznek munkálatok. De több beruházás is készül, van, ahol a tető nincs rendben, másutt a technikai felszereltséget kell megújítani. Tehát az iskolarendszerre és a szociális szférára vonatkozóan is terveznek beruházásokat a járásban.

Martin Klus videón jelentkezett be, az MKP kivonult

A megyei ülés menetébe videóhíváson keresztül Martin Klus külügyi államtitkár is bekapcsolódott, elmondások szerint azt erősítette meg, hogy mennyire fontos Szlovákiának az Európai Unió, azaz a keleti kérdés kapcsán próbált a nyugat felé orientálódás mellett állást foglalni. Sokak szerint viszont semmitmondó üzenetet hagyott. Az ülés ezen szakaszában az MKP frakciója egységesen, tüntetőleg elhagyta az üléstermet.

„Amint megtudtuk, hogy Klus kért szót, egyszerre, egymástól függetlenül, minden MKP-s képviselő felállt és távozott” – tudtuk meg Csúsz Péter megyei képviselőtől.

„Mivel mi nem érezzük magunkat nemzetbiztonsági kockázatnak, ezért kivonultunk, s nem voltunk hajlandók végighallgatni. Egy ilyen ember nem partner nekünk semmiben. Ezzel jeleztük, hogy nem lehet belőlünk sem B kategóriát csinálni, se megbélyegezni. Elég a Beneš-dekrétumra gondolni, ami a mai napig érvényben van, nincs szükség következő kis Benešekre” – szögezte le Juhász Péter.

„Számunkra Martin Klus szélsőliberális-soviniszta, maximálisan vállalhatatlan és nemzetbiztonsági kockázatot jelent!” – tette hozzá Cziprusz Zoltán megyei képviselő.

(HE, Felvidék.ma)