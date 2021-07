A tavalyi év kényszerkihagyása után újra megrendezésre került a Csiribiri gyermektábor, ahol Szarka Andrea iskolaigazgató, a Csiribiri Játszóház alapítója és vezetője kollégáival és segítőivel várta az alkotni és játszani vágyó táborlakókat. A tábornak a Csongrády Lajos Alapiskola épülete és udvara adott otthont.

A tábor minden évben más-más témával várja a gyerekeket, így az idei évben az alsó tagozatos és óvodás gyermekek egy hétre világutazóvá váltak és bejárták a földrészeket. A Manóházban a 2–4 éves gyermekeket félnapos foglalkozásra várták, akik szüleik, nagyszüleik jelenlétében közösen alkottak és játszottak.

Minden táborlakó elkészítette az utazóládáját, melybe a hét folyamán gyűjtötte az elkészült alkotásokat.

Távcső is készült és mindenki megszerkesztette a maga térképét, hogy könnyebben kiigazodjon az út folyamán. Végezetül saját döntés alapján elkészült a hajó vagy a repülőgép, amivel elindultak a világ körüli útra.

A napot minden reggel a Hét kontinens dalával indították, Endrődi Ági és a Fellegjárók gyerekzenekar nyomán: „Na, gyere, indul a nagy kaland, elrepít a dal. Körbeöleljük a Földgolyót a Csiribiri táborral. Vár ránk hét nagy kontinens, és a hét tenger.

Ahogy régen Kolumbusz, úgy fedezzük fel!”

Már az első napon, a kenyérsütéses foglalkozáson megsütötte mindenki a maga kenyerét, hogy legyen útravaló a vándortarisznyában. A kontinensek látogatása folyamán megismerkedtek egy-egy kiemelkedő jellegzetességgel, és a napi foglalkozások szintén a téma köré csoportosultak.

Ahogy teltek a napok, egyre tökéletesebbé vált a térkép, melyre berajzolták a felfedezett helyeket, különlegességeket és színessé tették a megismert helyszíneket. Sokasodtak a kalandok, az élmények és gazdagodott az utazóláda tartalma.

A szakácsnők által elkészített ételek is igazodtak a napi témához, így a táborlakók belekóstolhattak más népek ételeibe is. Mint minden évben, most is sor került az egynapos kirándulásra. A diószegi játszópark látogatását meghiúsította az eső, így a komáromi játszóházban töltötték el a napot.

Az utolsó nap délutánjára az utazók körbeérve a Földön, újra hazaérkeztek az Európában található szülőföldre, a Felvidékre. Elkészült a házi áldást tartalmazó kistányér is, hisz mindenütt jó, de a legjobb otthon. A táborzáró kiállításon a szülők és a vendégek megcsodálhatták az egész heti munka eredményeit.

„És ha bejártuk a nagyvilág minden zegzugát, Csak Európa vár reánk, hisz itt van a mi hazánk. Színes-híres városok, és sok szép kis ország, erdőn őzek, mókusok, csodás vadvilág. A hét kontinensen közösen él állat- és embernép, békében együtt lehet az Éden álomszép!” – hangzott a dal az utolsó napon.

A tartalmas hét befejezéséül a Kuttyomfitty Társulat elhozta legújabb, Mátyás királyról szóló meséjét, ezúttal a „Három a magyar igazság” című tanulságos történetnek tapsolhatott a lelkes közönség.

A rendezvény támogatói voltak: KultMinor, Nyitra Megye Önkormányzata, Szőgyén Község Önkormányzata, valamint a Szőgyén Jövője Közalapítvány.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)