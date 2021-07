Európai uniós támogatásnak köszönhetően újul meg az ipolysági Pongrácz Magyar Ház infrastruktúrája. Az Ipoly menti városban működő civil szervezetek közös otthona a határ menti terület vonzerejének növelésére irányuló pályázatnak köszönhetően válik korszerű és vonzó létesítménnyé.

Mint Mészáros Attila projektmenedzser a sajtótájékoztatón kifejtette: a határon átnyúló projekt vezető partnere az ipolysági székhelyű Saag Scouting Polgári Társulás, magyarországi partnere pedig az Együtt Európáért Alapítvány. A projektből infrastrukturális fejlesztés mellett különféle képzésekre kerül sor. Mint elmondta, a két partner között immár két évvel ezelőtt kezdődött az együttműködés, a sikeres projekt megvalósulását pedig nagyban befolyásolta a járvány. Több hónapos késést követően idén nyáron már mindkét partner megszervezi a projekteseményeket.

A projektmenedzser megjegyezte: céljuk volt az Alsó-Ipoly mente turisztikai vonzerejének a fokozása, a közösségi élettér kialakítása. Ezt szolgálják a Pongrácz Magyar Házban megvalósítandó fejlesztések.

A pályázat összköltsége meghaladta az 58 ezer eurót. Az ipolysági székhelyű partner több mint 36 ezer euróból gazdálkodhat, míg a magyarországi partner 21 ezer eurót kap.

A kis léptékű fejlesztéseket elősegítő Interreg pályázatok igen sikeresek Nyitra megyében, hangsúlyozta Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke, a Duna–Rába–Vág társulás képviselője. „2019-ben kezdődött el a kisprojektes pályáztatás, jelenleg a sikeres pályázatok megvalósítása zajlik. Összes 119 pályázatot bíráltak el pozitívan, ebből a legtöbb Nyitra megyét érinti” – hangsúlyozta az alelnök.

Hozzátette, Nyitra megyéből összesen 59 sikeres pályázat érkezett, emellett partnerkeresésben is ez a megye volt a leghatékonyabb.

„Az utóbbi pár év legsikeresebb pályázati kiírása volt, a Lévai járásból is több mint tucatnyi pozitívan elbírált projekt van” – emelte ki Csenger. A kisprojekt alap pénzügyileg segítette a térségben működő civil szervezeteket, intézményeket, valamint az önkormányzatokat.

A kisprojekt alap teljes pénzcsomagja meghaladta az 5 millió eurót, ebből Nyitra megyének közel másfél milliót sikerült elnyernie – tudtuk meg. A tervezett beruházás hasznos lesz a civil szervezetek számara – szögezte le Csenger Tibor.

A Saag Scouting civil szervezet a helyi cserkészcsapat mellett jött létre. Fő feladatuk az ifjúság nevelése, ám a lakosságot bevonó projektekkel is foglalkoznak. „Több éve bonyolítunk le sikeres pályázatokat, a most bemutatott pályázat a legnagyobb volumenű szervezetünk számára” – tudatta Zachar Pál, a polgári társulás elnöke. A magyarországi partnerrel már sok éve együttműködnek.

A megpályázott összeg legnagyobb részét a Pongrácz Magyar Ház épületének belső átalakítása alkotja. Az épületnek komoly jelentősége van az ipolysági civil szervezetek életében.

Többek között ebben az épületben működik a Szövetség a Közös Célokért ipolysági területi irodája, emellett több civil szervezet otthona is. A tartós sikeres működtetéséhez nélkülözhetetlen a fejlesztés, az ingatlan korszerűsítése. A fejlesztésnek köszönhetően egy méltó közösségi tér jön létre a történelmi városközpontban, melyet az ipolysági civil szervezetek különféle kisebb rendezvények lebonyolítására hasznosíthatnak majd.

A pályázatnak köszönhetően megvalósul a fűtés korszerűsítése, új szociális helyiségeket alakítanak ki, az egyes helyiségek új padlóburkolatot kapnak. Mindamellett új nyílászárókkal is gazdagodik a Pongrácz Magyar Ház – sorolta a fejlesztéseket a főpartner vezetője. A munkálatok július közepén kezdődnek el, várhatóan augusztus végére el is készülnek. A ház külső homlokzatának felújítása, valamint a belső udvar megszépülése még várat magára. Ehhez is keresik a pályázati forrásokat.

A felújítás mellett különféle rendezvények is megvalósulnak a pályázatból. Egy honlapot is indítanak, mely a képzésekről és a rendezvényekről ad tájékoztatást, s az adott térségben működő civil szervezetek igényeit felmérő tanulmány is készül, ezzel támogatva a civil szervezet kisebb rendezvényeinek a megvalósítását – sorolta Mészáros Attila.

A projekt keretei között szervezik meg a jelentős múlttal rendelkező Szent István Napokat is augusztus 20-a és 22-e között.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)