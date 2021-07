Közel 300 cserkész táborozik idén a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetőképzéseinek keretében a lévai járásbeli Palást község határában. A járványhelyzet okozta nehézségek, a személyes találkozók korlátozása és az online cserkészkedés után a cserkészszövetség örömmel fogadta, hogy ezen a nyáron már megvalósíthatja vezetőképző táborait, a képzések iránt pedig óriási volt az érdeklődés a tagság körében. A táborok július 19. és 29. között zajlanak, megújult formában, a cserkészek által már jól ismert környezetben.

A szervezet három képzést hirdetett meg tagjai számára, valamint ebben az évben is ugyanitt, Paláston rendezik meg a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának (amelynek aktív tagja az SZMCS is) segédtisztképző táborát.

A legfiatalabbak számára meghirdetett képzés a segédőrsvezető-képző tábor, ahol 13 éves koruktól vehetnek részt a fiatalok. Ez a vezetővé válás első lépcsője, a jelöltek itt az őrsvezető segítőjévé válnak. A cserkésztudás – mint például tűzrakás, csomózás – gyakorlása mellett már belekóstolnak a cserkészmódszertanba is.

Az őrsvezető a hétvégi kiscsoportos foglalkozások – őrsi összejövetelek – vezetője, ő foglalkozik hetente a gyerekekkel. Az ehhez szükséges nevelési módszertant és tudást az őrsvezetőképzésen sajátíthatja el a 15–18 éves korosztály.

Az elmúlt két évtizedben kétévente került megrendezésre a speciális tudásra, a 6–10 éves korosztály vezetésére koncentráló kiscserkész-vezetőképző tábor, az idei évtől viszont az őrsvezetőképzés része lett.

A résztvevő cserkészek a tavasszal megszervezett előhétvége során dönthettek arról, melyik táborban szeretnének képesítést szerezni – attól függően, hogy kiscserkészekkel vagy cserkészekkel (10–15 évesek) szeretnének foglalkozni a képzés elvégeztével.

Július 21-én kezdetét vette a segédtisztképző tábor is, ahol a fiatal felnőttek (18+) a csapatvezetés mikéntjét és a nagyobb rendezvények szervezését tanulhatják meg.

A vezetőképző táborok fontos része, hogy a fiatalok a gyakorlatban is kipróbálhassák a táborban tanultakat, ezért a cserkészszövetség ebben az évben is megrendezte a kiscserkész- és cserkész mintatábort.

A táborozók ellátásáért a Segítő Tábor felel, amely a működési hátteret, étkeztetést, logisztikát szervezi.

„2020-ban sajnos elmaradtak a vezetőképző táboraink a járvány miatt, a képzést szervező cserkészek viszont nem pihentek. Ennek eredményeképp az idei évtől a jobb együttműködés és a specifikusabb tudás megszerzése érdekében a segédőrsvezető-képző tábor és az őrsvezetőképző tábor is megújult. Ezért nagyon hálás vagyok a táborok vezetőinek és a teljes képzőgárdának. A koronavírus-járvány a cserkészeket és vezetőket egyaránt komoly kihívások elé állította, az online foglalkozások, a személyes kapcsolatok hiánya tagságunk számára is megterhelő volt. Ezért is van most ekkora jelentősége annak, hogy meg tudjuk valósítani a táborainkat, természetesen a járványügyi intézkedéseknek megfelelően. Hálás vagyok a szülők és a csapatvezetők támogatásáért is, hiszen ők azok, akik lehetővé tették, hogy rekordokat döntögető létszámban érkezhessenek a cserkészek a táborokba” – mondta Balogh Gábor, az SZMCS vezetőképzésért felelős koordinátora.

