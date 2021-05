A szórványban is nagyon fontos a magyar tanítási nyelvű iskolák megléte. Az iskolák ezeken a vidékeken még nehezebb helyzetben vannak, sajnos csökken a magyarság aránya a községekben, valamint a járvány miatt már a második olyan beiratkozás volt, amikor a gyerekek nagy részét online íratták be, vagy a szülők a gyerekek nélkül intézték az adminisztrációt.

A Nyitrai és a Szenci járás magyarsága szórványba került. Mindkét járásban 5 iskola működik, két teljes szervezettségű és 3 kisiskola. A magyar iskolát kezdők száma összehasonlíthatatlan.

Most feltehetnénk a kérdést: a jó, vagy a rossz hírrel kezdjük? Mi az ábécé szerinti sorrendet vesszük, mindezzel együtt a Nyitrai járás mutatói egyenesen siralmasnak mondhatóak.

A Nyitrai járásban csak 10 elsős várható

Két iskolában nem lesz elsős, Gímesen és Zsérén. Alsóbodokra három gyermeket írattak be, egyet Nyitragesztéről, egyet Pogrányból és egyet Alsóbodokról. Nagycéténybe szintén három gyermeket írattak be. Kolonban lesz a legtöbb elsős, oda négy gyermeket írattak be.

A Nyitra és Vidéke Célalap a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően ismét értékes iskolatáskákkal ajándékozza meg a beíratott gyermekeket. Jancsó Péter, a szervezet elnöke úgy véli, a Nyitrai járás magyar iskoláinak előnye a családias légkör. Oda tudnak figyelni a kiemelkedően tehetséges gyermekekre is, de azokra is, akiknek a tanulás valami miatt nehezebben megy. Ezért is sajnálatos, hogy az idei évben csak ennyi gyermeknek választották szüleik a magyar iskolát. A Nyitra és Vidéke Célalap tagjai bíznak abban, hogy a tendencia megfordul és jövőben nem kell több iskolát bezárni a régióban.

A jelen

Nagycétényben jelenleg tíz gyermek látogatja az első évfolyamot, a második évfolyamban 5-en vannak, 2018-ban 4, míg 2017-ben 3 gyermek kezdte meg itt tanulmányait, igaz 2018-ban még Nyitracsehiben is volt iskola, bár nem volt elsős, 2017-ben viszont három magyar gyermek kezdte anyanyelvén a tanulmányait Csehiben. Az itteni oktatási intézmény pedagógushiány miatt szűnt meg, a csehi magyar gyerekek Nagycéténybe járnak iskolába.

2019 szeptemberében már nem nyílt meg a pogrányi magyar alapiskola sem. Az idei tanévben Gímesen 3 elsős van, a második osztályban nincsen gyermek, a harmadik évfolyam magyar tagozatát egy tanuló látogatja. Zsérén 3 elsős jár a magyar osztályba, jelenleg 2 másodikos és két harmadikos tanuló van az iskolában. Az intézményt négy évvel ezelőtt sikerült újraindítani, ami a zoboralji régióban szinte csodának számított. Alsóbodokon idén 5 elsős van, két pogrányi és három alsóbodoki gyermek látogatja az első osztályt, a második évfolyamban nincsen tanuló, így jelenleg három évfolyam tanul egy osztályban Alsóbodokon.

A kisiskolák közül a legjobb helyzetben a koloni iskola van, itt két osztályban tanul a négy évfolyam. 2017-ben 3, 2018-ban 5, 2019-ben 4, 2020-ban 2 elsős kezdett itt tanulni. A zoboralji kisiskolák diákjai ötödik osztálytól Gímesre járnak, a települések ugyanis Gímessel hoztak létre iskolakörzetet, a zsérei és a koloni gyerekek a gímesi iskolabusszal járnak iskolába, míg az alsóbodoki és a pogrányi gyerekek részére Alsóbodok polgármestere oldotta meg az utaztatást.

Szencen jobb a helyzet

A Szenci járásban is 5 alapiskola várta a beiratkozó gyermekeket. A Rákóczi Szövetség által biztosított táskákat a Szenc és Vidéke Társulás elnöke már a beiratkozás előtt eljuttatta az iskolákba. Zoncra és Rétére sajnos nem írattak be gyermeket. Ugyanakkor három olyan tanuló kezdheti meg tanulmányait a szenci alapiskolában, aki Zoncon él. Szencre velük együtt összesen 27 gyereket írattak be, az előzetes információk szerint néhány tanuló halasztást kap. Félben várhatóan 17 gyermek kezdi majd meg tanulmányait az első osztályban 2021 szeptemberében. Hegysúron, ahol csak kisiskola működik, 2 gyermek várható szeptembertől.

Duray Rezső, a Szenc és Vidéke Társulás elnöke kifejtette: sajnálatos, hogy Zoncon és Rétén nem lesz elsős gyermek, hiszen ezzel ezeknek az iskoláknak a sorsa veszélybe került. Duray Rezső örömét fejezte ki, hogy a régió iskoláiban színvonalas oktatás folyik, ami a középiskolai felvételik eredményén is látszik. Bízik benne, hogy a két veszélyben lévő kisiskola is megmenekülhet még, ám ez a szülők döntésén is múlik.

Az elmúlt években stagnált a magyar iskolába íratottak száma a Szenci járásban, ugyanakkor sajnálatos, hogy 2017 után 2020 szeptemberében sem kezdte meg a tanulmányait egy gyermek sem a zonctoronyi iskolában, és így lesz ez 2021-ben is. A rétei iskolába sem írattak gyermeket, ugyanakkor jelenleg szintén nincsen első osztályos. Hegysúron is gondok vannak, tavaly és idén is csak egy gyermek lépett be az első osztályba. Ezek az iskolák tehát veszélyeztetett helyzetben vannak. A teljes szervezettségű iskolák közül Félben 17, Szencen 31 gyermek kezdte meg a tanulmányait 2020 szeptemberében az első osztályban.

Színvonalas oktatás

A magyar iskolák színvonalát bizonyítja az alábbi bejegyzés is, amelyet a Szenczi Molnár Albert Alapiskola közösségi oldalán osztottak meg: „Boldogan és büszkén jelentjük, hogy a hatalmas túljelentkezések ellenére a hat hónapnyi online oktatás után kilencedikeseink majdnem száz százaléka felvételt nyert abba a középiskolába, ahova menni szeretett volna. Két középiskolában egy-egy tanulónk az abszolút legmagasabb pontszámot szerezte meg (74, illetve 180 jelentkező közül), több kilencedikesünk egy-egy felvételi tantárgyból (magyar, matematika, szlovák, kémia) az adott középiskolák legmagasabb felvételi pontszámait érte el. Gratulálunk, sok sikert kívánunk a továbbiakban, nagyon büszkék vagyunk rátok!”

