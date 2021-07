Alig ért véget a tanév, a gyerekek nyomban a vakáció első napjaiban berendezkedtek az Egressy Béni Városi Művelődési Központ termeiben.

Először a színjátszó tábor hívogatta az érdeklődőket. Laboda Róbert táborvezető és segítője, Zsidek Pál idén húsz gyermeket fogadtak – nyolctól tizenegy éves korig gyakorlatilag minden komáromi alapiskola képviseltette magát. „Öt napon keresztül zajlott a drámapedagógiai műhelymunka, melynek eredménye egy záróelőadás lett.

A tábori program témája igencsak aktuális volt: a gyermekek szemszögéből világította meg a karanténléttel együtt járó nehézségeket, a táborban a bezártság, az online létezés és az otthoni tanulás örömteli és kevésbé örömteli pillanatai elevenedtek meg” – nyilatkozta Bajkai Csengel Mónika a gyermektáborok kiemelt koordinátora.

A néptánc-táborban szintén egy pillanatig sem unatkoztak a nebulók. A tábort Madari Katalin és Nagy János vezette. Az ötnapos együttlétet idén második alkalommal szervezték meg, tavaly 26 gyerkőccel, akik közül a legtöbben idén is visszajöttek, de végül a létszám 32-re emelkedett. Az oktatók célja saját elmondásuk szerint az volt, hogy elsősorban a helyi táncokat és dallamokat ismertessék meg a gyermekekkel.

„Csallóközi és martosi táncokat oktattunk, külön hangsúlyt fektettünk a gyermekjátékok és a népdalok tanítására. A tábor végén mi is zárókoreográfiával álltunk színpadra – a nyolcperces előadást nagy tapssal jutalmazták a szülők. A gyerekek közt akadtak olyanok is, akiknek mindaddig nem volt tapasztalatuk a néptánccal, a népzenével, de nagyon fogékonyak voltak az új ismertekre, roppant büszkék vagyunk rájuk!” – teljes egyetértésben így értékelték a tábort a foglalkozásvezetők, Madari Katalin és Nagy János.

A gyermekek döntő hányada az évközi táncpróbákat is rendszeresen látogatja. A szervezők fontosnak tartották azt is, hogy az élő hagyományt közelebb hozzák a gyermekekhez, ezért agyagoztak és kézműveskedtek is. „Az ötnapos együttlét egyik fénypontja volt, amikor a gyerekekkel parázson kürtöskalácsot készítettünk. Szeretnénk kinevelni egy új néptáncos generációt, hivatásszerűen követjük a fő irányvonalunkat, melynek alappilléreit a hagyományos értékek alkotják. Igyekszünk elérni, hogy a gyermekek megismerjék a kultúrájukat, a gyökereiket, erősödjön az identitástudatuk, fejlődjön a mozgáskultúrájuk és hát nem utolsósorban, remekül érezzék magukat egy jó csapatban – zárták gondolataikat a csoportvezetők.

A balett-tábor is zsibongó gyerkőcökkel töltötte meg az Egressy Béni VMK termeit. A foglalkozásvezető Süll Tamás ekképpen értékelt: „Amellett, hogy szerettem volna a gyermekekkel egy vidám és felszabadult hangulatú hetet tölteni, két célkitűzésem volt: a hét folyamán levetíteni és közelebbről megismerkedni a „Narodil sa chrobáčik” (Megszületett a bogárka) c. gyermekbalett előadással, valamint a tábor végén egy táncbemutatót készíteni. Az utóbbinál az év közbeni rendszeres heti balettórákra építhettünk, az előbbihez a Szlovák Nemzeti Színház bérmentesen elérhetővé tette számunkra a felvételt.

Nagy köszönet jár Jana Mačicovának a közbenjárásáért! Idén is a pozsonyi Eva Jaczová Tánckonzervatórium két növendéke segített be, akiknek nagyon hálás vagyok. Tizenöt lány vett részt a táborban. Augusztusban szünetet tartunk, de

szeptemberben újra indulnak a heti balettórák három korcsoportban kedd és csütörtök délután. Szeretettel várunk fiúkat is!”

A nyári táborok hagyománya még csak most van kibontakozóban, hiszen idén csupán a második alkalommal nyitotta az intézmény tágra a kapuit azok előtt, akik a vakáció során is minőségi együttlétekre vágynak. A kapacitást jóval meghaladó érdeklődés egyértelműen láttatja azt, hogy az irány jó, ezért jövőre is találkozunk, ugyanekkor, ugyanitt! Lehetséges, hogy akkor már gazdagabb tábori repertoárral… meglátjuk

Köszönjük a szülőknek, hogy minket választottak és a csemetéiket ránk bízták – igyekszünk rászolgálni a bizalomra a jövőben is!

(Kiss Réka/sajtóközlemény)