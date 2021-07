Igor Matovič pénzügyminiszter hivatalában marad. Nem váltotta le szerdai ülésén a parlament. A jelenlévő 135 képviselő közül 51 szavazott Matovič leváltása mellett, 67-en ellene szavaztak, 17-en tartózkodtak. A pénzügyminiszter visszahívását a Peter Pellegrinihez közeli független ellenzéki képviselők, a Smer-SD és más független képviselők is kezdeményezték.

A Matovič leváltására irányuló indítványt a Smer-SD, az ĽSNS és a független képviselők támogatták. A Sme rodina és az OĽANO ellenezte Ján Krošlák kivételével, aki tartózkodott. A Za ľudí képviselői közül öten tartózkodtak, négyen a leváltás ellen szavaztak. Az SaS tartózkodott a szavazáskor.

Mintegy tíz, főként ellenzéki képviselő szólalt fel a pénzügyminiszterrel szembeni bizalmatlansági indítványról szóló szerdai vitában. A szavazással véget ért a 34. rendkívüli parlamenti ülés.

A bizalmatlansági indítványban a képviselők

úgy fogalmaztak, hogy Matovič felelős az jogrendszer és az állami intézmények felforgatásáért, a tesztelések és a Szputnyik V vakcina megvásárlása során elköltött anyagi források felhasználásáért, valamint a kormányban és a Richard Sulíkkal kiéleződött konfliktusokért.

Az indítványozók szerint a minisztert politikai felelősség terheli azért, hogy a kormányt felkészületlenül érte a járvány harmadik hulláma.

Konstatálták, hogy a kormány gazdasági téren is kudarcot vallott a járványkezelésben. „Igor Matovičot terheli a felelősség azért, hogy ez a helyzet bekövetkezett” – hangsúlyozták a képviselők az indítványban. Arra is hivatkoztak, hogy „háború dúl” a fegyveres testületek között. Azzal is megvádolták, hogy lejáratta Szlovákiát külföldön. Szerintük károkat okoz az országnak, ha Matovič továbbra is miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter marad.

A pénzügyminiszter a plénumon azt mondta, az ellenzék meg akar szabadulni tőle, és el akarja távolítani a politikai porondról.

„Amíg fizikailag meg nem szabadulnak tőlem, harcolni fogok. Mindent megteszek, hogy ne törjenek meg” – hangsúlyozta, és hozzátette, mindent el fog követni azért is, hogy ne kerüljön újra hatalomra a Smer-SD, vagy azok, akik a pártból kiléptek.

A Szputnyik V orosz vakcina megvásárlását is védelmébe vette. Matovič szerint az ellenzéknek nem kell aggódnia a költségvetési felelősség miatt.

(TASR/Felvidék.ma)