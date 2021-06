A rimaszombati temetőben a Hősök emlékoszlopánál, a Fő téren a Millenniumi emlékműnél, a cserkészotthon udvarán és Alsópokorágyon emlékeztek június 4-én a nemzeti összetartozás napja alkalmából.

Pontban 16.32 órai kezdettel, a 101 évvel ezelőtti békediktátum aláírásának időpontjában kezdődött el a megemlékezés a Hősi keresztnél. A Kerecsen Motoros Egyesület szervezésében a temetőkertben a megjelenteket Tóth Zoltán elnök köszöntötte.

Beszédet mondott Cziprusz Zoltán városi és megyei képviselő, a Tompa Mihály Központ igazgatója.

„A magyar nemzet olyan, mint egy rózsa, minél jobban visszavágják, annál erősebben és szebben hajt újra. Ez a mai nap ma már nem arról szól, hogy csak szomorkodunk egy igazságtalan, aljas döntésen, hanem nemzeti összetartozásunk erejének szimbólumává is vált. Ez a nap megerősít bennünket magyarságunkban és magyarságunkért vívott harcunkban, éljünk bárhol is a nagyvilágban” – mondta Cziprusz.

Kifejtette, a magyar nemzet egy és oszthatatlan.

„Hála az elmúlt 11 év anyaországi nemzetpolitikájának, ezt minden fronton érezhetjük. Az, hogy közigazgatásilag még mindig vannak köztünk határok, tény, viszont, hogy a magyar nemzet közigazgatásilag is hamarosan újra egybeolvad, úgy érzem, csupán idő kérdése, amire ma sem én, sem más ittlévő nem tud pontos választ adni, hogy mikor. De készüljünk! Addig is a mi feladatunk, hogy megőrizzük itt, külhonban magyarságunkat, igen, itt, Gömörben és nem Budapesten” – szögezte le Cziprusz Zoltán, reményének hangot adva, hogy bekövetkezik a szerencsésebb történelmi csillagállás, amire fel kell készülni.

A tavaly újraavatott Hősi keresztnél a szervezők, a Kerecsen Motoros Egyesület mellett elhelyezte a megemlékezés koszorúját a Baráti Körök társaság, a Via Nova és az MKP, valamint A kultúráért Gömörben és Gömörön túl társulás.

A megemlékezés 17 órakor a református templom melletti Millenniumi emlékműnél folytatódott. Itt Juhász Péter, a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Járási Elnökségének és a Baráti Körök társaságnak a tagja szólt.

A megemlékező szervezetek vezetőinek nevében a gyermekeik helyezték el a Rendületlenül! felirattal ellátott emlékműnél a koszorúkat.

Ezt követően a tűzgyújtásokra készültek. Az Összetartozásunk tüzei Gömör-Nógrádban majd félszáz helyen lobbantak fel. A Kerecsen Motoros Egyesület a nagybalogi Tor-hegyen gyújtott tüzet.

„Nagybalogon éjjel kettőig kint voltunk. Azt látom, hogy a nemzet önreflexiója működik, és képes az összefogásra. Itt, a Felvidéken csak a politika, ami szétválasztja ezt az egységet. De minden változik, és jó irányba mennek a dolgok… Istennek hála!” – írta közösségi oldalán Tóth Zoltán, a Kerecsen Motoros Egyesület elnöke.

A 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapatnak a rimaszombati Daxner utcai cserkészotthonuk udvarán, a Gra-Num Polgári Társulás főszervezésében pedig Rimaszombat városrészében, Alsópokorágyon lobbant fel az őrtűz.

Bódi László, a Gra-Num P.T. vezetője, a Gömöriek és nógrádiak közösségi oldal adminisztrátora szimbolikusan köszöntötte magyar testvéreinket az anyaország minden egyes részében Nyíregyházától Budapesten át egészen Sopronig, Kárpátalján, Székelyföldön és Erdélyben, a Vajdaságban, Délvidéken, Őrvidéken és a világ minden táján.

„Nekem harcosok kellenek – talán így gondolhatta Isten, amikor megengedte, hogy 1920. június 4-én harcosainak csapatait felosszák. Európa meghatározó stratégiai pontján, itt, ezen a földön, a Kárpát-medencében. Csend honolt azon a napon az országban.

Zúgtak a harangok. Mindenki megállt. Állítólag fővárosunkban az emberek némán néztek maguk elé. Majd jött egy szemvillanásnyi hit, 1938-ban a bécsi döntéssel.

Megláthattuk, hogy Isten segedelmével bármi lehetséges. Azután ugyan még keményebb megtorlás jött a kitelepítésekkel, a magyarok meggyalázásával, de mi újra kemény leckékkel tanulhattunk. És tanultunk is. Most rajtunk a sor. Itt és most mi élünk. Harcedzettek vagyunk” – mondta Bódi László.

Kifejtette, az elmúlt időszakban elképesztően sokat tanultunk. „Megtanultunk harcolni, tűrni, némán sírni, újraépülni, ha kell, hallgatni, bátran félni, de ami a legfontosabb, megtanultunk hinni. Hinni abban, hogy Isten segedelmével minden megváltozhat. A hit pedig a legnagyobb hatalom” – mondta Bódi László.

Majd így folytatta: „Mit jelent magyarnak lenni? – kérdezted már Istentől csendben, az éj leple alatt, a csillagokat figyelve: Uram, miért teremtettél engem ide, Európa meghatározó stratégiai pontjára, ide, a Kárpát-medencébe, miért teremtettél engem pont most, ide és pont magyarnak? A választ már láthatod, még ha talán félve is hiszel csak benne. Nekem harcosok kellenek. Isten téged harcosának teremtett. Keresd hát az Ő szavát, hogy megértsd, mi lesz e harcban a te feladatod. Mert az, hogy te 101 év után még most is magyarként állsz ma a tűz mellett, azt jelenti, hogy egy harcos szíve lakozik benned” – szögezte le beszédében.

Az alsópokorágyi őrtűzgyújtásra a Rimaszombati járás különböző helyszíneiről is érkeztek résztvevők, hogy együtt élhessék át az összetartozásunk tüze adta élményt. Gyönyörű hangjával közreműködött Arany Nikoletta énekes, a Tompa Mihály Alapiskola tanára. Az együttlétet, mely a Baráti Körök, Halász Attila és Juhász Péter vezetésével és az Alsópokorágyi Református Egyházközség társszervezésében, Szabó Krisztián helyi egyházgondnok irányításával valósult meg, Ft. Erdélyi Géza református emeritus püspök is erősítette.

